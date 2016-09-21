Türkiye'den misafirleri konuşturacak 6 salon

Salonlar; misafirlerimizi ağırladığımız, ailecek birlikte zaman geçirdiğimiz alanlar olduğu için hem dekoratif hem de ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde dekore edilmelidir. Salon dekorasyonları evin diğer alanlarına göre daha titiz çalışılması ve daha özel dekorasyonların yapılması gereken yaşam alanlarıdır. Dünya üzerinde çok şık ve zarif salon dekorasyonları olduğu gibi ülkemizde de dünya dekorasyonları ile eşdeğer salon dekorasyonlar yapılmıştır. Bu gün homify salon dekorasyonları içinde yer alan Türkiye'de yapılmış salon dekorasyonlarından örnekler inceliyoruz. Türkiye'den misafirlerinizi şaşırtacak ve hayran bırakacak salon dekorasyonlarını inceleyerek evimizde salonlarımızın misafirlerimizin hayran kalacağı ve görünce mest olacakları salonlar haline getirebiliriz.
Türkiye'de yer alan ve şıklığı ile insanı kendine çeken bu salon dekorasyonu aydınlatması, manzaraya sahip olması, dizaynı ve mobilya seçimleri ile eksiksiz olarak dekore edilmiş. Duvar kağıtları, zemin kaplaması benzer tonlarda seçilmiş ve renk uyumu koltuk renkleri ile tamamlanmış. Şık ortası cam olan orta masa ve duvara yerleştirilmiş ayna motifli tv salonun oldukça zarif ve insana huzur veren bir salon olmasını sağlayarak misafirlerinizi kusursuz bir şekilde ağırlayacağınız bir salon olmuş.
Salonunuzun şık olması ve görsel bir şekilde dekore edilmiş olması için resimdeki gibi bir salon dekorasyonu tercih edebilirsiniz. Niş süs aksesuar alanları, gömme tavan led aydınlatmaları, konsol ve ayna çerçeve renkleri, duvar kağıdı ile muhteşem bir uyuma sahip olan bu salon Türkiye de yer alıyor. Koyu zemin döşemesi ve beyaz tüylü hali ile muhteşem bir kontrast oluşturulan bu salon misafirlerinizin küçük dilini yutmasına neden olabilir.
Türkiye de yer alan ve ferah aydınlık bir salon olarak hem sizin hem de misafirlerinizin hayranlığını kazanacak olan bu salon oldukça titiz bir şekilde dekore edilmiş. Tavan işlemeleri, beyaz orta masa, lila tüylü halılar salonun muhteşem ve çok şık bir salon olmasına katkı sağlamış. Cam paneller ile aydınlık olması sağlanan salon uzun yıllar genç kalmanızı sağlayacak bir güzelliğe sahip.
Evinizin ve özellikle salonunuzun şık ve zarif bir salon olması için Türkiye de yer alan görsel bir şekilde dekore edilmiş tezat renkleri barındıran salonu örnek alabilir ve salonunuzu örnek salon gibi muhteşem bir güzellikte dekore edebilirsiniz. Koyu renk oturma grupları, gri orta masa ve beyaz duvarlar salonun zarafetini artırmış.
Klasik salon dekorasyonlarının dışına çıkarak renkli kişiliğinizi ve tarzınızı salona yansıtmak istiyorsanız resimdeki gibi şık ve renk cümbüşü şeklinde dekore edebilirsiniz. Süs aksesuarlarının oldukça fazla olduğu bu salon örneğimizde olduğu gibi kendi salonunuzda da süs aksesuarlarını fazlaca kullanarak misafirlerinizin hayran kalacağı bir salona sahip olabilirsiniz.
Salon dekorasyonu yaparken tavan yüksekliği çok önemlidir. Aydınlatma ve salonunuzun homojen bir şekilde aydınlatılması açısından çok titiz bir tasarım yapmanız gerekecektir. Tavanınız resimdeki gibi yüksek ise sarkıtma aydınlatma aplikleri kullanmalı, ferah bir salona sahip olmak içinde resimdeki gibi şık koltuk konsol ve orta masa tercih etmelisiniz. Yapacağınız salon dekorasyonu misafirlerinizin hayranlığını kazanacak ve insanı mest edecek güzellikte bir salona sahip olmanızı sağlayacaktırç