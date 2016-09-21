현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Evinizin aşırı ısınmasını engellemenin 7 yolu

Özlem K. Özlem K.
Stores vénitiens, Stores Cube Stores Cube Pencere & KapılarPanjur & Jaluziler
Loading admin actions …

Yaz ayları ülkemizin genelinde oldukça sıcak geçiyor. Bu süre zarfında klimalar iyi bir çözüm gibi görünse de, enerji tüketim canavarı olmaları sebebiyle birçok insan tarafından haklı olarak tercih edilmiyorlar. Klima kullanmadan ya da en azından klimayı olabilecek en az düzeyde kullanarak sıcak havaları atlatmaya çalışmak için alabileceğimiz birkaç önlem var. Eminim çoğunuzun zaten bildiği bu yöntemlerin üzerinden bir kez daha geçelim.

1) En sıcak saatlerde pencereleri kapatın

AC's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign Minimalist Oturma Odası
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

Evin içerisi ısındığında genellikle pencereleri açma eğilimi gösteriyoruz, oysaki bu içerisinin daha da ısınmasına yol açan bir eylem. Gün içerisinde, dışarısının ısısı evin içinin ısısını geçmekte ve bu ısı açılan pencerelerden içeri gelmektedir. Dolayısıyla arada havalandırma maksatlı olması dışında, günün e sıcak olduğu saatlerde ve ayrıca güneş alan taraflardaki pencereleri açmamaya özen göstermeliyiz.

2) Gereksiz ışıkları söndürün

Bebek Çatı Katı, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Bebek Çatı Katı

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Günümüzde LED teknolojisi yaygınlaşsa ve bu sayede ampullerin ısı kaybı son derece azalsa da, kullanılmayan ışıkları kapatarak bu mekanın gereksiz bir biçimde fazladan ısınmasını engellemiş olursunuz.

3) Kullanmadığınız elektronik aletleri kapatın

うなぎの寝床, 築紡｜根來宏典 築紡｜根來宏典 Modern Çalışma Odası Ahşap Beyaz
築紡｜根來宏典

築紡｜根來宏典
築紡｜根來宏典
築紡｜根來宏典

Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar ve hatta televizyon gibi aletler çevrelerine bir miktar ısı yayarlar ve bu da çevrelerinin gereksiz bir şekilde fazladan ısınmasına neden olur. Kullanmadığınız vakitlerde bu elektronik aletleri kapatarak ısının yayılmasını engelleyebilirsiniz.

4) Serin saatlerde yemek pişirin

LBC İNŞAAT-EMEK 58 CAD. KONUT PROJESİ , vanetta küchen vanetta küchen Modern Mutfak
vanetta küchen

LBC İNŞAAT-EMEK 58 CAD. KONUT PROJESİ

vanetta küchen
vanetta küchen
vanetta küchen

Ocak, fırın ve ızgara gibi mutfak aletleri de çevrelerine aşırı derecede ısı yaymaktadır. Bu nedenle yemeklerinizi mümkünse sabah erken saatlerde ya da akşamdan pişirmek mutfağın ya da açık planlı bir mutfağa sahipseniz, oturma odanızın da fazla ısınmasını engellemek adına doğru bir adım olacaktır.

5) Tavan tipi vantilatör kullanın

Chattarpur Farmhouse New Delhi, monica khanna designs monica khanna designs Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
monica khanna designs

Chattarpur Farmhouse New Delhi

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Mekanın içinde hava akımı yaratarak odanın serinlemesini sağlayan vantilatörler klimalara harika bir alternatiftir. Elbette klima kadar soğuk hava vermelerini bekleyemeyiz ancak hem klimanın verdiği o sevimsiz soğuğa neden olmazlar hem çok daha az enerji tükettikleri için çevre dostudurlar hem de vantilatör yüzünden yaz ortasında soğuk algınlığı yaşama olasılığınız yok denecek kadar düşüktür.

6) İçeri güneş girmesini engelleyin

Stores vénitiens, Stores Cube Stores Cube Pencere & KapılarPanjur & Jaluziler
Stores Cube

Stores Cube
Stores Cube
Stores Cube

Kalın perde ya da jaluzi türü ürünler kullanarak içerinin pencerelerden ya da cam kapılardan güneş almasını engelleyin. Direkt güneş alan odalar aşırı ısınmaya neden olur ve bunu engellemenin en kolay yolu opak gölgeliklerdir. Gölgelik olarak ister perde isterse de stor ya da jaluzi seçin, açık renkler her zaman için daha iyi sonuç verirler. En güzel modeller için perde, panjur ve jaluzi uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.

7) Yatılım yaptırın

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Ve geldik aslında en başta olması gereken en önemli maddeye. Evinizin tavan, duvar ve kapı-pencere yalıtımının iyi olması içerisinin aldığı ısıyı da direkt etkileyecektir. Bu nedenle, çatınıza ve duvarlarınıza mutlaka çok iyi bir yalıtım yaptırın, kapı ve pencerelerinizi de mümkünse çift camlı ve kaliteli modellerden seçin.

Konuyla ilgili ’Çatı izolasyonu nasıl yapılır’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Aynen kopya çekebileceğiniz 44 palet fikri
Daha serin bir ev için ipuçlarına sizin de ekleyecekleriniz var mı?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler