Yeni yıl kaçamağı için 5 harika otel

Buzdan bir otel mi? Kulağa masallardan fırlamış bir mekan gibi gelebilir ancak böyle bir otel gerçekten var. Tamamen buzdan ve kardan yapılan bu otel, İsveç’teki küçük bir köy olan Jukkasjarvi’de yer alıyor. Bu sıradışı otelde igloda uyumaya çok yakın bir deneyim sizleri bekliyor. Otel, Eskimo yaşam tarzını merak edenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Soğuktan korkmanıza da hiç gerek yok. Zira otel, konforlu bir ziyaret geçirmeniz için tasarlanmış. Bu muhteşem mimari eserin tüm detaylarını inceleyip, kış günlerinde keyifli bir tatilin hayaline dalabilirsiniz. Bu otelin 12 suit odasına daha yakından göz atmak için tıklayın.