homify 360°: Lüksten kaçınmayanlara Villa Luisa

Güzel, lüks bir villanın önünden geçerken Keşke bu ev benim olsaydı diye iç geçirmekten daha doğal ne olabilir? Sonrasında insanın hayıflanması ve böyle bir evde hiçbir zaman yaşayamayacağını düşünmesi de ihtimal dahilindedir. Fakat bugün hem nefes kesici, hem de pek çoğumuz için ulaşılabilir bir villayı tanıtacağız.

İtalya'nın sevimli şehri Pavia'nın merkezinde yer alan Villa Luisa, hayallerinizi süsleyen evlerden biri olabilir. Projesi deneyimli mimar Matteo Gattoni'nin elinden çıkan bu villa, çevresiyle uyumlu bir şekilde etkileşime girecek, en konforlu seçenekleri sunacak ve son teknolojiyle donatılacak şekilde tasarlanmış. Bu göz alıcı evi, homify uzmanlığıyla daha yakından tanımak için harekete geçin!