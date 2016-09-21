Evinizin aşırı ısınmasını engellemenin 7 yolu

Ve geldik aslında en başta olması gereken en önemli maddeye. Evinizin tavan, duvar ve kapı-pencere yalıtımının iyi olması içerisinin aldığı ısıyı da direkt etkileyecektir. Bu nedenle, çatınıza ve duvarlarınıza mutlaka çok iyi bir yalıtım yaptırın, kapı ve pencerelerinizi de mümkünse çift camlı ve kaliteli modellerden seçin.

Konuyla ilgili ’Çatı izolasyonu nasıl yapılır’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.