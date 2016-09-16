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Mutfağınızı planlarken işinize yarayacak 12 mutfak fotoğrafı

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Cocina en Villas de Sayavedra, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores Modern Mutfak Kontraplak Beyaz
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Mutfak planlamak ya da baştan düzenlemek aslında düşündüğünüz kadar zor bir iş değil. Tabii bu konuda işin uzmanı olan bir profesyonelden yardım almak gerekiyor ama söz konusu tasarımcı ya da ustaya kafanızda belirli ve net bir fikirle gitmeniz durumunda işiniz de çok kolaylaşacaktır. Dolayısıyla bu aşamadan önce elle yapacağınız kabataslak bir çizim çok işinize yarayacaktır. Sonuçta bir resim yarışmasına katılmayacaksınız, önemli olan kafanızda canlandırdığınız mutfağı ana hatlarıyla kağıda yansıtıp işi yapacak olan kişiye planlarınızı en iyi şekilde aksettirmek olmalı. 

Tabii bütün bu planlamayı yaparken, estetik unsurlar dışında da pratik anlamda işinizi kolaylaştıracak bazı unsurları mutlaka dikkate almanız gerekiyor. Örneğin mutfağın farklı çalışma alanları arasında rahatça hareket edebileceğiniz boşluklar, dolap ve rafların sahip olduğunuz eşyaların türü ve miktarına göre planlanması, buzdolabı ve fırın gibi beyaz eşyaların olabilecek en pratik şekilde yerleştirilmesi mutlaka göz önüne alınması gereken konular arasında. Bu temel kararları verdikten sonra işin zevkli kısmına kendinizi kaptırıp, renk, malzeme ve tarz konularına eğilebilirsiniz. 

Bu yazıda mutfağını baştan planlamak ya da yaptırmak isteyen okurlarımıza fikir ve ilham verecek bazı mutfak yapım projelerini derledik. Bakalım bunlar sizin de işinize yarayacak mı…

Mutfak Çizim Projesi ve Realizasyonu – Granit ve Taş Kaplama – Boyutlar 3 x 2.8 x 3 m / 9 m² (uzunluk, yükseklik, genişlik / alan)

Cocina en Villas La Joya, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores Modern Mutfak Granit Rengarenk
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

Yapım öncesi planlama

Cocina en Villas La Joya, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores Modern Mutfak Taş
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

Mutfağın son hali

Cocina en Villas La Joya, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores Modern Mutfak Taş Rengarenk
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

Granit Ada Tezgahlı Ankastre Mutfak Projesi -Boyutlar 3 x 2.8 x 3 m / 9 m² (uzunluk, yükseklik, genişlik / alan)

Cocina en Villas de Sayavedra, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores Modern Mutfak Kontraplak Beyaz
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

Mutfağın genel görünümü

Cocina en Villas de Sayavedra, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores Modern Mutfak Kontraplak Beyaz
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

Pratik bir sürgülü dolap fikri

Cocina en Villas de Sayavedra, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores Modern Mutfak Kontraplak Beyaz
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

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Koyu Ahşap Dolap ve Granit Tezgahlı Mutfak – Boyutlar 3 x 2.8 x 4 m / 12 m² (uzunluk, yükseklik, genişlik / alan)

Cocina y Clósets en Fracc. Las Misiones, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

Ekstra dolap

Cocina y Clósets en Fracc. Las Misiones, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores Modern Giyinme Odası Ahşap Ahşap rengi
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

Pratik çekmece sistemi

Cocina en Villas La Joya, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores Modern Mutfak Sunta
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

Ahşap Dolap ve Granti Tezgahlı Mutfak – Boyutlar 3.4 x 2.8 x 3.4 m / 12 m² (uzunluk, yükseklik, genişlik / alan)

Cocina en Privanzas del Campestre, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

Yapılış aşamasından görüntüler

Cocina en Privanzas del Campestre, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

İşlevsel dolap ve çekmece çözümleri

Cocina en Privanzas del Campestre, H-abitat Diseño & Interiores H-abitat Diseño & Interiores Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
H-abitat Diseño &amp; Interiores

H-abitat Diseño & Interiores
H-abitat Diseño &amp; Interiores
H-abitat Diseño & Interiores

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Türkiye'deki mutfaklardan kopya çekeileceğiniz 7 parlak fikir’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. 

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