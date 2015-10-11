Oturma odalarınız için en şık kanepe takımları

Oturma odaları, bir evde en çok zaman geçirdiğiniz mekanlardan biridir. Ayrıca, misafirlerinizi ağırladığınız, dostlarınızla samimi sohbetler ettiğiniz ve ailenizle mutlu zamanlar geçirdiğiniz mekanlardan biridir. Kaldı ki, oturma odaları yabancılara bu denli açık oluşu sebebi ile, kişisel zevklerinizi, kişiliğinizi ve dekorasyon anlayışınızı bir fiziksel görüntüye dönüştürebileceğiniz mekanlar listesinde ilk sıralarda yer alır. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, oturma odası dekorasyonu oldukça önemlidir ve bu mekanı dekore ederken oldukça özenli olmak gerekir. Peki dekorasyon konusunda aksesuarlar da dahil olmak üzere, neredeyse sınırsız dekoratif araç sunan oturma odalarında şık bir hava yakalamak için neler yapılabilir ? Öncelikle bu soruyu sormadan önce, oturma odanızı iyice tanımanız gerekli. Odanızın fiziksel özelliklerini ve boyutlarını aklınızın bir kenarına kazıyın. Bu sayede, bundan sonra atacağınız her adımın bu özelliklere uygun olup olmadığını da denetleyebilirsiniz.

Tıpkı salonlarda olduğu gibi, oturma odalarında da en etkili dekoratif araç, kapladığı alandan ötürü mobilyalardır. Boyutları sebebiyle, oturma odanızda en çok ilgiyi de yine bu büyük mobilyalar çekecektir. İşte bu sebeplerden ötürü, yaşam alanınız için kullanacağınız mobilyaları seçerken oldukça özenli davranmalısınız. Çünkü gözünüzden kaçan bir ayrıntı, kimi zaman bütün dekorasyonunuzun işe yaramaz bir hale gelmesine sebebiyet verebilir. Ya da tam aksi şekilde, bu tarz bir detay, dekorasyonunuza büyük katkıda bulunabilir. Bu yazımızda ise, sizlerler oturma odası dekorasyonlarının vazgeçilmezleri olan kanepeler hakkında birkaç pratik bilgi paylaşmaya çalışacağız. Kanepe tercihinizi gerçekleştirirken, oturma odanıza uygun olup olmadığına karar vermelisiniz öncelikle. Çünkü sonrada başınıza dert açabilecek boyut problemleriyle uğraşmak istemeyiz. Örneğin, oturma odanıza oranla çok geniş bir kanepe, oturma odanızın bütün havasını mahvetme potansiyeline sahip.

Oturma odası için kanepe tercihlerinde kumaş faktörü de oldukça büyük bir öneme sahip. Öncelikle kolay yıkanabilir ve silinebilir bir kumaşa sahip olan kanepe tercih etmeniz, temizlik konusunda işinizi kolaylaştırabilir. Ayrıca, kanepeniz için alacağınız minik yastıkların -ya da kırlentlerin- kılıflarının çıkarılabilir olup olmadığına da bakın. Kanepenin iç ve dış iskeletinde hangi tür materyaller kullanıldığını öğrenmeye çalışın. Çünkü ceviz ve kestane gibi ahşap türleri oldukça dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ya da yüzeyi parlak veya vernikli bir kanepe seçtiyseniz, kolayca çizilmeyeceğinden emin olun. Oturma odanız için deri kaplı bir kanepe tercih edebilirsiniz. Kaliteli deriden imal edilen yüzeye sahip olan bir kanepe, vücudunuzu kolay kolay yakmak. Ayrıca deri kaplı kanepelerin genellikle aşırı rahat bir yapısı olduğu söylenebilir. Kanepenizin minderli mi yoksa mindersiz mi olduğu da önemli. Çıkarılabilir bir mindere sahip olan kanepeler, kolayca temizlenebilir. Bunların dışında vereceğimiz tavsiyeler ise genel tavsiyeler olacak. Öncelikle evinize ve kişiliğinize uygun bir kanepe seçin; Örneğin ahşap zemin kaplamalı bir oturma odasında, modern bir kanepe pek hoş durmaz. Ya da metal aydınlatmaların dikkat çektiği modern bir oturma odasında, klasik havanın ve klasik çizgilerin hakim olduğu süslü bir kanepe pek bir eğreti duracaktır. Tercihinizi yaparken buna da dikkat edin.

Bir diğer önemli konu ise hiç şüphesiz renkler. Renk seçimi yaparken, kanepelerin de bir dekoratif araç olduğunu hatırlayın. Kanepeler sadece üzerine oturduğunuz mobilyalar değildir. Aksine, evinizin ve dekorasyonunuzun kıymetli bir parçasıdır. Kanepe seçimi sürecinde, yukarıda belirttiğimiz pratik bilgileri ve kanepenin dekorasyonunuzun bir parçası olma potansiyelini unutmadığınız sürece, en doğru kararı vereceğinizi inanıyoruz. Ama eğer yine de yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, bu adresi ziyaret ederek Homify profesyonelleri tarafından seçilmiş yüzlerce örneğe kolayca ulaşabilirsiniz.