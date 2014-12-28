현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Modern mutfak modelleri: Büyükten küçüğe, renkliden sadeye

Homify TR Homify TR
Creta, Del Tongo Del Tongo Modern Mutfak
Loading admin actions …

Mutfak, tasarımda hayalgücünün en çok kullanılacağı yer olabilir. Zira yaratıcılık ve hayalgücü mutfakta yapılan faaliyetleri de kapsamaktadır. Bir kitaptan veya televizyondan tarifini gördüğünüz yemeği yaparken yapacağınız ufak dokunuşlar, tasarım dünyasında da kendine karşılık bulabilir. Bu nedenle mutfağın, kendine has bir havası ve yaratıcılığı motive eden bir yapısı olmalıdır. Dolayısıyla dekorasyonunu yaparken de iki kat ihtimam göstermek gerekebilir. Biz de bugün modern mutfaklardan bir seçkiyle karşınızdayız. Homify uzmanlarının büyük ve küçük mutfak alanları için seçtikleri altı farklı modern mutfak modeline bir göz atın!

Büyük mutfaklar: Renkli alanlar

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio Modern Mutfak
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

Fotoğrafta gördüğümüz mutfak renkli ve hareketli olmasının yanı sıra çok özel tasarım detaylarını da bünyesinde barındırıyor. Alt dolaplarda kullanılan beyaz renk, doğrusal görünümüyle sade bir şıklık vaat ediyor. Üst bölümde ise bunun tam aksi bir durum görüyoruz. Asimetrik olarak yerleştirilen dolapların her biri farklı renklere boyanmış. Turuncu, yeşil, kırmızı ve bordo rengin kullanıldığı metalik mutfak dolapları, hem renk hem de tasarım açısından kontrast yaratılmasını sağlamış. Draisci Studio'nun katalogunda yer alan bu mutfak takımı, dolap bölümü arasındaki koyu mavi kaplamayla da kullanışlı ve ağır bir görünüm kazanmış.

Creta, Del Tongo Del Tongo Modern Mutfak
Del Tongo

Del Tongo
Del Tongo
Del Tongo

Del Tongo'nun tasarımları arasında yer alan bu mutfak takımı, son moda tasarım çizgi ve desenlerini bünyesinde barındırıyor. Sarı renkli uzun tezgah, bu tasarımın ön plana çıkan unsuru oluyor. İki duvar boyunca uzanan siyah renkli dolaplar da bu tezgahla tezat oluşturuyorlar. Ankastre görünümle gizlenen mutfak eşyaları, tasarımda çıkıntılık yapmıyorlar. En dikkat çeken nokta ise tezgahın üstünde, yemek kitapları için ayrılmış kitaplık bölümü oluyor.

Creta, Del Tongo Del Tongo Modern Mutfak
Del Tongo

Del Tongo
Del Tongo
Del Tongo

Beyazın yanına başka renkleri koymadığınız zaman silik bir tasarım elde etmeniz olasıdır. Fotoğraftaki mutfakta renklerin farklı biçimlerde bir araya getirilmesinin şık sonuçlarından birini görüyoruz. Yine Del Tongo'nun bir projesinden alınan bu mutfak takımı, hoş bir koyu mavi tonunun süslediği duvarları beyaz yer döşemesi ve ahşap mutfak takımıyla hareketlendirme esası taşıyor. Odanın merkezinde yer alan ada tezgahın ve mutfak dolaplarının uzunlamasına konumlandırılması da bu dar alandaki mutfağın ekonomik bir çalışma bölümüne sahip olmasını sağlamış.

Küçük mutfaklar: Sade ve yenilikçi

COMB, Studio GM Studio GM Ev İçiEvcil Hayvan Aksesuarları
Studio GM

COMB

Studio GM
Studio GM
Studio GM

Ufak mutfaklar için minimalist çizgiye sahip, daha sade mobilyaların ve mutfak takımlarının seçilmesi isabetli bir karar olacaktır. İşte bu noktada doğru mutfak takımı seçmek tasarımcılara düşünüyor. İlk örneğimizde fazla geniş olmayan ancak oldukça ferah döşenmiş bir mutfak görüyoruz. Buzdolabını ustalıkla duvarların rengiyle bütünleştiren tasarımcılar, aynı yöntemi mutfak dolaplarında da uygulamışlar. Soldaki geniş bölmeye açılan metal raflar da mutfağın derli toplu bir görünüm kazanmasına yardımcı olmuş. Studio GM'in elinden çıkan bu tasarımı hareketlendiren nokta ise yer döşemesiyle uyumlu masanın etrafındaki renkli sandalyeler ve uzun aydınlatma elemanı olmuş.

COMB, Studio GM Studio GM
Studio GM

Studio GM
Studio GM
Studio GM

Studio GM'in bir başka projesinde de beyaz ağırlığını görüyoruz. Bir önceki tasarımla benzer bir mutfak takımı içeren bu dekorasyonda ahşap tonlarının ağırlığının daha fazla olduğunu görüyoruz. Ayrıca mutfağı, oturma odasından ayıran bölümün oturma odasına bakan tarafına da şık ve kullanışlı bir kitaplık yerleştirilmiş. Kapılarda ve kirişlerin kenarında uygulanan metalik kaplama da fırın-aspiratör ikilisiyle uyum gösteriyor.

Happy Kitchen, Design Mood Design Mood MutfakDepo & Kiler
Design Mood

Design Mood
Design Mood
Design Mood

Happy Kitchen adını taşıyan bu mutfak tasarımı gerçekten de eğlenceli ve mutluluk veren bir mutfak havası yakalamanıza yardımcı oluyor. Bağımsız ünitelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu mutfak takımını istediğiniz şekilde, kişisel zevkinize uygun olarak tasarlamanız mümkün. Design Mood'un katalogunda yer alan bu mutfak takımı, benzer renklerin ustalıklı geçişlerle konumlandırıldığı şık ve kullanışlı bir tasarım örneği.

homify 360°: Şehrin göbeğinde butik apart
Modern mutfak modelleri arasında yaptığımız derleme mutfak dekorasyonuna ilgili olanların hoşuna gidecektir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler