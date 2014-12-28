homify 360°: Şehrin göbeğinde butik apart

Ev ve ofis mimarisi kadar otel odası mimarisi de büyük önem taşır. Kısa süreli misafirleri ağırlayan otel odaları, her türlü konforu ve rahatlığı sunacak, misafirlere evlerinin sıcaklığını aratmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Elbette bunun pek de kolay bir iş olmadığı çok açık. İşte bu noktada uzmanlık gerektiren bir mimari ve dekoratif anlayış benimsemek gerekiyor.

İstanbul merkezli AreDEKO da bu noktada farkını ortaya koyan bir mimarlık ajansı. Homify olarak, iç mimarlık hizmetinin yanı sıra televizyon stüdyoları da tasarlayan firmanın Taksim'de bir butik apart için yaptığı tasarımı tanıtacağız bugün sizlere. Dolapdere muhitinde yer alan Almond Hill Apart, turistlerin en yoğun olduğu bölgede tasarımıyla farklılaşan ve göz alıcı bir şıklık sunan bir otel. Tasarımcıların farklı yaklaşımlarını ve tarzlar arasındaki geçişini daha yakından görmek istiyorsanız bu çalışmamıza bir göz atın.