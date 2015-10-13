Bebek beşikleri modelleriyle bebek odası dekorasyon fikirleri

Evini dekore etmek isteyenlere, evin minik bireyleri için bebek odası dekorasyonunu unutmadık elbette. Cezbedici tasarımlarla bebek beşik modellerinden oluşan yazımızda renkli ve canlılık katan modellerimizi inceleyeceğiz. Evin en küçük bireyleri için onların hayal dünyasını ve görüş açılarını derinleştirecek şık ve modern bebek odası dekorasyonu modelleri mevcut. Özellikle bebek beşikleri modelleri ile oda dekorasyonunun merkezi ve odak noktası haline gelebilecek ilginç tasarımlar göreceğiz. Bebeklerin hemen her ihtiyacını gözeten oda akışı ve düzeni, işlevsellik ve pratik kullanım olanakları göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. Baştan doğru ve ölçülü planlama ile hem bebeğin konforunu sağlayabilir, hem de daha akılcı ve pratik bir anlayışla oda hakimiyetini kontrol altına alabilirsiniz. Odaya kapıdan girdiğinizde bebek beşiğinin konumu ve etrafında bulunabilecek ihtiyaçların muntazam karşılanması oldukça önemlidir ve günlük rutinler için önemli derecede etkili olacaktır. Ayrıca daha fazla bebek odası dizaynı ile ilgili fikirler edinmek için, daha önce yayınladığımız Farklı ilhamlar veren 10 bebek odası örneği yazımızı da mutlaka inceleyebilirsiniz. İleride bebek sahibi olmayı düşünenler ya da halihazırda bebek sahibi olanlar için derlediğimiz bebek beşikleri modellerinden oluşan seçkileri inceleyebilir, bebek odası dekorasyonu fikirlerinden faydalanabilirsiniz.
Plan bazında baktığınızda pencerelerin bulunduğu duvarlar normal şartlarda daha karanlık bir görüntü oluşturabilecekken, beyaz duvar zemini ve gün ışığı alan pencerelerle içinizi ferahlatan bir odaya dönüşüyor. Bebek beşikleri modelleri ise farklı stillerde ve farklı tarzlarda değerlendirilebilir. Gördüğünüz bebek beşiği modern stil bir bebek odası dekorasyonuna uyum sağlayacak, beyaz ve ahşap mobilyalarla uyumlu tasarlanmış. Öte yandan pencereye yakın konumlanan bebek beşiği doğal ışığı muntazam alıyor, ihtiyaca göre kapayabileceğiniz perde sistemleri ile fonksiyonları değiştirebilirsiniz. Modern stil dizayn edilmiş bebek odası dekorasyonu, Londra'da bulunan Bebemoda imzası taşıyor.
Beşiğin konumu kadar kullanım kolaylığı da önemli olmalı. İhtiyaç dahilinde portatif beşik özelliğini taşıyan modeller, aynı zamanda mışıl mışıl uyuması için beşiğin sallanmasına yarayan tekerlekler de içeriyor. Yeni ve modern stil beşik modelleri ile hem sade hem de işlevsel beşikler oldukça beğeniliyor. Bej ve masif ahşaptan yapılmış beşik modeli, yatar pozisyonda etrafını görebilmesini ve daha fazla ışık alabilmesini sağlayan şekilde dizayn edilmiş. Beşik modellerinin sabit ayaklı yerine tekerli modellerin seçimi ise oldukça kullanışlı.
Modern stil dizayn edilmiş ahşap beşik modeli, Londra'da bulunan My Italian Living imzası taşıyor. Beşik formunun diğer ahşap mobilya ürünleri ile benzer çizgiler taşıdığını görüyoruz. Benzer tarzlarda ve stilde, adeta bir takım gibi aynı ağaçtan yapılmış birkaç parça mobilya ürünü uyum ve ahenk yaratıyor. Ayrıca kullanışlı modern modelleri ile bebek beşikleri yine sabit ayaklı model tercihi yerine, sallanabilme ya da taşıyabilme özelliği taşıyor. Özellikle mışıl mışıl uyuyan bir bebek için, onu yerinden kaldırmadan tekerlekler vasıtasıyla istenilen yöne götürmek açısından faydası olabileceğini düşünüyoruz.
Lamba aksesuarından raf dizaynına, dolap ve beşik modelinden halı tercihine kadar uyumlu renk ve ağacın kullanıldığı bebek odası oldukça eğlenceli görünüyor. Şık bir bebek odası dekorasyonu için belli konseptlerle alışıldığın dışına çıkabilirsiniz. Araba severlere farklı konsept seçeneği sunan bebek odası dekorasyonunda, dolap kapaklarından bebek beşiği modeline benzer konsept tasarımları kullanılmış. Renkli ve eğlenceli figürleri kullanabileceğiniz gibi, halı deseninde de formula yarışlarındaki araba modellerini betimleyebilirsiniz. Öte yandan küçükler için bir yarış arabasının da bulunduğu bebek odası dizaynı çok çeşitli mobilya ürünlerini tek konseptle bir arada sunuyor.
Bebeğinizi nasıl bir atmosferde uyutacağınız elbette ki önemlidir. Şüphesiz ki doğal ışık kadar, rahatsız edici unsurlara karşı muhafaza edecek bir tasarımı değerlendirmek isteyeceksiniz. Sabit ayaklı yerine sallanan beşik modelleri, tekerlekli ayaklar ile çözümlenmekte. İster sayvanlı beşik modelleri ile ilgilenin, isterseniz klasik yöntemlerle tülleri değerlendirin, biricik varlığınız için en konforlu yaşam alanı oluşturacağınıza hemfikiriz. Kahverengi ahşap beşik modeli, birçok ebeveynin beğenisini kazanacak güzellikte tasarlanmış.
Pastel renklerin yatıştırıcı etkisiyle ışıl ışıl bir bebek odası dekorasyonu. ikiz bebek sahipleri ya da kardeşleri bir arada uyutmak için iki bebek için tasarlanan bebek odası dekorasyonunda tüm ihtiyaçlar pratik bir şekilde sağlanabiliyor. Beyaz ve modern beşik modelleri arasında sadece bebek altını değiştirebileceğiniz ihtiyaçları gözeten mobilya ürünleri ile planlanmış. Öte yandan işlevsel çekmecelerle işlevsellik ve göze hitap eden duvar dekorları ile estetik göz ardı edilmemiş.
Bir bebeğin konfor ihtiyacı en başta uyku saatlerinde kullanacağı beşik modelinin en akılcı tasarımlarla dizayn edilmesi yolundan geçer. Mışıl mışıl bir uykunun beklediği rahat ve konforlu sallanan bebek beşiği oldukça kullanışlı ve estetik çizgilere sahip. Hem minimal hem de dingin bir uyku ihtiyacını sağlayacak keyif ortamını biricik bebeklere en rahat şekilde sunuyor. Temiz ve rahat bir uyku için pamuk kumaşların kullanılmasına ayrıca özen gösterilmiş, bebeksi yumuşaklıkta narin bir uyku saatine hoş geldiniz.
Formuyla dikkat çeken bebek beşiği modeli, aynı zamanda dingin bir atmosfer için uyumlu renkleri içeriyor. Beyaz beşik modeli açık renk tonlarının kullanıldığı bebek odası dekorasyonunda ayrıca öne çıkıyor. Gün ışığı bir bebek odası dekorasyonu için önemli olduğu kadar, istenildiğinde uyku saatine çevirecek pratik fikirlere de ihtiyaç olacak. Güneş ışığını kıran ve dingin bir uyku alanı oluşturan beyaz paravanlar da oldukça işlevsel. Aynı zamanda sayvanlı bebek beşiği modellerinin oldukça kullanışlı olduğunu söylemeliyiz.
Bebeklerin masum dünyalarına girerken elbette düşlere yolculuk söz konusu olabilecek. Dingin bir atmosfer sağlayabilmek için ara tonlar ve pastel renklerin uyum ve ahenginden faydalanabilirsiniz. Görselde modern stil dizayn edilmiş bir bebek odası dekorasyonu, işlevsel bir beşik modeli ve göz yormayan çizgileriyle şık mobilya ürünleri mevcut. Duvar dekoru olarak çitlerden atlayan koyunlar, hayal dünyası zengin uyku severlere ilham veren fikirlerden.
Renklerin yetişkinlerin dünyasında olduğu kadar, bebek odası dekorasyonunda da önemli bir etkisi olacaktır. Pembe ve pastel renklerin yumuşak tonları bir yatak odası dekorasyonu için, dolayısıyla bebek odaları için de dinlendirici bir uyku alanı sağlayabilir. Özellikle göz yormayan renkler dikkat dağıtmayacağından, pastel renklerin yatak odalarında yatıştırıcı bir atmosfer yaratacağını söyleyebiliriz. Yatak odası ile uyumlu beşik modeli ise özgün çizgilere sahip.
Adeta bir el arabasını anımsatan bebek beşiği modeli bebek odası dekorasyonu ile muhteşem şekilde uyum sağlıyor. İstenildiğinde bebeği uyandırmadan yer değiştirmek, sanıldığından fazla sayıda ihtiyaç duyulan bir özellik olabilir. Minik bebeğin temiz uykusundan uyanmaması için onu beşikten çıkarmadan istediğiniz alana yönelmenizi ve bebeğinizden ayrılmadan gereken ihtiyacı karşılamanıza yardımcı oluyor. İlham veren fikirlerle tasarlanan enfes bebek beşiği modellerinden biri.