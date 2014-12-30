homify 360°: Lüksten kaçınmayanlara Villa Luisa

Güzel, lüks bir villanın önünden geçerken
Keşke bu ev benim olsaydı diye iç geçirmekten daha doğal ne olabilir? Sonrasında insanın hayıflanması ve böyle bir evde hiçbir zaman yaşayamayacağını düşünmesi de ihtimal dahilindedir. Fakat bugün hem nefes kesici, hem de pek çoğumuz için ulaşılabilir bir villayı tanıtacağız.
İtalya'nın sevimli şehri Pavia'nın merkezinde yer alan Villa Luisa, hayallerinizi süsleyen evlerden biri olabilir. Projesi deneyimli mimar Matteo Gattoni'nin elinden çıkan bu villa, çevresiyle uyumlu bir şekilde etkileşime girecek, en konforlu seçenekleri sunacak ve son teknolojiyle donatılacak şekilde tasarlanmış. Bu göz alıcı evi, homify uzmanlığıyla daha yakından tanımak için harekete geçin!
Villanın inşasında ikisi de Pavia'nın da yer aldığı Lombardiya bölgesinden çıkarılan malzemeler kullanılmış. Fotoğrafta da gördüğümüz üzere kullanılan taş malzemeler, birbirine gayet iyi geçmiş ve yarattıkları geometriyle çarpıcı bir dış cephe oluşturmuşlar. Modern bir görünüme sahip olsa da kolonları ve sütunlarıyla klasik çizgiye de göz kırpan villa, keskin hatlarıyla dikkat çekiyor. Yer üstündeki bölümünde 300 metrekarelik bir yaşam alanı bulunan Villa Luisa'nın bodrum katında da 100 metrekarelik bir alan yer alıyor.
İç mekanı tanıtmadan önce villada kullanılan son teknoloji ürünü özelliklerden bahsetmemiz gerekiyor. Hırsızlara karşı önlem olarak hassas bir alarm sistemine sahip olan villada, gücünü jeotermal enerjiden alan yere gömülmüş ısıtma sistemleri kullanılmış. Garaja ve evin çatısına yerleştirilen güneş panelleri de evin sistemlerinin enerjisini sağlıyor.
Villanın cephesinde en çok dikkat çeken unsur üst katın çıkma bölümündeki geniş pencereler oluyor. Havuzu ve bahçeyi tepeden gören bu bölüm, ustaca aydınlatılmış. Bu sayede iç ve dış mekan arasında rahatça bir bağlantı kurulabiliyor. Odalar, farklı üniteler olarak tasarlansalar da bu geniş pencerelere ev sahipliği yapan geniş salon, evin doğayla en çok temas eden kısmı oluyor. Bilhassa geceleri aydınlatmanın etkisiyle çarpıcı bir görünüme kavuşan villa, geometrik bir algı oluşturuyor.
Evin en çarpıcı bölümlerinden biri üst kattaki oturma odası oluyor. Tamamen ahşaptan yapılmış, destekli bir merdivenle ulaşılan bu bölüm, yemek odasıyla havuz manzarası arasında bağlantı oluşturuyor. Odanın yıldızı kesinlikle geniş, gri kanepe oluyor. U şeklindeki bu kanepe, panoramik manzaranın tadını çıkarmanızı sağlarken eşsiz bir konfor da vaat ediyor. Ahşap tavan kirişleri de odanın bulunduğu coğrafyanın kır evlerine benzer bir havaya bürünmesini sağlıyor. Arkada görülen ve boydan boya uzanan raf ünitesi de tasarımın bir diğer yıldızı. Aynalı sehpalar da derinlik duygusunu pekiştiriyorlar.
Evin yerin altında kalan 100 metrekarelik bodrum kısmı, alışılmış bodrum algısını yıkacak şekilde lüks bir donanıma sahip. Tüm teknolojik olanakların kullanıldığı, geniş ve konforlu bir sinema odası bu bölümde yer alıyor. Bodrum katının sunduğu lüksler bununla da sınırlı kalmıyor. En kaliteli malzemenin kullanıldığı spa salonu ve Türk hamamı da eşsiz bir rahatlama olanağı vaat ediyor.
Evde her biri en şık ve lüks eşyalarla donatılmış üç yatak odası bulunuyor. En büyüklerini ise fotoğrafta görüyoruz. Eşsiz bir bahçe manzarasına sahip olan bu odada, ahşap tavan kirişleriyle uyumlu olacak şekilde koyu toprak renklerine sahip mobilyalar kullanılmış. Odanın en çarpıcı bölümü ise yatağın hemen yanına yerleştirilen küvet oluyor. Klasik bir tasarıma sahip olan yatağı enteresan bir dokunuşla tamamlayan bu ufak detay, bahçe manzarasına karşı banyo keyfi yapmanıza imkan tanıyor.