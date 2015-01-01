Kır evi şıklığına bir bakış

Kır evi tarzının karakteristik özelliklerinden biri doğayla kurduğu ilişkidir. Bu nedenle ahşap başta olmak üzere doğal malzemelerin bu tarza sahip evlerde sıkça kullanıldığını görürüz. Mobilyalarda ve aksesuarlarda kendine yer bulan ahşap, rahat ve samimi bir hava yayar.

Fotoğrafta gördüğümüz mutfak ve yemek odası takımlarında da benzer bir sıcaklığı görüyoruz. Tezgah, dolaplar ve masanın ahşap dokusu, evin samimi havasını pekiştiriyor. Ayrıca yer döşemesinde de farklı renkte de olsa ahşap kullanımı görüyoruz.