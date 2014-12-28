Modern mutfak modelleri: Büyükten küçüğe, renkliden sadeye

Mutfak, tasarımda hayalgücünün en çok kullanılacağı yer olabilir. Zira yaratıcılık ve hayalgücü mutfakta yapılan faaliyetleri de kapsamaktadır. Bir kitaptan veya televizyondan tarifini gördüğünüz yemeği yaparken yapacağınız ufak dokunuşlar, tasarım dünyasında da kendine karşılık bulabilir. Bu nedenle mutfağın, kendine has bir havası ve yaratıcılığı motive eden bir yapısı olmalıdır. Dolayısıyla dekorasyonunu yaparken de iki kat ihtimam göstermek gerekebilir. Biz de bugün modern mutfaklardan bir seçkiyle karşınızdayız. Homify uzmanlarının büyük ve küçük mutfak alanları için seçtikleri altı farklı modern mutfak modeline bir göz atın!
Fotoğrafta gördüğümüz mutfak renkli ve hareketli olmasının yanı sıra çok özel tasarım detaylarını da bünyesinde barındırıyor. Alt dolaplarda kullanılan beyaz renk, doğrusal görünümüyle sade bir şıklık vaat ediyor. Üst bölümde ise bunun tam aksi bir durum görüyoruz. Asimetrik olarak yerleştirilen dolapların her biri farklı renklere boyanmış. Turuncu, yeşil, kırmızı ve bordo rengin kullanıldığı metalik mutfak dolapları, hem renk hem de tasarım açısından kontrast yaratılmasını sağlamış. Draisci Studio'nun katalogunda yer alan bu mutfak takımı, dolap bölümü arasındaki koyu mavi kaplamayla da kullanışlı ve ağır bir görünüm kazanmış.
Del Tongo'nun tasarımları arasında yer alan bu mutfak takımı, son moda tasarım çizgi ve desenlerini bünyesinde barındırıyor. Sarı renkli uzun tezgah, bu tasarımın ön plana çıkan unsuru oluyor. İki duvar boyunca uzanan siyah renkli dolaplar da bu tezgahla tezat oluşturuyorlar. Ankastre görünümle gizlenen mutfak eşyaları, tasarımda çıkıntılık yapmıyorlar. En dikkat çeken nokta ise tezgahın üstünde, yemek kitapları için ayrılmış kitaplık bölümü oluyor.
Beyazın yanına başka renkleri koymadığınız zaman silik bir tasarım elde etmeniz olasıdır. Fotoğraftaki mutfakta renklerin farklı biçimlerde bir araya getirilmesinin şık sonuçlarından birini görüyoruz. Yine Del Tongo'nun bir projesinden alınan bu mutfak takımı, hoş bir koyu mavi tonunun süslediği duvarları beyaz yer döşemesi ve ahşap mutfak takımıyla hareketlendirme esası taşıyor. Odanın merkezinde yer alan ada tezgahın ve mutfak dolaplarının uzunlamasına konumlandırılması da bu dar alandaki mutfağın ekonomik bir çalışma bölümüne sahip olmasını sağlamış.
Ufak mutfaklar için minimalist çizgiye sahip, daha sade mobilyaların ve mutfak takımlarının seçilmesi isabetli bir karar olacaktır. İşte bu noktada doğru mutfak takımı seçmek tasarımcılara düşünüyor. İlk örneğimizde fazla geniş olmayan ancak oldukça ferah döşenmiş bir mutfak görüyoruz. Buzdolabını ustalıkla duvarların rengiyle bütünleştiren tasarımcılar, aynı yöntemi mutfak dolaplarında da uygulamışlar. Soldaki geniş bölmeye açılan metal raflar da mutfağın derli toplu bir görünüm kazanmasına yardımcı olmuş. Studio GM'in elinden çıkan bu tasarımı hareketlendiren nokta ise yer döşemesiyle uyumlu masanın etrafındaki renkli sandalyeler ve uzun aydınlatma elemanı olmuş.
Studio GM'in bir başka projesinde de beyaz ağırlığını görüyoruz. Bir önceki tasarımla benzer bir mutfak takımı içeren bu dekorasyonda ahşap tonlarının ağırlığının daha fazla olduğunu görüyoruz. Ayrıca mutfağı, oturma odasından ayıran bölümün oturma odasına bakan tarafına da şık ve kullanışlı bir kitaplık yerleştirilmiş. Kapılarda ve kirişlerin kenarında uygulanan metalik kaplama da fırın-aspiratör ikilisiyle uyum gösteriyor.
Happy Kitchen adını taşıyan bu mutfak tasarımı gerçekten de eğlenceli ve mutluluk veren bir mutfak havası yakalamanıza yardımcı oluyor. Bağımsız ünitelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu mutfak takımını istediğiniz şekilde, kişisel zevkinize uygun olarak tasarlamanız mümkün. Design Mood'un katalogunda yer alan bu mutfak takımı, benzer renklerin ustalıklı geçişlerle konumlandırıldığı şık ve kullanışlı bir tasarım örneği.