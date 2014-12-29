Önce & Sonra: Tavan arası harikası

Çoğumuzun evinde yer alan tavan arası, eski eşyaların konulduğu tozlu ve terk edilmiş görünüme sahip bir yerdir. Kimsenin aklına tavan arasını evin kullanılabilir bir parçasına dönüştürmek gelmez. Fakat bugün göreceğimiz projede, geniş bir aile evindeki tavan arasının göz alıcı bir dinlenme odasına çevrilmesine tanıklık edeceğiz. Öyle ki tasarımcıların ustalığı sayesinde, bu tavan arası saunaya dâhi ev sahipliği yapıyor! Gelin homify uzmanlarının mercek altına aldığı bu şaşırtıcı dönüşüm projesine daha yakından göz atalım.
Bu fotoğrafta tavan arasının ilk halini görüyoruz. Beklendiği gibi standart bir tavan arasından farksız. Kullanılmayan eşyaların konduğu kutular ve açıktaki tavan kirişleri çirkin bir görüntü oluşturuyor. Burasının nasıl bir odaya dönüşeceğini hayal etmek bile zor.
Dönüşüm inanılmaz değil mi? Bu son halinde tavan arası, lüks bir spa salonuna dönüştürülmüş durumda. Merdiven boşluğunun hemen kenarındaki ufak tahta platforma bir lavabo ve havlu bölmesi yerleştirilmiş. Rahatlama ve konfora yönelik bir değişime uğrayan tavan arasına koyu renkli yer döşemesi ve beyaz duvarlar hakim oluyor. Arka bölümde görünen sauna da şık aydınlatma elemanlarıyla donatılmış. Tavanın yüksekliği de ferah bir görünüm elde edilmesine katkıda bulunmuş.
Bir önceki fotoğrafta gördüğümüz lüks bölüme böyle bir merdivenden çıkmayı kim ister ki? Tasarımcılar bu noktada da boş durmayıp, bu bölümü de elden geçirmişler.
Kaliteli bir ahşap kaplamanın kullanıldığı yeni merdivenler, tavan arasındaki yer döşemesiyle tamamen uyumlu halde. Basamakları aydınlatmada kullanılan ufak LED lambalar da hem kullanışlı, hem de şık bir görünüm sunmuşlar.
Tavan arasının eski halini gösteren bu fotoğrafta, bölümdeki dağınıklığı daha yakından görme imkanımız varr. Aklınıza gelebilecek her türlü döküntünün yer aldığı, kutuların ve tozlu eşyaların kuşattığı bu bölümde yaşama dair en ufak bir belirti yok desek yeridir.
Schulz.rooms'un uzmanlarından Volker Schulz'un elinden çıkan bu yenileme projesi sonunda, bu tavan arası şık ve kullanışlı bir mekana dönüştürüldü. Ev sahiplerinin istekleri doğrultusunda uygulanan yenileme çalışmalarının en dikkat çeken noktası bağımsız lavabo olsa gerek. İç ısıtan şöminenin ve göz alıcı saunanın kuşattığı bu bölüm, odanın en samimi köşesi.
Tasarımcılar tavan arasına sauna ve şöminenin yanı sıra bir duş kabini de eklemeyi başarmışlar. Koyu renkli taş döşeli bu bölümde, saunada terledikten sonra günün yorgunluğundan tamamen kurtulmanız mümkün. Ahşap kaplamalı duvarlardan cam kapısıyla ayrılan duş kabinin kenarındaki havlu asma bölümleri de tavan arasına çıkan merdivenlerle uyum gösteriyor.