Oturma grubunu tamamlayan en güzel orta sehpa modelleri

Oturma odamızı yeniden dekore ediyoruz: Badana ya da duvar kağıdı seçimini yaptık, oturma odamız için kanepe ve koltuklardan oluşan oturma grubunu tek tek ya da takım halinde aldık. Halı, kilim ve perde seçimleri yapıldı. Sıra geldi (orta ve yan) sehpalara. Oturma odasında dekorasyonu tamamlayan, mekana hayat ve canlılık veren eşyalardan biri de sehpalar. Tıpkı halı ve perdeler gibi, işlevselliği bir yana, görsel olarak da mekanın boş ve soğuk görünmesini engelleyen sehpalar her farklı dekorasyon prensibi için farklı modellerde tasarlanıp üretiliyor. Eski bir paletten dönüştürülmüş çevre dostu bir sehpadan cabriole ayaklı klasik bir sehpaya kadar, tarzınız ne olursa olsun, mekanınıza uygun bir sehpa bulabilirsiniz.

Çok çeşitli büyüklüklere ve değişik renk ve şekillere sahip sehpa modellerinden oluşturduğumuz bu derlememiz, umarız oturma odasını yeniden dekore edecek okuyucularımız için ilham verici olur.