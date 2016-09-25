Küçük bir banyonun muhteşem dönüşümü

Gereksiz tüm eşyalar kaldırılarak akılcı çözümlerle depolama sistemleri ile daha düzenli ve göze hitap eden bir banyo dönüşümü sağlanıyor. Banyo duvarlarındaki ferah ve aydınlık etki veren değişim bir yana, nişlerle dekoratif fikirleri bir araya getirerek, daha etkileyici bir görünüm sağlanıyor. Hem estetik, hem de derinlik katan yaklaşımı ile fark yaratan dekoratif fikirleri değerlendirmeyi ihmal etmeyin.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’5 cephe 5 dönüşüm: İnanılmaz ve büyüleyici!’ yazımız da ilginizi çekebilir.