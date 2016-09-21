Kayseri'de bir daireden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Ev dekorasyonu yaparken, evin mimari özelliklerine ve stile ne kadar bağlı kalırsak kalalım farklı tasarımları gördükçe, beğendiğimiz yerlerini kendi dekorasyonumuza uyarlama isteğine karşı koyamayız. Eğer siz de dekorasyon dergilerini kurcalarken onlarca ilham kaynağı bulabilenlerdenseniz bu yazımızda sizlere Kayseri'den muhteşem bir örnek daire tanıtacağız. Dekorasyonunda ve iç mekan tasarımında uygulanan birçok detay sizi heyecanlandırmaya yetecek. Fonksiyonel, şık ve stil sahibi bir dairenin taşıması gereken bütün özellikleri barındıran bu modern eve bayılacaksınız. Gelin birlikte oda oda inceleyelim.

Modern tasarım hayranı olanlar bilirler; yalnızca dekorasyonda değil mimaride de modern tasarımın yeri büyüktür. Eğer hayalinizdeki ev modern bir villa ise “Rüyalarınızı süsleyecek bir aile evi” başlıklı yazımızdaki eve de bir göz atmalısınız.