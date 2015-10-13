Salonların baş tacı oturma odası grupları

Çoğunlukla salonların merkezinde bulunan koltuklar, birden fazla mobilyadan oluştuğu zaman oturma odası grupları adını alır. Şayet eviniz küçük değilse genellikle de birden fazla koltuk alınılır. Ancak görkemli oturma odası grupları olduğu gibi bir adet ikili koltukla onu tamamlayan sandalyelerden ibaret oturma grubu da söz konusu olabilir. Bu tamamen salonunuzun hacmi ile sizin tercihleriniz doğrultusunda değişen bir karar.
Oturma odası grupları salonların merkezinde bulunduğundan odanın geri kalan dekorasyonu da çoğunlukla bu koltuk takımına göre şekillenir. Oturma gruplarının koltukla beraber genellikle bir orta sehpası bulunur. Kimi zaman şaşaalı koltukları tamamlayan gösterişsiz sehpa modelleri seçilirken kimi zaman da oturma odası grubu iddiasız olup masa ile birlikte zirveye taşınır. Bazen de oturma odası grubu öyle baskın renkli olur ki odada kalan diğer her şeyi koltuk rengine uydurmak zorunda kalırsınız.
Koltuk takımlarını tamamlayıcı bir diğer unsur ise minder kullanımı. Pek fazla üzerinde durmadığınız minderlerin bazen hayati işlevi olabiliyor. Örneğin modeli itibariyle iki farklı tarzda koltuğun birleşiminden ibaret bir oturma odası düşünelim. Böyle durumlarda iki farklı koltuğu birleştiren bir detay üzerine yapılmış minder dekorasyonda bütünlük sağlamak için denge kurmuş olur.
Yine oturma odası gruplarının gücünü arttıran aksesuarlardan biri olan lambalar, işlevsel olduğu kadar estetik tasarımlarıyla da ön plana çıkarlar. Mesela klasik stil düz bir oturma odası grubunu şaşaalı bir avize ile tamamladığınız zaman ortaya çıkan sonuç hiç kuşkusuz çok daha etkili olacaktır. Yahut yüksek tavanlı bir eviniz varsa hem yüksekliği vurgulamak hem de bu avantajı kullanmak için gösterişli aydınlatma sistemleri salonunuzun tüm havasını değiştirecektir.
Saydığımız örnekler dışında da oturma odası gruplarını daha güçlü gösterecek perde, vazo, duvar rengi pek çok alternatif bulunabilir. Her bir detay üzerinde doğru seçimler yapıldığı vakit dekorasyonunuzun başarılı olması kaçınılmazdır. Gelin şimdi her birlikte oturma odası gruplarını ve onları tamamlayan aksesuarlara göz atarak başarılı örnekler üzerinden fikir edinmeye çalışalım.
İki adet ikili koltukla iki adet tekli koltuktan oluşan oturma odası grubu siyah beyaz kontrastı kadar bu kontrastı tamamlayan gümüş rengi detaylarla da ilgi çekiyor. Koltuklardan siyah olanı deriden seçilerek farklılık yapılmış. Siyah beyaz arasındaki keskin geçiş ise zebra desenli halıyla sağlanmış. Gümüş renkli enteresan sehpa grubuyla gösterişli lambası çok şık.
Eklektik stil dekorasyon zevkine göre döşenmiş salon çok renkli olmamakla birlikte çok zengin duruyor, zira bir sürü kendine özgü ayrıntı barındırıyor. Oturma odası grubu olarak ikili koltukla hayvan postu kaplamalı sandalyeler çok estetik. Soluk turuncuya kaçan ikili kanepenin kenarlarında koyu çizgiler bulunması koltuğu benzersiz hale getirmiş. Bunun gibi küçük bir fikrin dekorasyonu nasıl değiştirebileceğine dair başarılı bir örnek.
Oturma odası gruplarını dekore ederken muhakkak birbirinin tıpatıp aynı koltukları bir arada kullanmanız gerekmez. Hem farklı renklerde hem de birbirine benzemeyen iki koltuğu da birlikte takım olarak kullanabilirsiniz. Beyaz ağırlıklı bir dekorasyon örneğini gördüğümüz resimde koltuklardan birisi rengiyle uyum sağlarken diğer tamamen beyazlardan oluşana odaya canlılık katmış. Bu örnekte olduğu iki adet koltukla da oturma odası grubu yapılabilir.
Eğer resimdeki gibi hareketli duvarlarınız varsa, ana renginiz de kırmızıysa oturma odası takımını kırmızıdan seçmeden olmaz. Koltuk takımları kalabalık bir ekip olabildiği gibi iki parçadan da oluşabilirler. Biri köşe koltuk diğer ikili koltuktan oluşan oturma odası grubu bu kapasitesiyle normal bir koltuk takımının sağlayacağı konforu çok rahat karşılar. Renk seçimiyle de bir hayli cazip.
Kimilerimiz klasik ve şaşaalı koltuklardan vazgeçemezken kimilerimiz de sportif bir dekorasyon tercih edebilir. Resimdeki oturma odası grubu ikinci duruma uyan bir örnek. Biri turuncu ikili koltuk, iki tane farklı stillerde tekli koltuğuyla küçük salonlara estetik kazandıran bir oturma grubu. Tekli koltukların bilinçli olarak farklı stillerde seçilmesi hem yeniliklere açık olup hem de konfordan vazgeçmediğine dair bir işaret.
Çok renkli salon örnekleri kadar iki renk uyumunun ağırlıklı olduğu dekorasyon modellerine de sıkça rastlıyoruz. Zira baskın renkli bir oturma odası grubunu tamamlayacak dizayn kimi zaman birden fazla rengi kaldırmıyor. Bunun yerine genellikle biri beyaz olmak üzere iki renkten oluşan bir oturma odası dekorasyonu çok daha estetik ve zarif görünüyor.
Oturma odası gruplarında tek rengin hakim olduğu yahut farklı renklerin bir arada kullanıldığı koltuk modellerini gördük. Ancak farklı renk kadar farklı kumaş kullanımı belirgin biçimde hissettiren bir oturma odası grubu şüphesiz daha ilgi çekicidir. Mavi ve siyah renginin uyumu hepimizin malumu. Fakat kadife ve deri koltukların birlikte kullanılması bir yenilik.
Koltukların en önemli aksesuarlarından birisi olan minderler bazen dekorasyonda kilit rol oynarlar. Mesela örnekteki oturma odası grubunda bir sürü ve rengarenk minderler geniş köşe koltuğun görüntüsü dolayısıyla da oturma odasının dekorasyonunu tamamen değiştirmiş. Büyük koltuklar aynı renk ve stilde olmayan tekli koltuklar arasındaki bağlantı da yine bu minderler sayesinde olmuş.
Farklı stil koltukların ve farklı kumaştan modellerin bir arada olduğu oturma odası gruplarına bir örnek daha. İkili koltuğu gri kumaştan, tekli koltuğu kapitoneli siyah deriden, sandalyesi ise krem rengi plastikten oluşan oturma grubu, bu uyumsuz dizaynı ile çarpıcı olmayı başarmış. Adeta kaostan beslenen bir estetik. İddialı tasarımları sevenler için ideal.
Oturma odası grupları salonlar genişledikçe adet ve genişlik bakımından daha büyük olurlar. Ancak küçük salonlar için de uygun alternatifler yapılabilir. Mesela resimdeki gibi bir odanız varsa ikili bir koltukla sandalyeyi de pekala oturma takımı yapabilirsiniz. Dikkat ederseniz orta sehpa da bavuldan yapılma. İhtiyaca göre pratik ev dekorasyonu üzerine başarılı bir dizayn.
Örnekteki kadar geniş bir eviniz varsa oturma odası gruplarından pek çok alternatifiniz olacaktır. Şayet bu kadar boş alanınız varken hepsini de birden değerlendirmek isteyebilirsiniz. Resimdeki dekorasyonda; hasır koltuktan klasik takıma, puf koltuktan modern tekli koltuğa dek çeşit çeşit tarzda mobilya bir arada ve üstelik uyum içinde dekore edilmiş. Bunu da renk seçeneğini fazla zorlamadan yumuşak renklerden ve beyazdan yana tercih kullanarak sağladığı gibi diğer mobilyalarını da özenle seçmiş. Tavandan sarkan abajur şeklindeki lambaların benekli deseniyle minderlerin uyumu gözünüzden kaçmasın.
Id Space imzalı dekorasyonda ilk anda dikkati çeken odanın ilginç mimarisi. Bilhassa odanın merkezinde olan ikili beyaz koltuğa tavan camından gelen gün ışığı hoş bir hava yaratmış. Büyük koltukta sade beyaz tercih edilmişken iki adet tekli koltukta ise desenden kaçınılmamış. Kelebek deseni sayesinde oturma odasını grubunu sıradanlıktan çıkaran tekli koltuklar adeta bahar esintisi getirmiş.
Bu konu ilginizi çektiyse ’Koltukve mobilya örnekleriyle dekoratif fikirler’ yazımıza da göz atabilirsiniz.