Kır evi şıklığına bir bakış

Kır evlerinde kullanılan doğal malzemelerden yapılmış mobilyalar, son yıllarda modern tasarımcılar tarafından farklı boyutlarda ve şekillerde tercih ediliyorlar. Pek çok proje, kır evi temasına göre şekillenirken ortaya çıkan şık sonuçlar belli bir temanın izlenmesiyle oluşuyor. Biz de bu konuda homify uzmanlarının görüşüne başvurduk ve bu temaya uygun mobilyalardan bir seçki yapmalarını istedik. Ahşap, kır evi temasına uygun ve doğal mobilyaları beğeniyorsanız bu çalışmamıza mutlaka bir göz atın.
Kır evi tarzının karakteristik özelliklerinden biri doğayla kurduğu ilişkidir. Bu nedenle ahşap başta olmak üzere doğal malzemelerin bu tarza sahip evlerde sıkça kullanıldığını görürüz. Mobilyalarda ve aksesuarlarda kendine yer bulan ahşap, rahat ve samimi bir hava yayar.
Fotoğrafta gördüğümüz mutfak ve yemek odası takımlarında da benzer bir sıcaklığı görüyoruz. Tezgah, dolaplar ve masanın ahşap dokusu, evin samimi havasını pekiştiriyor. Ayrıca yer döşemesinde de farklı renkte de olsa ahşap kullanımı görüyoruz.
Yer döşemesinin kır evi tarzına sahip evlerde ahşap olması şaşırtıcı bir şey değil. Laminant veya klasik parkeler bu tarza sahip evlerde kullanılıyorlar. Parke döşemeler doğal havayı pekiştirmesinin yanı sıra dayanıklı bir seçenek de sunuyorlar. Ahşap liflerinden ve plakalarından yapılan laminant döşemeler, hem ucuz hem de fazla bakım gerektirmedikleri için sıklıkla tercih ediliyorlar.
Duvarları boydan boya ahşapla kaplamak pek yaygın bir seçenek olmasa da bazı kır evlerinde kullanıldığında çok şık sonuçlar doğurabiliyor. Duvar kağıdı veya badanalı duvarlardan çok daha doğal bir görünüm sunan bu kaplamalar, dairenin kendine has bir havaya bürünmesini de sağlıyorlar.
Son yıllarda fotoğrafta da gördüğümüz gibi banyo ve tuvaletlerde de ahşap kaplamalı duvarların yer aldığını görüyoruz. Nem bir sorun olacakmış gibi gözükse de kaliteli ahşap kaplamalar, banyo için oldukça uygun bir tercih oluyorlar.
Tabure ve sandalyelerde bile ahşap kullanarak, kır evi tarzını pekiştirmeniz mümkün. Eski dönemlerde işleme kolaylığı ve dayanıklılığı nedeniyle oturma elemanlarında tercih edilen ahşap, konfordan uzak bir seçenekmiş gibi durabilir. Fakat yumuşak kumaşlardan yapılacak kaplamalar bu sorunu ortadan kaldıracaktır. İç mekanlarda pastel ve koyu tonların kullanıldığı ahşap sandalye ve tabureler, doğal bir görünüm yakalamanıza yardımcı oluyorlar.
Şık bir dekoratif elemanın, doğadaki ham haliyle evinizde boy göstermesi şaşırtıcı olabilir. Bu sehpa, bu duruma çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. India-house'un katalogunda yer alan bu sehpa, ağaç kökünü andıran görüntüsüyle doğanın etkileyici güzelliğini odanızın orta yerine taşıyor. Tik ağacından yapılan ve el işçiliğiyle şekil verilen sehpa, kesinlikle dikkat çekici bir tasarım unsuru.
Kır evlerinde sıklıkla gördüğümüz tasarım unsurlarından biri de bitkilere sıkça yer verilmesidir. Fotoğraftaki ahşap saksı da bitkilerinize rahat bir ortam sunmayı vaat ediyor. Ahşap mobilyalara sahip bir salon veya oturma odasında uyumla boy gösterecek olan bu saksı, eşsiz görüntüsüyle bahçe kullanımı için de bir hayli uygun. Hem fonksiyonel, hem de dekoratif bir ürün olan bu saksı, edictum – Unikat Mobiliar'ın katalogunda yer alıyor.
Hayvan desenler, kır evlerinde vazgeçilmez bir tasarım unsuru olarak yer alırlar. Post veya kürkleri halı olarak kullanılan pek çok hayvan mevcut. Hem şık bir görünüm, hem de sıcak bir dokunuş sağlayan bu malzemeleri kullanmak istemeyebilirsiniz. Zira kürkün elde edilme şekli itibariyle çok da etik bir malzeme olduğu söylenemez. Ancak son yıllarda, kürke çok yakın kumaş kaplamaları yapılabilir. Dutch Design'ın elinden çıkan bu tabure de bunun şık bir örneği. İnek postuna benzeyen bir desene sahip olan sehpa, komodin veya fiskos masası olarak kullanılabilir.
Kır evi tarzındaki bir tasarımı pekiştirmek için yapılabilecek şeylerden biri de eski tip mobilyaları elden geçirerek farklı bir amaçla kullanmaktır. Aile yadigarı olan veya bit pazarından aldığınız bir sandığı, fotoğraftaki gibi sehpa yahut tabure olarak kullanmanız mümkün. Biraz boya, biraz da cila işiyle çabucak sonuç alabileceğiniz bu tip bir çalışma, kır evi tarzına sahip evinize 'vintage' bir rüzgar katacaktır.