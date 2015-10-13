Salonların baş tacı oturma odası grupları

Çoğunlukla salonların merkezinde bulunan koltuklar, birden fazla mobilyadan oluştuğu zaman oturma odası grupları adını alır. Şayet eviniz küçük değilse genellikle de birden fazla koltuk alınılır. Ancak görkemli oturma odası grupları olduğu gibi bir adet ikili koltukla onu tamamlayan sandalyelerden ibaret oturma grubu da söz konusu olabilir. Bu tamamen salonunuzun hacmi ile sizin tercihleriniz doğrultusunda değişen bir karar.

Oturma odası grupları salonların merkezinde bulunduğundan odanın geri kalan dekorasyonu da çoğunlukla bu koltuk takımına göre şekillenir. Oturma gruplarının koltukla beraber genellikle bir orta sehpası bulunur. Kimi zaman şaşaalı koltukları tamamlayan gösterişsiz sehpa modelleri seçilirken kimi zaman da oturma odası grubu iddiasız olup masa ile birlikte zirveye taşınır. Bazen de oturma odası grubu öyle baskın renkli olur ki odada kalan diğer her şeyi koltuk rengine uydurmak zorunda kalırsınız.

Koltuk takımlarını tamamlayıcı bir diğer unsur ise minder kullanımı. Pek fazla üzerinde durmadığınız minderlerin bazen hayati işlevi olabiliyor. Örneğin modeli itibariyle iki farklı tarzda koltuğun birleşiminden ibaret bir oturma odası düşünelim. Böyle durumlarda iki farklı koltuğu birleştiren bir detay üzerine yapılmış minder dekorasyonda bütünlük sağlamak için denge kurmuş olur.

Yine oturma odası gruplarının gücünü arttıran aksesuarlardan biri olan lambalar, işlevsel olduğu kadar estetik tasarımlarıyla da ön plana çıkarlar. Mesela klasik stil düz bir oturma odası grubunu şaşaalı bir avize ile tamamladığınız zaman ortaya çıkan sonuç hiç kuşkusuz çok daha etkili olacaktır. Yahut yüksek tavanlı bir eviniz varsa hem yüksekliği vurgulamak hem de bu avantajı kullanmak için gösterişli aydınlatma sistemleri salonunuzun tüm havasını değiştirecektir.

Saydığımız örnekler dışında da oturma odası gruplarını daha güçlü gösterecek perde, vazo, duvar rengi pek çok alternatif bulunabilir. Her bir detay üzerinde doğru seçimler yapıldığı vakit dekorasyonunuzun başarılı olması kaçınılmazdır. Gelin şimdi her birlikte oturma odası gruplarını ve onları tamamlayan aksesuarlara göz atarak başarılı örnekler üzerinden fikir edinmeye çalışalım.