Her zevke hitap eden modern koltuklar

Bir evde en çok zaman geçirilen mekanlar, aynı zamanda dekore etme kısmında en çok özen gerektiren mekanlardır. Çünkü bu tarz alanların dekorasyonları, diğer odalara ve diğer alanlara nazaran çok daha çetrefillidir. Üstelik, eğer salon ve/veya oturma odası gibi misafir ağırladığınız alanlardan birini dekore ediyorsanız, göstermeniz gereken özen kat kat artar. İşte bu tarz sebeplerden ötürü salon ve oturma odası dekorasyonları, kişiliğinizi, zevklerinizi ve dekorasyon anlayışınızı başka kimselere anlattığınız için oldukça önemlidir.

Peki bir salonu veya bir oturma odasını şık kılan unsurlar nelerdir ? Biz bu yazımızda, bu unsurların en önemlilerinden biri olan koltuk takımları üzerinde duracak olsak da, diğer unsurlardan bahsetmekte fayda görüyoruz. Bu sayede, koltuk takımlarınızın diğer dekorasyon araçlarıyla bir uyum yakalamasını sağlayarak, kendi içerisinde uyumlu bir dekorasyon yaratma imkanına sahip olabilirsiniz. Bir salon veya oturma odası için, en önemli dekoratif araçların başında hiç şüphesiz duvarları kaplayan boyalar ve duvar kağıtları gelmektedir. Yaşam alanınızda oluşturmak istediğiniz havaya bağlı olarak, istediğiniz tonda bir renk seçebilirsiniz. Bununla birlikte, kafanızda tasarladığınız ve hayalini kurduğunuz dekorasyona bağlı olarak bir renk seçmeniz, ileride işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Ayrıca, önceki yazılarımıza kısaca bir göz atarak, oturma odalarında ve salonlarda duvar kağıdı kullanımına dair detaylı bilgi edinebilirsiniz. Duvar kısmını hallettiğimize göre gelelim mobilya seçimine…

Bir salonda veya oturma odasında, en çok hacmi kaplayan ve buna bağlı olarak en çok ilgiyi üzerinde toplayan ögelerin başında hiç şüphesiz koltuk takımları gelir. Koltuk takımları, doğaları gereği fonksiyonel bir yapıya sahip olsalar bile, bu tarz koltuk takımlarının estetik bir amaçla kullanıldığını söylemek hata olmaz. Bununla birlikte, doğru bir yaklaşımla ustaca dizayn edilmiş koltuk takımları sayesinde, fonksiyonelliğin ve şıklığın mükemmel birlikteliğine şahit olmak da pekala mümkündür. Peki oturma odanız veya salonunuz için bir koltuk takımı seçerken nelere dikkat etmeli ? Bu soruya ilk olarak 'Boyutlara… ' cevabı vermenin hüznünü yaşıyoruz. Her ne kadar fiziksel koşullar çoğu zaman, içinizdeki dekorasyon aşkını engelleyemese de özelikle söz konu olan koca koca mobilyalar olunca, boyutlara dikkat etmekte fayda var. Küçük bir salonda, geniş bir koltuk takımı tercih etmek, salonunuzdaki ferah alanı daraltacaktır. Bununla birlikte, büyük bir oturma odasında küçük bir koltuk takımı yerleştirmek de yine aynı şekilde hatalı bir davranıştır. İşte bu sebeplerden ötürü, standart boyutlara bağlı kalmadan, oturma odanıza veya salonunuza uygun boyutlarda bir koltuk takımı seçmek size düşen görev. Burada bir başka tercih konusu da hiç şüphesiz seçeceğiniz koltuk takımının sahip olduğu tarz. Bu konuda sizi bağlayacak yegane unsur, salonunuzda geçerli olan tarz olsa da, farklı tarzların kombinlenmesinden hoşlanan biriyseniz istediğiniz tarzda bir koltuk takımı kullanabilirsiniz.Fakat, bugünkü yazımızda sizlerle modern tarzda dizayn edilmiş koltuklar hakkında bilgiler paylamak arzusundayız. Öncelikle, bu noktada modern tarzın tanımı yapmak gerekli. Modern tarz, özellikle oturma odaları söz konusu olduğunda, minimalist tarz ile klasik tarz arasında bir yerlerdedir. Klasik tarzın aksine, daha sade ve süsten uzaktır. Ayrıca yıllar geçse de kendini yenileyebilecek bir yapıya sahiptir. Modern tarzın bu karakteristik ruhunu, bu tarzda dizayn edilmiş koltuklarda görmek de pekala mümkün. Öncelikle, modern koltuk takımlarında aşırı bir süsün olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca, sade yapılarının onları şıklıktan uzaklaştırdığı tespitini yapmak hata olur. Çünkü modern tarzda şıklık anlayışı, sadeliğe paralel konumdadır. Öte yandan, klasik tarzın ahşap dokusunun aksine, modern tarzda dekore edilen koltuklarda parlak ve vernikli yüzeylerin önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Deri de, modern koltuk takımlarında sık sık tercih edilen bir materyaldir. Modern koltuk takımları konusunda daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, modern oturma odaları kategorimizi ziyaret edebilirler.