Yeni yıl kaçamağı için 5 harika otel

Aralık ayının son günlerini yaşarken herkesi saran yeni yıl telaşının içindeyiz. Peki ama yeni yıla nerede gireceğinize karar verebildiniz mi? Birkaç günlük bir kaçamak yapma niyetindeyseniz bu çalışmamıza mutlaka bir göz gezdirin. Homify uzmanları dünyanın dört bir yanından otelleri inceledi ve hatırlanacak bir yılbaşı eğlencesine ev sahipliği yapabilecek olanları listeledi. İskoçya'dan İtalya'ya, Almanya'dan İsveç'e uzanan bu seçki, yeni yıl planlarını son ana bırakanlar için bulunmaz bir nimet!
İngiltere, turizm denince akla gelen bir ülke olmayabilir. Soğuk ve yağışlı iklimi nedeniyle yalnızca başkenti Londra'da şehir turizmine meraklı turistleri çekebilen İngiltere, buna rağmen saklı güzellikleri taşıyan, çok kaliteli otellere sahip. Londra'ya 45 dakika uzaklıktaki Surrey'de yer alan Pennyhill Park Hotel de bu otellerden biri. Çarpıcı bir manzaraya sahip olan otel, dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu otel, konumu nedeniyle de eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Bir yanda hareketli yaşantısıyla Londra'ya çok yakınken, diğer yandan rahatlatıcı doğanın kucağında yer alıyor. Eski bir 19. yüzyıl konağının yenilenmesiyle ortaya çıkan otel, renkli ve şık odalarının yanı sıra muhteşem spa salonu, Michelin yıldızlı restoranı ve geniş bahçesiyle dikkat çekiyor.
İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde yer alan Cusago köyündeki Hotel Mulino Grande, çok farklı bir otel deneyimi sunuyor. 16. yüzyıldan kalma bir değirmenin uzmanımız Antonella Tesei'nin ekibi tarafından restore edilmesiyle ortaya 4 yıldızlı bir otel çıkmış. 21 suit odaya sahip olan otelde, bar, spa salonu ve toplantı salonları bulunuyor. Son teknolojinin kullanıldığı bu alanlarda, klasik bir kır ev deneyiminin yanı sıra konfordan ve rahatlıktan da ödün verilmiyor. Sıcak su ile ısınmada jeotermal ve güneş enerjisinin kullanıldığı bu otelde, yerel organik lezzetlerin tadını çıkarmanız da mümkün.
Buzdan bir otel mi? Kulağa masallardan fırlamış bir mekan gibi gelebilir ancak böyle bir otel gerçekten var. Tamamen buzdan ve kardan yapılan bu otel, İsveç’teki küçük bir köy olan Jukkasjarvi’de yer alıyor. Bu sıradışı otelde igloda uyumaya çok yakın bir deneyim sizleri bekliyor. Otel, Eskimo yaşam tarzını merak edenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Soğuktan korkmanıza da hiç gerek yok. Zira otel, konforlu bir ziyaret geçirmeniz için tasarlanmış. Bu muhteşem mimari eserin tüm detaylarını inceleyip, kış günlerinde keyifli bir tatilin hayaline dalabilirsiniz. Bu otelin 12 suit odasına daha yakından göz atmak için tıklayın.
Evet, kır evinde veya kayak merkezinde yeni yıla girmek çok keyifli olabilir. Ama eşsiz bir şehir tatili yaparken, şık bir otelde kalmak da alternatif bir yeni yıl fikri olabilir. Berlin'in göbeğinde yer alan Gorki Apart tam da bu arayıştakilere göre bir seçenek. Şehrin görülebilecek her yerine yürüme mesafesinde ve yeni yıl kutlamalarının yapıldığı meydana çok yakın bu otel, 25 daireden oluşuyor. Her biri farklı tarzlarda ancak çok şık ve lüks biçimde donatılan bu dairelerde, tam teşekküllü birer mutfak, şık bir banyo, wi-fi ve dev ekran televizyon yer alıyor. Frau Caze'nin uzmanlığında yapılan bu proje, oldukça başarılı bir dekorasyon çalışmasını içeriyor.
Klasik bir otel deneyimi yaşamak ve yeni yılda her türlü lüksün tadını çıkarmak isteyenler için bir otel var sırada. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yer alan The Sheraton Grand Hotel, tatilinizi unutulmaz yapmak için her şeye sahip. Edinburgh Kalesi'nin büyüleyici manzarasına sahip olan otelde, ödüllü bir spa salonu da bulunuyor. Lüks ve rahat suitleriyle konuklarını ağırlayan otelin yenilenme çalışmalarında MKV Desing'ın uzmanları görev aldı. Projede otele yeni ve canlı bir görünüm kazandırmayı hedefleyen bu uzmanlar, klasik şıklığı ve geleneksel karakteri korumayı da başardılar.