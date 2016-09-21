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Hayallerin ötesinde bir ev

nihal e. nihal e.
Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Oturma Odası
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Bugünkü proje konumuz Brezilya mimarisinin yenilikçi vizyonu ile fütüristik trendin birleşimi sonucu ortaya çık üstün üstün bir tasarım örneği. Paulinho Peres Group imzalı projede gösterişli ve modern bir binaya konuk olacağız. Bahçesinden muhteşem havuzuna dek her bir köşesi hayranlık uyandıran bu eve bayılacaksınız. Hazırsanız yolculuğumuz başlasın.

​Güvenlik

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Evler
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Dış cepheden gördüğümüz evin yüksek çitleri güvenliğin had safhada olduğunu düşündürüyor. Beyaz çitler dışında ev gri renkli. Çitlerin bitip sokak yolunun başladığı kısma kadar siyah beyaz karolar döşenmiş. Böylece evin dışına da özen gösterildiğini anlıyoruz.

​Geniş salon

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Oturma Odası
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Lüks evde ilk durağımız modern salon. Oldukça geniş olan odada televizyon önüne yerleştirilmiş çağdaş mobilyalar bulunuyor. Daha arkada ise boş bir alana dinleme koltuğu yerleştirilmiş.

​Işıltılı bar

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Oturma Odası
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Büyük salonun içinde şık bir bar da bulunuyor. Parlak yüzeyli barın S şekli mekanı daha da görkemli göstermiş. Loş ışıkların morluğu eğlenceli partiler için ideal.

​Yemek odası

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Yemek Odası
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Salondan sonra sıra yemek odasındayız. Yine salon gibi geniş bir alana sahip. Siyah yemek masası yuvarlak olup modern sandalyelerle tamamlanmış. Odada aynı zamanda bir televizyon da bulunuyor.

​Şarap mahzeni

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Şarap Mahzeni
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Lükse evde yok yok. Şimdi de şarap mahzenindeyiz. Duvar kağıdı sizi aldatmasın aslında küçük bir yer. Fakat zemin tasarımı çok etkileyici. Cam bir katman içinde şarap tıpaları yerleştirilerek ışıkla büyüleyici bir hale dönüştürülmüş.

​Çarpıcı banyo

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Banyo
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Bir başka etkileyici zemin çalışması bu defa banyoda. Adeta denizin üzerinde yürüyor etkisi bırakan zeminle birlikte duvarlarda kullanılan aynalarla sanki bir rüyada gibi hissediyoruz. Tek kelimeyle muhteşem.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​Konforlu mutfak

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Mutfak
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Evin mutfağı son derece çağdaş ve donanımlı görünüyor. Burası da diğer odalar gibi geniş ve ferah. Küçük bir televizyon ve asimetrik duran güzel dolaplar dışında tam ortada beyaz bir masa takımı mevcut.

​Ahşap, cam ve mermer

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Çalışma Odası
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Projede çalışma odası da unutulmamış. Bir duvar boyunca uzanan cam kapaklı dolapları depolama için ideal. Çalışma masası ise çizgili ahşaptan yapılma. Yer döşemesinde kullanılan mermer ile birlikte tüm bu farklı dokular güzel bir dekor meydana getirmiş.

​Küçük oturma odası

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Oturma Odası
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Lüks evde pek çok oda bulunuyor. Bunlardan bir tanesi daha rahat ve sportif döşenmiş küçük oturma odası. Yerlere serilmiş minder şeklindeki geniş koltuk özellikle gençlerin hoşuna gidebilir.

​Yuvarlak yatak

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Yatak Odası
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Evin ilk yatak odası diğer odalar kadar gösterişli döşenmiş. Yuvarlak yatak siyah deri örtüsüyle çok daha lüks görünüyor. Tüm odalara bulunan tavan ışıklandırması burada da mevcut.

​Giysi odası

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Giyinme Odası
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Böyle lüks bir evde giysi odası olmadan olmaz. İn uzun bir koridoru andıran giysi odasında çok sayıda dolap bulunuyor. Açık raflı olması vakit harcamamak açısından doğru seçim.

Hidromasajlı küvet keyfi

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Banyo
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Evdeki ikinci banyo en az ilki kadar hayranlık verici. Modern bir duş ile birlikte hidromasajlı küvet bulunan banyoda keyif yaparken aynı anda televizyon seyredebiliyorsunuz.

​Çocuk odası

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Çocuk Odası
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Bir duvarı dünya haritasıyla kaplanmış çocuk odası oldukça sıcak bir atmosfere sahip. Mutfak ve banyo dahil olmak üzere neredeyse evin her yerinde bulunan televizyon burada da var.

​Multimedya odası

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Multimedya Odası
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Her ne kadar tüm odalarda televizyon bulunsa da dilerseniz sinema keyfi de yapabilirsiniz. Bilardo masasından tutun da türlü çeşit etkinlikler ihmal edilmemiş evde.

​Yaratıcı tasarım

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Banyo
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Evdeki sayısız banyolardan birinde bulunan lavabo ve musluk tasarımı öyle büyüleyici ki kelimeler kifayetsiz. Şeffaf bir cam kutu biçimindeki lavabo ön kısmı aynalı bir tezgahın üzerinde. Metal bir kavalı andıran musluk ise gerçekten nefis.

​Pratik ve orijinal

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group Modern Multimedya Odası
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

Multimedya odasından küçük oturma odasına geçiş kapı yerine bulunduğu yerde dönen bir dolapla sağlanmış. Lüks ve görkemli olduğu kadar akıllı çözümleriyle de büyüleyici bir ev bu yapı.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Şehir merkezinde rüya gibi bir ev’ başlığına göz atabilirsiniz.

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