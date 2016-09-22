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Türkiye'den ömürlük evler

Özlem K. Özlem K.
Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners Kırsal Evler Tuğla Beyaz
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Yerleşip bir ömür boyunca huzur içinde yaşayacağımız bir evin hayalini kurmaz mıyız hep? Bugün sayfamızda kimimizin sürekli yaşamak üzere ya da belki şimdilik yazlık olarak kullanacak şekilde gerçekleştirebildiği, kimimizin ise emeklilik hayali olarak planladığı ömürlük evlerden bir seçki hazırladık. Farklı mimari stillere ve farklı boyutlara sahip olan bu evlerin ortak özellikleri ise hepsinin ülkemizde konumlanmış olması. Geleneksel Ege mimarisinden ultra modern mimariye, bu evlerden hangileri sizin beğenilerinize hitap edecek?

1) Geleneksel Ege mimarisi

gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Evler
Gülercan Mimarlık

gümüşlük taş evler

Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık

Badrum'un Gümüşlük köyü içinde, modern ve geleneksel yaşam tarzının yan yana izlerini taşıyan bu küçük taş ev geleneksel mimariden hoşlanan okuyucularımız için. Tipik düz çatıı yapısı, komple taş cephesi ve duvarlarını süsleyen pembe begonvilleri ile kusursuz bir Ege köy evi.

2) Modern bir kır evi

KOMPOZİT ÇİMENTO CEPHE VE ÇATI, SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ. SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ. Minimalist Evler Orta Yoğunlukta Lifli Levha Gri
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.

KOMPOZİT ÇİMENTO CEPHE VE ÇATI

SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.
SARGRUP İNŞAAT VE ENERJİ LTD.ŞTİ.

Eğimli çatıısı ve yayvan yapısı ile modernize edilmiş bir ambarı andıran bu yapının ön ve arka cephesi ahşap görünümlü, yan cepheleri ve çatısı ise beton kompozit bir malzeme ile kaplı. Muhteşem bir manzaraya sahip olan bu yapı kalabalıklardan hoşlanmayanlar için mükemmel bir seçim olabilir.

3) Silindir çatılı ev

Gebze Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Evler
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Gebze Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Gebze'de konumlanan bu geniş bahçeli konut ise silindir biçimindeki muhteşem çatı yapısı ile öne çıkıyor. Boydan boya geniş pencerelere, sürgülü cam kapılara ve taş kaplı cepheye sahip bu konut sıradanlıktan bir hayi uzak. 

4) Kırmızı ahşap panjurlu taş ev

Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Kırsal Evler Taş
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bağyüzü Taş Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Bu muazzam genişlikteki taş ev ise kusursuz işçiliği ve kırmızı renkli ahşap panjurları ile öne çıkıyor. Sıfırdan inşa edildiği için sıradan taş evlerden çok daha geniş, çok daha konforlu. Kusursuz bir işçiliğe sahip  bu ev ile ilgili daha detaylı bilgiler ’Çam ağaçları arasında muhteşem bir taş ev’ başlıklı yazımızda.

5) Ömerli'de bir bungalov

RIVERSIDE, OMERLI / ISTANBUL SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Kırsal Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

RIVERSIDE, OMERLI / ISTANBUL

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Kolonyal mimari stile göz kırpan bu kır evi ise İstanbul Ömerli'de yer alıyor. Enteresan şekliyle olsun, muhteşem sütunlarıyla olsun, son derece sıra dışı, son derece özgün bir yapıya sahip olan bu evin diğer açılardan fotoğraflarını görmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

6) Ankara'dan eklektik stil bir villa

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Bu stil sahibi kahverengi villa Ankara'da konumlanmış. Muhteşem bir iç mimariye ve dekorasyona da sahip olan koyu kahverengi badanalı bu geniş villada eklektik stil terchi edilmiş. Daha fala fotoğraf ve bilgi için ’Ankara'dan büyüleyici bir aile evi’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

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7) Ordu'da bir Amerikan evi

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Tuğla Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Tipik Amerikan kırsal stile sahip olan bu konut Ordu'da konumlanmış. Yerel mimarlık firması Yücel Partners tarafından gerçekleştirilen tasarımda eğimli çatı, dışa açılan panjurlar ve harman tuğla cepheler tercih edilmiş. Kapalı bir garaja sahip olan bu konutu ’Türkiye'de Amerikan tarzı yaşam’ başlıklı yazımızda inceledik.

8) Ultra modern bir tasarım

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Bu örneğimiz ise Kayseri'nin Çay Bağları mevkiinden. Mimar Bahadır Kul tarafından tasarlanıp gerçekleştirilen projede geometrik şekiller ustaca kullanılmış. Her yönüyle çarpıcı bir yapı olan bu konutun cephesi boyunca uzanan pencereleri ve cam kapıları sayesinde içerisi ile dışarısı arasındaki sınır adeta ortadan kaldırılmış.

Bu daireyi mutlaka görmelisiniz: Sadece 30 metrekare
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