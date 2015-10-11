Her zevke hitap eden modern koltuklar

Bir evde en çok zaman geçirilen mekanlar, aynı zamanda dekore etme kısmında en çok özen gerektiren mekanlardır. Çünkü bu tarz alanların dekorasyonları, diğer odalara ve diğer alanlara nazaran çok daha çetrefillidir. Üstelik, eğer salon ve/veya oturma odası gibi misafir ağırladığınız alanlardan birini dekore ediyorsanız, göstermeniz gereken özen kat kat artar. İşte bu tarz sebeplerden ötürü salon ve oturma odası dekorasyonları, kişiliğinizi, zevklerinizi ve dekorasyon anlayışınızı başka kimselere anlattığınız için oldukça önemlidir.
Peki bir salonu veya bir oturma odasını şık kılan unsurlar nelerdir ? Biz bu yazımızda, bu unsurların en önemlilerinden biri olan koltuk takımları üzerinde duracak olsak da, diğer unsurlardan bahsetmekte fayda görüyoruz. Bu sayede, koltuk takımlarınızın diğer dekorasyon araçlarıyla bir uyum yakalamasını sağlayarak, kendi içerisinde uyumlu bir dekorasyon yaratma imkanına sahip olabilirsiniz. Bir salon veya oturma odası için, en önemli dekoratif araçların başında hiç şüphesiz duvarları kaplayan boyalar ve duvar kağıtları gelmektedir. Yaşam alanınızda oluşturmak istediğiniz havaya bağlı olarak, istediğiniz tonda bir renk seçebilirsiniz. Bununla birlikte, kafanızda tasarladığınız ve hayalini kurduğunuz dekorasyona bağlı olarak bir renk seçmeniz, ileride işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Ayrıca, önceki yazılarımıza kısaca bir göz atarak, oturma odalarında ve salonlarda duvar kağıdı kullanımına dair detaylı bilgi edinebilirsiniz. Duvar kısmını hallettiğimize göre gelelim mobilya seçimine…
Bir salonda veya oturma odasında, en çok hacmi kaplayan ve buna bağlı olarak en çok ilgiyi üzerinde toplayan ögelerin başında hiç şüphesiz koltuk takımları gelir. Koltuk takımları, doğaları gereği fonksiyonel bir yapıya sahip olsalar bile, bu tarz koltuk takımlarının estetik bir amaçla kullanıldığını söylemek hata olmaz. Bununla birlikte, doğru bir yaklaşımla ustaca dizayn edilmiş koltuk takımları sayesinde, fonksiyonelliğin ve şıklığın mükemmel birlikteliğine şahit olmak da pekala mümkündür. Peki oturma odanız veya salonunuz için bir koltuk takımı seçerken nelere dikkat etmeli ? Bu soruya ilk olarak 'Boyutlara… ' cevabı vermenin hüznünü yaşıyoruz. Her ne kadar fiziksel koşullar çoğu zaman, içinizdeki dekorasyon aşkını engelleyemese de özelikle söz konu olan koca koca mobilyalar olunca, boyutlara dikkat etmekte fayda var. Küçük bir salonda, geniş bir koltuk takımı tercih etmek, salonunuzdaki ferah alanı daraltacaktır. Bununla birlikte, büyük bir oturma odasında küçük bir koltuk takımı yerleştirmek de yine aynı şekilde hatalı bir davranıştır. İşte bu sebeplerden ötürü, standart boyutlara bağlı kalmadan, oturma odanıza veya salonunuza uygun boyutlarda bir koltuk takımı seçmek size düşen görev. Burada bir başka tercih konusu da hiç şüphesiz seçeceğiniz koltuk takımının sahip olduğu tarz. Bu konuda sizi bağlayacak yegane unsur, salonunuzda geçerli olan tarz olsa da, farklı tarzların kombinlenmesinden hoşlanan biriyseniz istediğiniz tarzda bir koltuk takımı kullanabilirsiniz.Fakat, bugünkü yazımızda sizlerle modern tarzda dizayn edilmiş koltuklar hakkında bilgiler paylamak arzusundayız. Öncelikle, bu noktada modern tarzın tanımı yapmak gerekli. Modern tarz, özellikle oturma odaları söz konusu olduğunda, minimalist tarz ile klasik tarz arasında bir yerlerdedir. Klasik tarzın aksine, daha sade ve süsten uzaktır. Ayrıca yıllar geçse de kendini yenileyebilecek bir yapıya sahiptir. Modern tarzın bu karakteristik ruhunu, bu tarzda dizayn edilmiş koltuklarda görmek de pekala mümkün. Öncelikle, modern koltuk takımlarında aşırı bir süsün olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca, sade yapılarının onları şıklıktan uzaklaştırdığı tespitini yapmak hata olur. Çünkü modern tarzda şıklık anlayışı, sadeliğe paralel konumdadır. Öte yandan, klasik tarzın ahşap dokusunun aksine, modern tarzda dekore edilen koltuklarda parlak ve vernikli yüzeylerin önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Deri de, modern koltuk takımlarında sık sık tercih edilen bir materyaldir. Modern koltuk takımları konusunda daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, modern oturma odaları kategorimizi ziyaret edebilirler.
Boyut, dekorasyon konusunda her zaman kısıtlayıcı bir faktör olmuştur. Bunu yalnızca dar alanlara indirgemek doğru değildir. Çünkü geniş alanlar da en az dar alanlar kadar dekore edilmesi güç mekanlardır. Üstelik, bu tarz alanlarda boş alan bırakmamak gibi bir zorunluluk olduğu da göz önüne alınırsa, geniş salonlar için seçilen koltuk takımı tercihinin aslında ne kadar da zor olduğu kolayca anlaşılabilir. Mariangel Coghlan imzalı bu örnekte ise, bu sorun L şekilli bir modern koltuk takımı sayesinde kolayca çözülmüş. Geriye kalan boş alanlar da geniş bir orta sehpa sayesinde göze batmayan bir konuma gelmiş.
Şıklık, hemen hemen her dekorasyonun nihaî amacıdır. Peki modern bir koltuk takımı sayesinde şıklığı yakalamak mümkün müdür ? Neden olmasın… Oturma odalarında ve salonlarda en çok dikkat çeken unsurlar oldukları için, koltuk takımları sayesinde yaşam alanınızda şık bir hava yakalayabilirsiniz. Bu örneğimizde ise, koyu renk bir modern koltuk tercihinin mekandaki şömine sayesinde gayet şık bir hava yakaladığını görebilirsiniz.
Oturma odası veya salon dekorasyonlarında bir diğer önemli sorun da, mekandaki havanın boğulmamasını sağlamaktır. Bu tarz alanlarda, çok fazla mobilyaya ve aksesuara yer vermek, ortamın boğuk bir havaya sahip olmasını sağlayacaktır. La rora Arquitectura'ya ait olan bu örnekte ise, L şeklinde bir modern koltuk takımı sayesinde ortamın gayet ferah bir hava kazandığını görebilirsiniz. Ayrıca zemindeki beyaz kaplamanın da ortamdaki ferah havayı etkilediğini söyleyebiliriz.
Eğer geniş bir salona veya oturma odasında sahipseniz, boyutlar sizin için daha az kısıtlayıcı bir hal alır. Özellikle geniş salonlarda kullanılacak olan modern koltuk takımlarında, koltuk sayısı tamamen size kalmış durumdadır. İsterseniz geniş bir L tipi koltuk kullanarak kalan kısımlarda 1 tane üçlü ve iki tane tekli koltuğa yer verebilirsiniz. Ya da isterseniz, 1 tane üçlü koltuğa, 2 tane ikili koltuğa ve 3 tane de tekli koltuğa yer vererek salonunuza bir konferans salonu havası kazandırabilirsiniz.
Koltuk takımlarının genel olarak temel iki işlevi olduğunu söylemek mümkündür. Koltuklar ilk olarak işlevsel amaç için kullanılmışlardır. Fakat özellikle yaşam alanlarında çokça alan kaplamaları, koltuk takımlarına ister istemez estetik bir işlev de kazandırmıştır. Günümüzdeki koltuk takımları için konuşacak olursak, ideal olan estetiği ve işlevselliği eşit oranda dizayna yansıtmaktır. Yine Mariangel Coghlan imzalı farklı bir örnekte de görebileceğiniz üzere, işlevselliği estetik içerisinde eritmek ortaya mükemmel sonuçlara çıkarabilir.
Sadelik her zaman süsten uzak olmak anlamına gelmez. Kimi zaman, sade bir model oldukça şık bir havaya sahip olabilir. Tıpkı bu örnekteki gibi… Oldukça sade bir yapıya sahip olsalar da, yalnızca pastel tonlarındaki renklerle bezenmiş kumaşlara sahip olmaları, bu modern koltukları oldukça şık bir hale getirmektedir. Ayrıca iki koltuk renk itibariyle birbirinden oldukça farklı olsa da, aralarında bir uyum olduğunu söyleyebiliriz.
Oturma odası ve/veya salonunuz için koltuk seçerken dikkat etmeniz gereken hususlar içinden en önemli husus olan boyut konusunda sonra hiç şüphesiz renk konusu gelir. Renkler, bir dekorasyon için her şey demektir. İşte bu sebepten ötürü, yaşam alanınız için modern koltuk takımı seçerken renk tercihini özenle yapmalısınız. Bu örnekte, profesyonelce yapılmış bir renk seçimi görebilirsiniz.
Beyaz, her ne kadar klasik tarzda yoğun olarak kullanılan bir renk olsa da, saflık, temizlik ve zarafet gibi kavramları akıllara getirdiği için modern tarz da oldukça sık biçimde kullanılır. Fakat klasiklerden farklı olmak üzere, modern tarza uygun biçimde dizayn edilen koltuklarda, beyazın düz çizgilerle kombinlenmesi dikkat çeker. Ayrıca, bu örneğe has olmak üzere, metal kullanımı da dişe dokunur biçimde çok.
Eğer, mevcut dekorasyonunuz için bir koltuk takımı arıyorsanız, seçeceğiniz koltuk takımının niteliklerinden çok bu koltuk takımının dekorasyonunuzla uyum sağlayıp sağlamayacağını düşünmelisiniz. Çünkü, mevcut dekorasyon tarzına uygun olmayacak biçimde yapılmış bir tercih, ortaya göze hoş görünmeye eğreti görüntülerin çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu örneğimizde ise, zemin kaplamasının rengine uygun biçimde seçilmiş bir modern koltuk takımı görebilirsiniz.
Oturma odalarında ve/veya salonlarda, koltuk takımlarından sonra seçilmesi elzem olan bir diğer mobilya da hiç şüphesiz bir orta sehpadır. Boyutları itibari ile, önemsiz gibi görünseler de, orta sehpalar oldukça pratik mobilyalardır. Üstelik bu örnekteki gibi aykırı renklere sahip olan orta sehpalar, dekorasyonunuzu sıradanlığa düşmekten kurtararak dekorasyonunuza canlı ve hareketli bir hava katabilir.