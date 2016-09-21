Türkiye'den misafirleri konuşturacak 6 salon

Salonlar; misafirlerimizi ağırladığımız, ailecek birlikte zaman geçirdiğimiz alanlar olduğu için hem dekoratif hem de ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde dekore edilmelidir. Salon dekorasyonları evin diğer alanlarına göre daha titiz çalışılması ve daha özel dekorasyonların yapılması gereken yaşam alanlarıdır. Dünya üzerinde çok şık ve zarif salon dekorasyonları olduğu gibi ülkemizde de dünya dekorasyonları ile eşdeğer salon dekorasyonlar yapılmıştır. Bu gün homify salon dekorasyonları içinde yer alan Türkiye'de yapılmış salon dekorasyonlarından örnekler inceliyoruz. Türkiye'den misafirlerinizi şaşırtacak ve hayran bırakacak salon dekorasyonlarını inceleyerek evimizde salonlarımızın misafirlerimizin hayran kalacağı ve görünce mest olacakları salonlar haline getirebiliriz.