Evinizin aşırı ısınmasını engellemenin 7 yolu

Yaz ayları ülkemizin genelinde oldukça sıcak geçiyor. Bu süre zarfında klimalar iyi bir çözüm gibi görünse de, enerji tüketim canavarı olmaları sebebiyle birçok insan tarafından haklı olarak tercih edilmiyorlar. Klima kullanmadan ya da en azından klimayı olabilecek en az düzeyde kullanarak sıcak havaları atlatmaya çalışmak için alabileceğimiz birkaç önlem var. Eminim çoğunuzun zaten bildiği bu yöntemlerin üzerinden bir kez daha geçelim.
Evin içerisi ısındığında genellikle pencereleri açma eğilimi gösteriyoruz, oysaki bu içerisinin daha da ısınmasına yol açan bir eylem. Gün içerisinde, dışarısının ısısı evin içinin ısısını geçmekte ve bu ısı açılan pencerelerden içeri gelmektedir. Dolayısıyla arada havalandırma maksatlı olması dışında, günün e sıcak olduğu saatlerde ve ayrıca güneş alan taraflardaki pencereleri açmamaya özen göstermeliyiz.
Günümüzde LED teknolojisi yaygınlaşsa ve bu sayede ampullerin ısı kaybı son derece azalsa da, kullanılmayan ışıkları kapatarak bu mekanın gereksiz bir biçimde fazladan ısınmasını engellemiş olursunuz.
Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar ve hatta televizyon gibi aletler çevrelerine bir miktar ısı yayarlar ve bu da çevrelerinin gereksiz bir şekilde fazladan ısınmasına neden olur. Kullanmadığınız vakitlerde bu elektronik aletleri kapatarak ısının yayılmasını engelleyebilirsiniz.
Ocak, fırın ve ızgara gibi mutfak aletleri de çevrelerine aşırı derecede ısı yaymaktadır. Bu nedenle yemeklerinizi mümkünse sabah erken saatlerde ya da akşamdan pişirmek mutfağın ya da açık planlı bir mutfağa sahipseniz, oturma odanızın da fazla ısınmasını engellemek adına doğru bir adım olacaktır.
Mekanın içinde hava akımı yaratarak odanın serinlemesini sağlayan vantilatörler klimalara harika bir alternatiftir. Elbette klima kadar soğuk hava vermelerini bekleyemeyiz ancak hem klimanın verdiği o sevimsiz soğuğa neden olmazlar hem çok daha az enerji tükettikleri için çevre dostudurlar hem de vantilatör yüzünden yaz ortasında soğuk algınlığı yaşama olasılığınız yok denecek kadar düşüktür.
Kalın perde ya da jaluzi türü ürünler kullanarak içerinin pencerelerden ya da cam kapılardan güneş almasını engelleyin. Direkt güneş alan odalar aşırı ısınmaya neden olur ve bunu engellemenin en kolay yolu opak gölgeliklerdir. Gölgelik olarak ister perde isterse de stor ya da jaluzi seçin, açık renkler her zaman için daha iyi sonuç verirler. En güzel modeller için perde, panjur ve jaluzi uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.
Ve geldik aslında en başta olması gereken en önemli maddeye. Evinizin tavan, duvar ve kapı-pencere yalıtımının iyi olması içerisinin aldığı ısıyı da direkt etkileyecektir. Bu nedenle, çatınıza ve duvarlarınıza mutlaka çok iyi bir yalıtım yaptırın, kapı ve pencerelerinizi de mümkünse çift camlı ve kaliteli modellerden seçin.
Konuyla ilgili ’Çatı izolasyonu nasıl yapılır’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.