Mutfağınızı planlarken işinize yarayacak 12 mutfak fotoğrafı

Mutfak planlamak ya da baştan düzenlemek aslında düşündüğünüz kadar zor bir iş değil. Tabii bu konuda işin uzmanı olan bir profesyonelden yardım almak gerekiyor ama söz konusu tasarımcı ya da ustaya kafanızda belirli ve net bir fikirle gitmeniz durumunda işiniz de çok kolaylaşacaktır. Dolayısıyla bu aşamadan önce elle yapacağınız kabataslak bir çizim çok işinize yarayacaktır. Sonuçta bir resim yarışmasına katılmayacaksınız, önemli olan kafanızda canlandırdığınız mutfağı ana hatlarıyla kağıda yansıtıp işi yapacak olan kişiye planlarınızı en iyi şekilde aksettirmek olmalı.

Tabii bütün bu planlamayı yaparken, estetik unsurlar dışında da pratik anlamda işinizi kolaylaştıracak bazı unsurları mutlaka dikkate almanız gerekiyor. Örneğin mutfağın farklı çalışma alanları arasında rahatça hareket edebileceğiniz boşluklar, dolap ve rafların sahip olduğunuz eşyaların türü ve miktarına göre planlanması, buzdolabı ve fırın gibi beyaz eşyaların olabilecek en pratik şekilde yerleştirilmesi mutlaka göz önüne alınması gereken konular arasında. Bu temel kararları verdikten sonra işin zevkli kısmına kendinizi kaptırıp, renk, malzeme ve tarz konularına eğilebilirsiniz.

Bu yazıda mutfağını baştan planlamak ya da yaptırmak isteyen okurlarımıza fikir ve ilham verecek bazı mutfak yapım projelerini derledik. Bakalım bunlar sizin de işinize yarayacak mı…