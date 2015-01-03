Modern kır evi mutfağı

Modern tasarıma sahip bir kır evi mutfağı havası yakalarken nelere dikkat etmek gerekir?

1. Renk seçimi: Modern ve rustik kır evi mutfağını tasarlarken abartıya kaçmadan, koyu renkleri kullanmak gerekir. Beyazla da bu koyu tonları tamamlayabilirsiniz. Doğal tonlar olarak kabul edilen kum rengi, gri, kızıl-kahve, yeşil ve diğer pastel tonlar tasarımınızı hareketlendirecektir. Kiremit rengi de doğal haliyle şık bir görünüme katkı sağlar.

2. Malzemele: Ahşap olmadan kır evi mutfağından bahsetmek mümkün değildir. Samimi ve sıcak dokunuşuyla mutfağa rustik bir hava katan ahşap malzeme, taş döşemeler, mermer kaplamalar ve fayanslarla tamamlanabilir.

3. Aksesuarlar: Ufak ev aletleri, kavanozlar ve tekstil ürünleri mutfağınızdaki tarzı tamamalamakta kullanılabilir. Eski bir çaydanlık, çiçekli perdeler, süt şişeleri, reçel kavanozları ve kurabiye kâseleri kır evi mutfağınızı tanımlayan ufak detaylar olabilirler.