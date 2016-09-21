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Kayseri'de bir daireden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Homify Homify
İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Ev dekorasyonu yaparken, evin mimari özelliklerine ve stile ne kadar bağlı kalırsak kalalım farklı tasarımları gördükçe, beğendiğimiz yerlerini kendi dekorasyonumuza uyarlama isteğine karşı koyamayız. Eğer siz de dekorasyon dergilerini kurcalarken onlarca ilham kaynağı bulabilenlerdenseniz bu yazımızda sizlere Kayseri'den muhteşem bir örnek daire tanıtacağız. Dekorasyonunda ve iç mekan tasarımında uygulanan birçok detay sizi heyecanlandırmaya yetecek. Fonksiyonel, şık ve stil sahibi bir dairenin taşıması gereken bütün özellikleri barındıran bu modern eve bayılacaksınız. Gelin birlikte oda oda inceleyelim.

Modern tasarım hayranı olanlar bilirler; yalnızca dekorasyonda değil mimaride de modern tasarımın yeri büyüktür. Eğer hayalinizdeki ev modern bir villa ise “Rüyalarınızı süsleyecek bir aile evi” başlıklı yazımızdaki eve de bir göz atmalısınız.

Mutfaklar için en ideal renk

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. MutfakDolap & Raflar
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Temizlik ve hijyenin rengi olan beyaz aynı zamanda ferah bir mekan yaratmanın altın kuralıdır. Mutfaklarınız için aradığınız en önemli özellik ferahlık ve temizlikse mutlaka beyaz ağırlıklı bir dekorasyon tercih edin. Bu muhteşem evin mutfağında fon, mobilyalar ve mutfak ekipmanları beyaz renkte tercih edilmiş. Aydınlatma için kullanılan renkli tavan lambaları ise dekoru canlandıran öge olmuş. 

Yaratıcı aydınlatmalar

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Eğer tasarımınızı canlandırmak istiyorsanız ışıklandırmalar güzel bir başlangıç olabilir. Bir tasarımının sadece aydınlatma ögelerini değiştirerek ve çeşitlendirerek hem görüntüsünü hem de ferahlığını etkileyebilirsiniz. Kayseri'de bulunan bu modern apartman dairesinin ışıklandırmaları oldukça şık ve yaratıcı. Diğer odalara da baktığınızda her oda için ayrı bir konsept uygulandığını görebilirsiniz. Salon için tercih edilen bu aydınlatmalar ise hem klasik stilin işlemeli ve görkemli yapısını hem de modern stilin işlevselliğini barındırıyor. 

Giriş için dresuar ve ayna

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İç Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Bir evin oluşturacağı ilk izlenim tamamen antre dekorasyonuna bağlıdır. Eğer siz de şık ve dikkat çeken bir antreye sahip olmak istiyorsanız bu tasarımdaki gibi şık bir dresuar seti ve aynalardan yardım alabilirsiniz. Girişi güzelleştirmek için kullanılan oymalı dresuar setleri evinize şıklık ve zenginlik kazandırır. Dekorasyonunuza değer katacak mobilya önerileri için Homify mobilya ve aksesuar uzmanlarına danışabilirsiniz. 

Şık yemek masaları

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. MutfakMutfak Malzemeleri
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Yemek odası dekorasyonunda kullanılacak mobilyalar ne kadar önemli ise yemek masasını süsleyecek aksesuar ve yemek takımları da o kadar önemlidir. Kusursuz bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız mutlaka yemek odanız için şık ve gösterişli yemek takımları ile aksesuarlar edinmelisiniz. 

Entegre televizyon ünitesi

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Modern ve minimal tasarımlarda televizyon ünitesi olarak ayrı bir mobilya kullanmak yerine duvara entegre modeller tercih edildiğini sık sık görüyoruz. Bu tasarımda da oturma odasının bir duvarı tamamen bu konsept için ayrılmış. Duvara baştan sona monte edilen lake levhalar hem televizyon ünitesi hem de raf ve kitaplık görevi görüyor. Hem alan tasarrufu hem de eşya tasarrufu sağlayan muhteşem bir fikir. 

Tavan dekorasyonu

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. MutfakMutfak Tezgâhları
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Rölyefler, oyma ve işlemeler, ışıklandırmalar ile oluşturulan tavan dekorasyonları mekanlara şıklık ve zenginlik kazandırmak için oldukça iyi bir yöntem. Bomboş duvar ve tavanlardan hoşlanmıyorsanız bu tip dekorasyon uygulamalarına göz atabilirsiniz. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Duvar dekorasyonu

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Tasarımlarda tavan dekorasyonu gibi duvar dekorasyonu da son derece önemlidir. Düz renkli veya yalnızca duvar kağıdı ile dekore edilmiş duvarlar yerine niş ve oymalarla süslenen ledlerle aydınlatılan duvarlar her zaman bir adım önce olacaktır.  

Işıltılı aksesuarlar

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Duvar, tavan, zemin ve mobilya gibi bütün dekorasyon unsurlarını tamamladınız fakat hala tasarımınızda bir eksik var. Uzun uzun düşünmenize gerek yok. Aksesuarlar olmadan en güzel dekorasyonlar bile eksik kalabiliyor. Bu nedenle siz de stilinize uygun şık ve ışıltılı aksesuarlarla tasarımınızı tamamlayabilirsiniz. 

Çocuk odaları için birleşik mobilyalar

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Birleşik mobilya konsepti, odalarda alan tasarrufu sağlayan bir çözümdür. Özellikle çocuk odalarında kullanılan bu mobilyalar yatak, dolap, çalışma masası gibi ana mobilyaların birbirlerine bitişik planlanmasıyla oluşur. yatakların alt katında bulunan çalışma alanları, kitaplığa bitişik bir giysi dolabı gibi birçok farklı çeşidini bulabileceğiniz birleşik mobilyalar çocuk odalarını daha kullanışlı hale getirebilir.  

Giyinme odası

İNDEKSA İÇ MİMARLIK İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Giyinme OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA İÇ MİMARLIK

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Yatak odanızda giyinme odası olarak ayırabileceğiniz bir alan varsa bu fırsatı kaçırmayın. Giyinme odaları hem fazladan depolama alanı, hem de giyinme için kullanabileceğiniz ayrı bir alan sunduğu için oldukça kullanışlıdır. Üstelik kıyafetlerinizi ve özel eşyalarınızı daha uygun dolaplarda muhafaza etmenizi sağlar.  

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