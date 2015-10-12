Koltuk ve mobilya örnekleriyle dekoratif fikirler

Enine çizgiler insanları şişman gösterir derler, oysa mobilyalar için böyle bir kaygı yok. Örnekte olduğu gibi hem duvarda hem de mobilyalarda farklı renk ve doğrultuda çizgileri bir arada kullanabilirsiniz. Esasen gri ağırlıklı dekorasyonda gri ikili koltuk, çizgili minder detayıyla duvarla uyum sağlamış. Dikine çizgili tekli koltuğun ise doğrudan uyum sağlama gibi bir derdi yok. Ancak o da kırmızı minderi sayesinde diğer koltukla uyum yakalamış. Daha önce de dediğimiz gibi küçük detaylarla hareketli mobilyalardan göz yormayan bir dizayn elde edebilirsiniz.