homify 360°: Şehrin göbeğinde butik apart

Ev ve ofis mimarisi kadar otel odası mimarisi de büyük önem taşır. Kısa süreli misafirleri ağırlayan otel odaları, her türlü konforu ve rahatlığı sunacak, misafirlere evlerinin sıcaklığını aratmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Elbette bunun pek de kolay bir iş olmadığı çok açık. İşte bu noktada uzmanlık gerektiren bir mimari ve dekoratif anlayış benimsemek gerekiyor.
İstanbul merkezli AreDEKO da bu noktada farkını ortaya koyan bir mimarlık ajansı. Homify olarak, iç mimarlık hizmetinin yanı sıra televizyon stüdyoları da tasarlayan firmanın Taksim'de bir butik apart için yaptığı tasarımı tanıtacağız bugün sizlere. Dolapdere muhitinde yer alan Almond Hill Apart, turistlerin en yoğun olduğu bölgede tasarımıyla farklılaşan ve göz alıcı bir şıklık sunan bir otel. Tasarımcıların farklı yaklaşımlarını ve tarzlar arasındaki geçişini daha yakından görmek istiyorsanız bu çalışmamıza bir göz atın.
Almond Hill Apart'ın girişinde misafirlerini modern tasarıma sahip, keskin hatlı bir resepsiyon bankosu karşılıyor. Otelin adını yazılı olduğu bu banko, lobi bölümünün geri kalan kısmıyla tasarım olarak ayrılıyor. Bekleme bölümünden gri bir panelle ayrılan resepsiyondan klasik tasarıma sahip, oturma gruplarının yer aldığı bir bölüme geçiliyor. Koyu renk duvarlarla açık renk desenli yer döşemelerinin uyumu bu noktada dikkat çekiyor.
Otel tasarlanırken konukların beklemesi için son derece şık bir lobi bölümü ayarlanmış. Klasik çizginin hakim olduğu bu bölümde, ahşap sandalyeler ve masalar dikkat çekiyor. Otelin resepsiyonda adının yazılı olduğu bölümdeki renkler, sandalye minderlerinde de kullanılmış. Geniş çerçeveli, açık renkli bir ayna da lobiye derinlik duygusu katıyor. Tabii lobinin en dikkat çekici bölümü şehir manzarası sunan, bir duvarı boydan boya kaplayan pencere oluyor. Kalın, koyu kırmızı perdelerin kuşattığı bu pencere, aydınlık ve ferah bir lobi ortamı sağlıyor.
Taksim'in göbeğinde yer alan otelin, tüm odaları birbirinden farklı temaların etrafında şekillenmiş. Çiçekli oda olarak adlandırılan bu odada, kır çiçeklerini anımsatan sarı tonların ağırlığını görüyoruz. Yatak örtüsünde ve perdelerde gördüğümüz bu ağırlık, komodin ve gardroptaki yeşil kullanımıyla hareket kazanıyor. Gardrop kapısındaki aynalar da odadaki derinlik duygusunu pekiştiriyorlar. Yatak çerçevesinde ve yer döşemesinde kullanılan açık renkli ahşap döşemeler de verilmek istenen bahar havasına gayet uyum sağlıyor.
Çiçekli odanın devamında ufak bir oturma grubu yer aldığını görüyoruz. Burada duvardaki koyu sarı kullanımı bahar havasını iyice hissetmemizi sağlıyor. Tabii buna sarıyla muhteşem bir uyum gösteren zehir yeşili kanepe, aynı rengi taşıyan ufak masa ve bordo kırlent ve puf da katkıda bulunuyor. Mermer sehpa da metal ayakları sarıya boyanarak bu uyuma katılmış. Pencerenin hemen önündeki bu oturma grubu, eşsiz bir dinlenme ortamı sağlamış.
Mavi ve beyaz renklerin hakimiyetini gördüğümüz bu oda, Kütahya çinilerinin süslemelerinden esinlenilerek tasarlanmış. Baştan ayağa beyaz renge bürünen odayı, çini desenleri taşıyan yatak örtüsü ve başlığı ile diğer aksesuarlar hareketlendiriyor. Bir önceki odaya göre biraz daha küçük olan bu oda, deniz ve aydınlık çağrışımı uyandırıyor.
Çinilerden esinlenilen tasarımın ağırlığını, odanın banyosunda iyice hissediyoruz. Klozetin arkasındaki bölümde kullanılan fayans döşemesi, geleneksel bir desene sahip. Aynı desen sıradışı lavabo tasarımında da karşımıza çıkıyor. Eski Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki eserleri anımsatan bu lavabo, otel odalarının standart banyolarından çok uzakta bir görünüm sunuyor.
Fotoğrafta otelin apart odalarından birini görüyoruz. Ufak bir mutfağa da sahip olan bu geniş odada, çok şık bir kırmızı tonunun kullanıldığını görüyoruz. Yatak örtüsündeki vişneçürüğü rengi avizenin etrafındaki süslemede de kullanılmış. Odanın yatak odası ile mutfak bölümü arasındaki geçiş de gayet pürüzsüz bir şekilde sağlanmış. Yatak başlığında ve dolaplarda kullanılan ahşap tonuyla araya çekilen ufak paravan, mutfak bölümünün uyumlu ama bağımsız bir şekilde varolmasını sağlamış.