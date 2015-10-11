Oturma odalarınız için en şık kanepe takımları

Oturma odaları, bir evde en çok zaman geçirdiğiniz mekanlardan biridir. Ayrıca, misafirlerinizi ağırladığınız, dostlarınızla samimi sohbetler ettiğiniz ve ailenizle mutlu zamanlar geçirdiğiniz mekanlardan biridir. Kaldı ki, oturma odaları yabancılara bu denli açık oluşu sebebi ile, kişisel zevklerinizi, kişiliğinizi ve dekorasyon anlayışınızı bir fiziksel görüntüye dönüştürebileceğiniz mekanlar listesinde ilk sıralarda yer alır. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, oturma odası dekorasyonu oldukça önemlidir ve bu mekanı dekore ederken oldukça özenli olmak gerekir. Peki dekorasyon konusunda aksesuarlar da dahil olmak üzere, neredeyse sınırsız dekoratif araç sunan oturma odalarında şık bir hava yakalamak için neler yapılabilir ? Öncelikle bu soruyu sormadan önce, oturma odanızı iyice tanımanız gerekli. Odanızın fiziksel özelliklerini ve boyutlarını aklınızın bir kenarına kazıyın. Bu sayede, bundan sonra atacağınız her adımın bu özelliklere uygun olup olmadığını da denetleyebilirsiniz.
Tıpkı salonlarda olduğu gibi, oturma odalarında da en etkili dekoratif araç, kapladığı alandan ötürü mobilyalardır. Boyutları sebebiyle, oturma odanızda en çok ilgiyi de yine bu büyük mobilyalar çekecektir. İşte bu sebeplerden ötürü, yaşam alanınız için kullanacağınız mobilyaları seçerken oldukça özenli davranmalısınız. Çünkü gözünüzden kaçan bir ayrıntı, kimi zaman bütün dekorasyonunuzun işe yaramaz bir hale gelmesine sebebiyet verebilir. Ya da tam aksi şekilde, bu tarz bir detay, dekorasyonunuza büyük katkıda bulunabilir. Bu yazımızda ise, sizlerler oturma odası dekorasyonlarının vazgeçilmezleri olan kanepeler hakkında birkaç pratik bilgi paylaşmaya çalışacağız. Kanepe tercihinizi gerçekleştirirken, oturma odanıza uygun olup olmadığına karar vermelisiniz öncelikle. Çünkü sonrada başınıza dert açabilecek boyut problemleriyle uğraşmak istemeyiz. Örneğin, oturma odanıza oranla çok geniş bir kanepe, oturma odanızın bütün havasını mahvetme potansiyeline sahip.
Oturma odası için kanepe tercihlerinde kumaş faktörü de oldukça büyük bir öneme sahip. Öncelikle kolay yıkanabilir ve silinebilir bir kumaşa sahip olan kanepe tercih etmeniz, temizlik konusunda işinizi kolaylaştırabilir. Ayrıca, kanepeniz için alacağınız minik yastıkların -ya da kırlentlerin- kılıflarının çıkarılabilir olup olmadığına da bakın. Kanepenin iç ve dış iskeletinde hangi tür materyaller kullanıldığını öğrenmeye çalışın. Çünkü ceviz ve kestane gibi ahşap türleri oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ya da yüzeyi parlak veya vernikli bir kanepe seçtiyseniz, kolayca çizilmeyeceğinden emin olun. Oturma odanız için deri kaplı bir kanepe tercih edebilirsiniz. Kaliteli deriden imal edilen yüzeye sahip olan bir kanepe, vücudunuzu kolay kolay yakmak. Ayrıca deri kaplı kanepelerin genellikle aşırı rahat bir yapısı olduğu söylenebilir. Kanepenizin minderli mi yoksa mindersiz mi olduğu da önemli. Çıkarılabilir bir mindere sahip olan kanepeler, kolayca temizlenebilir. Bunların dışında vereceğimiz tavsiyeler ise genel tavsiyeler olacak. Öncelikle evinize ve kişiliğinize uygun bir kanepe seçin; Örneğin ahşap zemin kaplamalı bir oturma odasında, modern bir kanepe pek hoş durmaz. Ya da metal aydınlatmaların dikkat çektiği modern bir oturma odasında, klasik havanın ve klasik çizgilerin hakim olduğu süslü bir kanepe pek bir eğreti duracaktır. Tercihinizi yaparken buna da dikkat edin.
Bir diğer önemli konu ise hiç şüphesiz renkler. Renk seçimi yaparken, kanepelerin de bir dekoratif araç olduğunu hatırlayın. Kanepeler sadece üzerine oturduğunuz mobilyalar değildir. Aksine, evinizin ve dekorasyonunuzun kıymetli bir parçasıdır. Kanepe seçimi sürecinde, yukarıda belirttiğimiz pratik bilgileri ve kanepenin dekorasyonunuzun bir parçası olma potansiyelini unutmadığınız sürece, en doğru kararı vereceğinizi inanıyoruz. Ama eğer yine de yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, bu adresi ziyaret ederek Homify profesyonelleri tarafından seçilmiş yüzlerce örneğe kolayca ulaşabilirsiniz.
Klasik tarzın en belirleyici özelliklerinden biri de oldukça sık kullanılan beyaz rengidir. Eğer siz de klasik sever bir okurumuz iseniz, oturma odanızda beyaz kanepelere yer verebilirsiniz. Kolay kirlenmeleri ve temizliklerin zor olması bir eksi olsa da, beyazın temizliği, saflığı ve zarafeti çağrıştırması, dekorasyonunuza oldukça pozitif anlamlar yükleyebilir. Ayrıca, farklı renklerle aksesuarlarla destekleyerek dekorasyonunuzun mükemmele ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Eğer minimalist tarzdan hoşlanan bir okurumuzsanız, bu örnek tam da size göre. Düz çizgilerin hakim olduğu bu örnekte, sadelik göze çarpan en önemli özelliklerden. Bununla birlikte, bu örnekteki kanepenin oldukça rahat göründüğünü söylemek de mümkün. Ayrıca, sahip olduğu spesifik renk sayesinde oldukça şık bir görüntüye de sahip. Ekaterina Design imzalı bu örnek, şıklıkla rahatlığın buluştuğu ender örneklerden.
Yazımızın başında, kanepe tercih sürecinde kumaş renginin belirleyici bir unsur olabileceğinden bahsetmiştik. Peki renkler tercihinizi nasıl etkileyebilir ? Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi bir yana, kanepe konusunda temizlik açısından önemli rol oynar renkler. Bu cümleyi biraz açmak gerekirse, açık renklerin kolayca kirlenmesi sık sık kanepenizi temizleme zorunluluğu doğurabilir.
Klasik tarz, ahşabın inanılmaz büyük bir önem sahibi olduğu ana tarzdan biridir. Doğal yapısı, kolay şekil alması ve verniklendiğinde sahip olduğu parlak görünüm, ahşabı sık sık tercih edilen bir malzeme haline getirir. Peki ahşabı kanepede kullanırsak ortaya nasıl bir sonuç çıkar ? Bu sorunun cevabını örneğe bakarak anlayabilirsiniz. Ahşabın doğal yapısı ve pastel tonlarındaki renklerin sakinleştirici etkisi sayesinde, kanepelerinizde huzuru bulabilirsiniz. Clorofilia dekorasyon firmasına ait olan bu örnek, ahşap ve kumaşın birlikteliğine dair sizin için rehberlik yapabilir.
Yine yazımızın başında, az da olsa kanepelerde deri kullanımından bahsetmeye çalışmıştık. Bu örneğimizle birlikte bu konunun ayrıntısına girmek istiyoruz. Eğer, ciddi dizaynlardan hoşlanan biriyseniz, evinizde veya iş yerinizde deri kanepelerden faydalanabilirsiniz. Üstelik bu ciddi görüntülerine rağmen, oldukça rahat olduklarını söylemek hata olmayacaktır. Renkleri çok fazla olmasa da, şekil itibari ile size bir özgürlük sağlayabilir.
Renkler, bir dekorasyonda neredeyse her şeydir. Tıpkı dekorasyonda olduğu gibi, kanepe dizaynlarında da büyük bir öneme sahiptirler. Doğru bir renk tercihi, kanepenize ve dekorasyonunuza karakteristik bir ruh kazandırabilir. Designscape Architects'e ait olan bu örnek ise, kanepe dizaynlarında sıra dışı renklerin kullanılmasıyla ortaya nasıl harika sonuçlar çıkabileceğine dair güzel ipuçları vermekte…
Kanepeler, her ne kadar fonksiyonel tarafları ön plana çıkan dekoratif mobilyalar olsalar da, sonuç itibari ile estetik bir yana da sahiptirler. Hatta kimi zaman sadece estetik amaçla kullanılan, sıra dışı bir şekle sahip olan bir kanepeye rastlamak da pekala mümkündür. Fakat, bu örneğimizdeki kanepe, sıradan bir şekle sahip olsa da oldukça rahat bir yapıya sahip. Ayrıca geniş ve büyük yastıkların da sırtınızı destekleyerek daha rahat hissetmenize imkan vereceğini öngörmekteyiz…
Oturma odası veya salon dekorasyonlarında, mobilya seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken konulardan biri de, seçeceğiniz mobilyanın mevcut dekorasyonunuza uyum sağlayıp sağlamayacağıdır. Çünkü, dekorasyonunuza sonradan dahil olan bir ögenin, şartsız koşulsuz uyum sağlayacağını bekleyemezsiniz. İşte bu sebepten ötürü, kanepe tercihi yaparken mevcut dekorasyonunuzu da göz önünde bulundurmalısınız.
Kanepe dizaynı konusunda mükemmel olan veya mükemmele yakın tasarımların ortak özelliklerinin rahatlık ve şıklığın aynı anda bulunmasıdır. Bir kanepenin özellikle rahat olması, kimi zaman belirleyici bir unsur olabilir. Fotoğraftaki kanepenin ise, rahat olmanın yanı sıra şık olduğunu da belirtmekte fayda var. Geniş ve büyük yumuşak minderleri sayesinde, size rahatlık sunabilir. Ayrıca sahip olduğu mavinin bu tatlı tonu sayesinde de, oldukça şık bir görüntüye sahip.
Kimi zaman da oturma odanızda farklı ve şık tonlar görmek isteyebilirsiniz. Böyle zamanlarda, sıradan renkler sizi tatmin etmeyebilir veya amacınız sıra dışı renkleri deneyimlemek olabilir. Bu konudaki niyetiniz ne olursa olsun, bu örnektekine benzer sıra dışı renkleri kullanırken oldukça dikkatli olmanız gerekli. Eğer böyle farklı renkleri ustaca kullanabilirseniz, ortaya bu örnekteki gibi inanılmaz başarılı sonuçlar çıkacaktır.