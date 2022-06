Yeni yıl kaçamağı için 5 harika otel

Evet, kır evinde veya kayak merkezinde yeni yıla girmek çok keyifli olabilir. Ama eşsiz bir şehir tatili yaparken, şık bir otelde kalmak da alternatif bir yeni yıl fikri olabilir. Berlin'in göbeğinde yer alan Gorki Apart tam da bu arayıştakilere göre bir seçenek. Şehrin görülebilecek her yerine yürüme mesafesinde ve yeni yıl kutlamalarının yapıldığı meydana çok yakın bu otel, 25 daireden oluşuyor. Her biri farklı tarzlarda ancak çok şık ve lüks biçimde donatılan bu dairelerde, tam teşekküllü birer mutfak, şık bir banyo, wi-fi ve dev ekran televizyon yer alıyor. Frau Caze'nin uzmanlığında yapılan bu proje, oldukça başarılı bir dekorasyon çalışmasını içeriyor.