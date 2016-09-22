Türkiye'den ömürlük evler

Yerleşip bir ömür boyunca huzur içinde yaşayacağımız bir evin hayalini kurmaz mıyız hep? Bugün sayfamızda kimimizin sürekli yaşamak üzere ya da belki şimdilik yazlık olarak kullanacak şekilde gerçekleştirebildiği, kimimizin ise emeklilik hayali olarak planladığı ömürlük evlerden bir seçki hazırladık. Farklı mimari stillere ve farklı boyutlara sahip olan bu evlerin ortak özellikleri ise hepsinin ülkemizde konumlanmış olması. Geleneksel Ege mimarisinden ultra modern mimariye, bu evlerden hangileri sizin beğenilerinize hitap edecek?
Badrum'un Gümüşlük köyü içinde, modern ve geleneksel yaşam tarzının yan yana izlerini taşıyan bu küçük taş ev geleneksel mimariden hoşlanan okuyucularımız için. Tipik düz çatıı yapısı, komple taş cephesi ve duvarlarını süsleyen pembe begonvilleri ile kusursuz bir Ege köy evi.
Eğimli çatıısı ve yayvan yapısı ile modernize edilmiş bir ambarı andıran bu yapının ön ve arka cephesi ahşap görünümlü, yan cepheleri ve çatısı ise beton kompozit bir malzeme ile kaplı. Muhteşem bir manzaraya sahip olan bu yapı kalabalıklardan hoşlanmayanlar için mükemmel bir seçim olabilir.
Gebze'de konumlanan bu geniş bahçeli konut ise silindir biçimindeki muhteşem çatı yapısı ile öne çıkıyor. Boydan boya geniş pencerelere, sürgülü cam kapılara ve taş kaplı cepheye sahip bu konut sıradanlıktan bir hayi uzak.
Bu muazzam genişlikteki taş ev ise kusursuz işçiliği ve kırmızı renkli ahşap panjurları ile öne çıkıyor. Sıfırdan inşa edildiği için sıradan taş evlerden çok daha geniş, çok daha konforlu. Kusursuz bir işçiliğe sahip bu ev ile ilgili daha detaylı bilgiler ’Çam ağaçları arasında muhteşem bir taş ev’ başlıklı yazımızda.
Kolonyal mimari stile göz kırpan bu kır evi ise İstanbul Ömerli'de yer alıyor. Enteresan şekliyle olsun, muhteşem sütunlarıyla olsun, son derece sıra dışı, son derece özgün bir yapıya sahip olan bu evin diğer açılardan fotoğraflarını görmek için bu linke tıklayabilirsiniz.
Bu stil sahibi kahverengi villa Ankara'da konumlanmış. Muhteşem bir iç mimariye ve dekorasyona da sahip olan koyu kahverengi badanalı bu geniş villada eklektik stil terchi edilmiş. Daha fala fotoğraf ve bilgi için ’Ankara'dan büyüleyici bir aile evi’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Tipik Amerikan kırsal stile sahip olan bu konut Ordu'da konumlanmış. Yerel mimarlık firması Yücel Partners tarafından gerçekleştirilen tasarımda eğimli çatı, dışa açılan panjurlar ve harman tuğla cepheler tercih edilmiş. Kapalı bir garaja sahip olan bu konutu ’Türkiye'de Amerikan tarzı yaşam’ başlıklı yazımızda inceledik.
Bu örneğimiz ise Kayseri'nin Çay Bağları mevkiinden. Mimar Bahadır Kul tarafından tasarlanıp gerçekleştirilen projede geometrik şekiller ustaca kullanılmış. Her yönüyle çarpıcı bir yapı olan bu konutun cephesi boyunca uzanan pencereleri ve cam kapıları sayesinde içerisi ile dışarısı arasındaki sınır adeta ortadan kaldırılmış.