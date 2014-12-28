Modern mutfak modelleri: Büyükten küçüğe, renkliden sadeye

Mutfak, tasarımda hayalgücünün en çok kullanılacağı yer olabilir. Zira yaratıcılık ve hayalgücü mutfakta yapılan faaliyetleri de kapsamaktadır. Bir kitaptan veya televizyondan tarifini gördüğünüz yemeği yaparken yapacağınız ufak dokunuşlar, tasarım dünyasında da kendine karşılık bulabilir. Bu nedenle mutfağın, kendine has bir havası ve yaratıcılığı motive eden bir yapısı olmalıdır. Dolayısıyla dekorasyonunu yaparken de iki kat ihtimam göstermek gerekebilir. Biz de bugün modern mutfaklardan bir seçkiyle karşınızdayız. Homify uzmanlarının büyük ve küçük mutfak alanları için seçtikleri altı farklı modern mutfak modeline bir göz atın!