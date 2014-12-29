Önce & Sonra: Tavan arası harikası

Dönüşüm inanılmaz değil mi? Bu son halinde tavan arası, lüks bir spa salonuna dönüştürülmüş durumda. Merdiven boşluğunun hemen kenarındaki ufak tahta platforma bir lavabo ve havlu bölmesi yerleştirilmiş. Rahatlama ve konfora yönelik bir değişime uğrayan tavan arasına koyu renkli yer döşemesi ve beyaz duvarlar hakim oluyor. Arka bölümde görünen sauna da şık aydınlatma elemanlarıyla donatılmış. Tavanın yüksekliği de ferah bir görünüm elde edilmesine katkıda bulunmuş.