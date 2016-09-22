Türkiye'den ömürlük evler

Yerleşip bir ömür boyunca huzur içinde yaşayacağımız bir evin hayalini kurmaz mıyız hep? Bugün sayfamızda kimimizin sürekli yaşamak üzere ya da belki şimdilik yazlık olarak kullanacak şekilde gerçekleştirebildiği, kimimizin ise emeklilik hayali olarak planladığı ömürlük evlerden bir seçki hazırladık. Farklı mimari stillere ve farklı boyutlara sahip olan bu evlerin ortak özellikleri ise hepsinin ülkemizde konumlanmış olması. Geleneksel Ege mimarisinden ultra modern mimariye, bu evlerden hangileri sizin beğenilerinize hitap edecek?