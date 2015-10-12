Oturma grubunu tamamlayan en güzel orta sehpa modelleri

Oturma odamızı yeniden dekore ediyoruz: Badana ya da duvar kağıdı seçimini yaptık, oturma odamız için kanepe ve koltuklardan oluşan oturma grubunu tek tek ya da takım halinde aldık. Halı, kilim ve perde seçimleri yapıldı. Sıra geldi (orta ve yan) sehpalara. Oturma odasında dekorasyonu tamamlayan, mekana hayat ve canlılık veren eşyalardan biri de sehpalar. Tıpkı halı ve perdeler gibi, işlevselliği bir yana, görsel olarak da mekanın boş ve soğuk görünmesini engelleyen sehpalar her farklı dekorasyon prensibi için farklı modellerde tasarlanıp üretiliyor. Eski bir paletten dönüştürülmüş çevre dostu bir sehpadan cabriole ayaklı klasik bir sehpaya kadar, tarzınız ne olursa olsun, mekanınıza uygun bir sehpa bulabilirsiniz.
Çok çeşitli büyüklüklere ve değişik renk ve şekillere sahip sehpa modellerinden oluşturduğumuz bu derlememiz, umarız oturma odasını yeniden dekore edecek okuyucularımız için ilham verici olur.
homify sayfalarında yeni nesil zigon sehpalar hakkında oldukça geniş içeriğe sahip sayfalar bulabilirsiniz. Eskiden zigon sehpalar klasik cabriole ayaklara sahip, ahşap, iç içe geçen ve bir köşede kullanılmayı bekleyen sehpa seti olarak düşünülürdü. Günümüzde yapılan zigon sehpa tasarımları ise çok daha çeşitli malzemelerden üretiliyor ve hem çok daha modern tasarımlara sahipler hem de artık kenarda kullanılacakları günü beklemiyorlar, aksine bir arada tutularak orta sehpa görevi de görüyorlar. Fotoğraftaki Cese Home Concept tasarımında da görüldüğü üzere, gerektiği takdirde koltuk yanına çekebileceğiniz bu sehpaları, diğer zamanlarda bir arada orta sehpa olarak kullanabilirsiniz.
Mermer yüzeyli sehpa deyince birçoğumuzun aklında krem ve bej tonlarında mermerlerin kullanıldığı, cabriole bacaklı klasik sehpa modelleri gelecektir. İstanbullu Bworks firması bu konudaki fikrinizi değiştirebilir. Modern bir dekorasyona sahip bu teras katının açık mutfaklı bu küçük oturma odasında beyaz renkli damarlara sahip koyu gri mermer hem televizyon ünitesinin arkasında bir pano olarak hem de modern çizgilere sahip yuvarlak orta sehpanın tablası olarak kullanılmış. Yoğunluklu olarak açık renklerin kullanıldığı, bol güneş ışığı alan oturma odasındaki koyu renkli tek element olan gri mermer ortama şık bir hava katmış.
Bozantı Mimarlık'ın iç tasarımını gerçekleştirdiği Kalamış'taki bu konutun oturma odası country (kırsal) tarza meyleden modern bir havaya sahip. Açık ve koyu renklerin bir arada ustaca kullanıldığı, sıcak ve samimi bir ortam yakalamayı başarmış oturma odasında televizyonun uzaktan kumandası, kağıt-kalem, okuduğumuz kitap ya da dergi gibi el altında tutmak istediğimiz eşyaları yayıntı yapmadan saklayabileceğimiz çekmeceli bir ahşap orta sehpa mekanın ruhuna uyumlu bir şekilde başarıyla seçilmiş.
İşte eskimeyen bir klasik: Cabriole ayaklı ahşap orta sehpa. Bozantı Mimarlık'ın Erenköy'de bir konut için yaptığı iç tasarım oryantal esintilere sahip klasik bir tarza sahip. Chesterfield deri kanepe ve XV. Louis tarzı berjerler gibi ikonik tasarımlarla dekore edilen oturma odasında cabriole ayaklı klasik ahşap sehpa dışında bir model düşünülemezdi. Odanın tüm dekoru ile mükemmel bir uyum içerisindeki sehpalar örtüsüz olarak kullanılmış.
Sehpa örtülerinin modası bir süredir pek yok. Onun yerine, sehpalar dekoratif birçok farklı unsurla süsleniyor. Konuyla ilgili ayrıntılı derlememiz Sehpa örtüleri fora: Modern sehpa dekorları isimli yazımıza göz atabilirsiniz
Fotoğraftaki örnekte çok yaratıcı bir çalışma ile karşınızdayız. Antika bir giriş kapısı bu şık ve modern oturma odasında bir orta sehpa görevi görüyor. İstanbullu Artistic Designs firmasının Yeniköy'deki bir yalı dairesi için gerçekleştirdiği oturma odası tasarımı eklektik tarzda. Modern ile klasik parçaların müthiş bir uyum içerisinden ustaca kullanıldığı bu oturma odası tasarımında bir adım ile gidilmiş ve antik bir kapıya yeniden hayat kazandırılmış. Modern metal ayaklar üzerinde yükselen antika kapının üzerine bir kat da cam çıkılmış. Böylece hem tasarımın hem görselliği kuvvetlendirilmiş hem de tasarıma işlevsellik kazandırılmış.
Dekorasyon dünyasındaki en sıra dışı tasarımlardan biri de pleksiglastan imal edilen ve tamamen transparan, yani şeffaf olan mobilya parçaları. Ünlü tasarımcı Starck'ın ikonik tasarımı Ghost Louis ile popülerleşen pleksiglas mobilyaların en büyük özelliği hemen hemen her tarz dekorasyona uyum sağlayabilmeleri. Şeffaf yani neredeyse görünmez olmaları ve arkasındaki görüntüsü tamamen göstermeleri sayesinde işlevsel olarak mevcut, görsel olarak neredeyse olmayan bu parçalar mekanı kalabalık göstermemeleri ile de tercih ediliyor. Fotoğraftaki oturma odası tasarımı bunu mükemmel örnek teşkil ediyor. İlk bakışta ortadaki sehpayı görme neredeyse olanaksız, oysaki orada ve işlevini yerine getiriyor.
Isamu Noguchi tarafından tasarlanan ve 1947'de Herman Miller tarafından tanıtımı yapılıp piyasaya sürülen ikonik tasarım Noguchi sehpa modernist yapısıyla mid-century dekorasyon prensibinin en bilinen örneklerinden. Biri diğerine ters olarak yerleştirilmiş aynı şekle sahip iki adet gül ağacından ahşap ayak ve uçları yuvarlatılmış üçgen cam tabladan oluşan bu sehpa eklektik tasarıma sahip ev dekorasyonlarının göz bebeklerinden biri.
Rustik mobilyaların en belirgin özelliği ahşabı mümkün olduğunca az işlenmiş, neredeyse ham halinde kullanmalarıdır. Bu fotoğrafta ise rustik tarzın ekstrem örneklerinden birini görüyoruz. Ağaç kütüğünden bir dilim olarak kullanılan ahşap tablaya modern metal ayaklar eşlik ediyor. Klasik ve modern unsurların bir arada ustalıkla kullanıldığı bu oturma odası için muhteşem bir orta sehpa seçeneği.
Parisli iç mimar Pierre Petit tarafından dekore edilen ve İskandinav tarzına sahip olan bu oturma odasında cam tablalı ve aşağıya doğru genişleyen ahşap ayaklara sahip modern bir İskandinav sehpa tasarımı uyarlaması kullanılmış. Zarafeti ve sadeliği bir arada bulundurmayı başaran İskandinav tasarımlar gösterişten uzak yapıları, işlevselliğe verdikleri önem, sağlamlıkları ve modernist havaları ile birçok evin gözdesi.
Endüstriyel bir ürün olan paletleri ev dekorasyonunda da kullanmanın binbir çeşidi var. Geri dönüştürülmüş bir malzeme olması sayesinde çevre dostu da olan paletler endüstriyel tasarımdan eklektiğe kadar birçok evde sehpa, bank hatta karyola olarak kullanılıyor. Yenilikçi tasarımlardan hoşlanan, DIY (Do-It-Yourself) çalışmaları gerçekleştirmeyi seven, çevreci okuyucularımız için iyi bir örnek olduğunu düşündüğüm palet sehpa modeli fotoğraftaki bu örnekte üzerine geleneksel bir kilim serilerek kullanılmış.