Hayallerin ötesinde bir ev

Bugünkü proje konumuz Brezilya mimarisinin yenilikçi vizyonu ile fütüristik trendin birleşimi sonucu ortaya çık üstün üstün bir tasarım örneği. Paulinho Peres Group imzalı projede gösterişli ve modern bir binaya konuk olacağız. Bahçesinden muhteşem havuzuna dek her bir köşesi hayranlık uyandıran bu eve bayılacaksınız. Hazırsanız yolculuğumuz başlasın.
Dış cepheden gördüğümüz evin yüksek çitleri güvenliğin had safhada olduğunu düşündürüyor. Beyaz çitler dışında ev gri renkli. Çitlerin bitip sokak yolunun başladığı kısma kadar siyah beyaz karolar döşenmiş. Böylece evin dışına da özen gösterildiğini anlıyoruz.
Lüks evde ilk durağımız modern salon. Oldukça geniş olan odada televizyon önüne yerleştirilmiş çağdaş mobilyalar bulunuyor. Daha arkada ise boş bir alana dinleme koltuğu yerleştirilmiş.
Büyük salonun içinde şık bir bar da bulunuyor. Parlak yüzeyli barın S şekli mekanı daha da görkemli göstermiş. Loş ışıkların morluğu eğlenceli partiler için ideal.
Salondan sonra sıra yemek odasındayız. Yine salon gibi geniş bir alana sahip. Siyah yemek masası yuvarlak olup modern sandalyelerle tamamlanmış. Odada aynı zamanda bir televizyon da bulunuyor.
Lükse evde yok yok. Şimdi de şarap mahzenindeyiz. Duvar kağıdı sizi aldatmasın aslında küçük bir yer. Fakat zemin tasarımı çok etkileyici. Cam bir katman içinde şarap tıpaları yerleştirilerek ışıkla büyüleyici bir hale dönüştürülmüş.
Bir başka etkileyici zemin çalışması bu defa banyoda. Adeta denizin üzerinde yürüyor etkisi bırakan zeminle birlikte duvarlarda kullanılan aynalarla sanki bir rüyada gibi hissediyoruz. Tek kelimeyle muhteşem.
Evin mutfağı son derece çağdaş ve donanımlı görünüyor. Burası da diğer odalar gibi geniş ve ferah. Küçük bir televizyon ve asimetrik duran güzel dolaplar dışında tam ortada beyaz bir masa takımı mevcut.
Projede çalışma odası da unutulmamış. Bir duvar boyunca uzanan cam kapaklı dolapları depolama için ideal. Çalışma masası ise çizgili ahşaptan yapılma. Yer döşemesinde kullanılan mermer ile birlikte tüm bu farklı dokular güzel bir dekor meydana getirmiş.
Lüks evde pek çok oda bulunuyor. Bunlardan bir tanesi daha rahat ve sportif döşenmiş küçük oturma odası. Yerlere serilmiş minder şeklindeki geniş koltuk özellikle gençlerin hoşuna gidebilir.
Evin ilk yatak odası diğer odalar kadar gösterişli döşenmiş. Yuvarlak yatak siyah deri örtüsüyle çok daha lüks görünüyor. Tüm odalara bulunan tavan ışıklandırması burada da mevcut.
Böyle lüks bir evde giysi odası olmadan olmaz. İn uzun bir koridoru andıran giysi odasında çok sayıda dolap bulunuyor. Açık raflı olması vakit harcamamak açısından doğru seçim.
Evdeki ikinci banyo en az ilki kadar hayranlık verici. Modern bir duş ile birlikte hidromasajlı küvet bulunan banyoda keyif yaparken aynı anda televizyon seyredebiliyorsunuz.
Bir duvarı dünya haritasıyla kaplanmış çocuk odası oldukça sıcak bir atmosfere sahip. Mutfak ve banyo dahil olmak üzere neredeyse evin her yerinde bulunan televizyon burada da var.
Her ne kadar tüm odalarda televizyon bulunsa da dilerseniz sinema keyfi de yapabilirsiniz. Bilardo masasından tutun da türlü çeşit etkinlikler ihmal edilmemiş evde.
Evdeki sayısız banyolardan birinde bulunan lavabo ve musluk tasarımı öyle büyüleyici ki kelimeler kifayetsiz. Şeffaf bir cam kutu biçimindeki lavabo ön kısmı aynalı bir tezgahın üzerinde. Metal bir kavalı andıran musluk ise gerçekten nefis.
Multimedya odasından küçük oturma odasına geçiş kapı yerine bulunduğu yerde dönen bir dolapla sağlanmış. Lüks ve görkemli olduğu kadar akıllı çözümleriyle de büyüleyici bir ev bu yapı.
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