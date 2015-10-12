Koltuk ve mobilya örnekleriyle dekoratif fikirler

Oturma odası dekore ederken vazgeçilmez mobilyalardan biri olan koltukları yaratıcı dekorasyon fikirleriyle göz alıcı hale getirebilirsiniz. Bunun için dilerseniz sıra dışı bir koltuk seçebilir dilerseniz de düz çizgileri olan bir mobilya kullanabilirsiniz. Ancak hangisini tercih ederseniz edin, parlak fikirlerle koltuklarınızı daha da cazip hale getirebilirsiniz.
Koltuklarınızı kullanacağınız alanların başında gelen salonların tasarımı içinse ’Salon dekorasyonu nasıl olmalı? Sıkça sorulan 6 soruya cevaplar’ yazısına göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Üst kısımları farklı renk ve desenlerde gördüğümüz geniş koltuk mobilya olarak gayet özgün. Ancak yaratıcılığımızı sınırlandırmayalım. Mesela geniş puf koltukları da olan takım için sehpa kullanmak yerine puflardan birisi masa haline getirin. Böylece hem işlevsel hem de yaratıcı bir mobilyanız olur. Hem böylesi bir koltuk takımına sıradan bir masa hiç gitmezdi.
Eğer resimdeki gibi küçük bir oturma odasını dekore edecekseniz duvarları hareketlendirmek iyi bir fikir olabilir. Genel resme bakarsak; mobilya olarak küçük ama farklı renklerde iki adet koltuk seçilmiş. Koltukların taban kısmıyla sehpa ayakları uydurulmuş. Dikkat edilirse fotoğraf çerçeveleri de ahşabıyla uyum sağlamış. Bu örnekte olduğu gibi mobilyaların ilk anda göze çarpmayan detaylarında uyum yakalarsanız odanız hareketli dahi olsa göz yormaz. Bu çağdaş tasarım Clorofilia imzalı.
Her ne kadar sehpa denince gözümüzün önünde küçük bir mobilya canlansa da devasa sehpalara hazırlıklı olun. Koltuk takımının beyaz olanları bir hayli geniş olsa da tekli pembe koltukların ikisinin eni sehpa ile eşit denebilir. Bu örnekte olduğu gibi büyük bir odanız ve farklı koltuk modelleriyle geniş bir mobilya alanınız varsa büyük sehpa kullanarak fark yaratabilirsiniz. Üstelik masaya erişememe derdiniz de olmaz.
Evlerde kullanılan mobilya türleri kategorik olarak pek fazla çeşitlilik göstermez. Ancak mutlaka koltuk alacaksınız madem neden değişik bir model denemeyesiniz? Gün içinde şekerleme yapabileceğiniz tekli uzanma koltukları konforlu olduğu kadar son derece şık durabilir. Özellikle resimdeki gibi yeşil kadifeden kapitoneli bir koltuk, beyazların içinde huzur verici atmosferi tamamlayıcı bir öğe olmuş.
Resimdeki bir hayli yüksek tavanlı oturma odasına uzaktan göz atıyoruz. Deri koltukları, geniş orta sehpası, rengarenk duvar resmi gibi mobilyalarıyla son derece hareketli ve şık bir dekorasyon. Ancak yine de mobilyalar kırmızı siyah ağırlıklı olduğundan biraz daha hareket katabilirsiniz. Tasarımcısı da benzer düşünmüş olacak ki parlak bakır renkli 3 adet lamba kullanmış. Ancak böylesi yüksek bir tavana daha gösterişli bir lamba da giderdi.
Eğer resimdeki gibi merdiveninizden duvarlarınıza bembeyaz oda hayal ediyorsanız koltuk olarak farklı renkte bir mobilya seçmeniz çiğ durabilirdi. Tek bir renk kullanarak çarpıcı ve modern bir görünüm yaratabilmek için her şeyi beyaza boyamak yetmez elbette. Böylesi bir odaya resimdeki devasa koltuk gibi sıra dışı bir mobilya bulmanız şart. Yoksa klasik bir koltukla çok sıradan bir dizayn ortaya çıkabilirdi.
Enine çizgiler insanları şişman gösterir derler, oysa mobilyalar için böyle bir kaygı yok. Örnekte olduğu gibi hem duvarda hem de mobilyalarda farklı renk ve doğrultuda çizgileri bir arada kullanabilirsiniz. Esasen gri ağırlıklı dekorasyonda gri ikili koltuk, çizgili minder detayıyla duvarla uyum sağlamış. Dikine çizgili tekli koltuğun ise doğrudan uyum sağlama gibi bir derdi yok. Ancak o da kırmızı minderi sayesinde diğer koltukla uyum yakalamış. Daha önce de dediğimiz gibi küçük detaylarla hareketli mobilyalardan göz yormayan bir dizayn elde edebilirsiniz.
Resimdeki örneğe baktığımız zaman ilk anda tavandan tavana ahşap kullanımı dikkat çekiyor. Üstelik farklı tonlarda malzeme kullanılarak epey dikkat çekici olmuş. Peki böyle bir odaya nasıl mobilya seçmeli? Tıpkı ahşap gibi malzemesiyle öne çıkan bir diğer materyal kullanılarak denge sağlamak mümkün. Bu örnekte de siyah ve ahşap rengine yakın turuncu deriden koltuklar seçilerek en göz yormayacak dekorasyon meydana getirilmiş.
Açık mutfağın ve yemek odasının bir arada bulunduğu geniş bir oturma odanız varsa bazı sınırlar çizmek düzen açısından işlevsel olabilir. Mesela mobilya olarak resimdeki bir köşe koltuğu ilk anda köşeli bir duvara yerleştirmek geçer çoğumuzun aklından. Oysa arkası dönük olarak kullanılan koltuk, o alanı oturma odası sınırı haline getirerek son derece fonksiyonel kullanılmış.
Şayet kürk veya post gibi hayvanlara dair mobilya ve aksesuarlar kullanmak istiyorsanız yapay kürkten halılar, gerçek olmayan hayvan büstleri gibi alternatifler mümkün. Özetle hayvanları katletmeden de böyle bir atmosfer yaratabiliyorsunuz. Tabii böylesi bir dekorasyona modern koltuklar da sırıtacağından resimdeki gibi hasırdan koltuklar dokusu sebebiyle ahenk yakalayabilir. Dekorasyonun bir diğer özelliği olan tüm mobilyaların alçaktan tutulması da düşünülünce koltuk seçimi gayet başarılı.
Heybetli koltuk takımları yerine küçük ama kendine özgü bir mobilya tasarımı seçerek de benzersiz bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Mesela resimdeki ahşap koltuk, çizgileri ve tasarımı itibariyle her yerde karşınıza çıkabilecek bir mobilya değil. Tam da bu özelliğinden ötürü farklı ve eşsiz. Üstelik örnekte olduğu gibi koltuğu andıran minik sehpalar da bulursanız çok sevimli ve estetik bir odanız olur.
Bir hayli modern ve sıra dışı villa örneği gördüğümüz dekorasyonda mobilyalardan tutun evin kapısına, ışıklandırmadan halıya dek renk konusunda cömert davranılmış. Bu sayede bazı klasik görünümlü mobilyalar kullanılsa dahi yorumlanışı son derece çağdaş olmuş. Televizyon karşısındaki tekli mavi koltukta bile kırmızı minder kullanan tasarımcı elini budaktan sakınmamış. Paşa dede tablosuna dikkat.
Modern olmakla birlikte çıtayı çok yükseltmeyen dekorasyon örnekleri gördük. Ancak daha sıra dışı örneklere de bir göz atalım. Yine son derece yüksek tavanlı ve geniş bir ev görüyoruz. O kadar geniş ki iki ayrı köşede iki adet büyük koltuk takımı kullanılmış. İkisi de rengarenk olan koltuklar epey enteresan mobilyalar. Ancak mimari yapısı itibariyle de göz dolduran böylesi görkemli bir evin dekorasyonu da sıradan olamazdı.
Mobilya olarak hala modası geçmeyenlerden tekli koltuklar konforu sayesinde bir hayli revaçta. Gayet alışıldık klasik modelleri olduğu gibi modern tasarımları da mevcut. Resimde örneğini gördüğümüz siyah deri koltuklar ise çok çağdaş bir örnek. Odanın geneline baktığımızda ise baştan sona ahşaptan oluşan bir mimari görüyoruz. Ahşabın yumuşak görünmüne karşın siyah koltukların sert geçisi keskin bir ayrım olmuş. Ancak koltuklarla beraber başka bir mobilya daha kullanmak yerinde bir karar.
Eski zamanlarda koltuk yerine yer minderi, sedir gibi mobilyalar kullanılırdı. Az da olsa Akdeniz tarzı döşenmiş evlerde hala bu modele rastlamak mümkün. Duvar halısı yerine de yazılı ve desenli bir kağıt kullanılan dekorasyon geleneksel dekorasyonun moderne uyarlanmış hali. Rengarenk dizilmiş minderleri de koltukları aratmayan cinsten. Farklı bir dizayn arayanlar değerlendirebilir.