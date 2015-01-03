Modern kır evi mutfağı

Kır evlerinde mutfağın önemi bir kat daha artar. Bu nedenle sıcak ve rahat bir atmosfer yaratmak önemlidir. Doğal malzemelerle geleneksel detaylara dikkat ederek, rustik bir hava yakalamak mümkündür. Bugünkü çalışmamızda da kır evi mutfaklarında kullanılan şık takımları mercek altına alacağız. Modası kolay kolay geçmeyen bu takımlar, kahverengi tonları, geniş dolapları ve retro havalarıyla rahatlıkla şıklığı dengelemeyi başarıyorlar. Homify uzmanlarının seçtiği 5 farklı kır evi mutfağını tanımak için bu çalışmaya mutlaka göz atmalısınız.
Bu kır evi mutfağı, etkileyici retro bir havayla döşenmiş. Ancak bunu yaparken günümüzün tasarım değerlerine de detaylarla selam çakılmış. Fayans yer döşemesiyle uyumlu bir renge sahip olan tezgah, üç duvar boyunca uzanıyor. Tasarımcılar, rustik havayı lambalar ve avizeyle verirken mutfak dolaplarıyla da bu dokunuşu tamamlamışlar. Aynı zamanda son teknoloji ürünü pişirme ve küçük mutfak eşyaları da kullanılarak yemek yapmanın keyifli bir eyleme dönüşmesi sağlanmış.
Bu örneğimizde kır evi mutfaklarının, modern dokunuşlarla bambaşka bir havaya bürünebileceğini görüyoruz. Boydan boya uzanan ahşap tezgahın ve koyu renkli mutfak dolaplarının tamamlayıcısı beyaz duvar kaplamasıyla yer döşemesi oluyor. Tasarımın merkezinde ise şüphesiz eski tip fırın yer alıyor. Mutfak dolaplarının işlemeleri de bu fırına göre yapılmış. İngiliz ve İskandinav tasarım çizgisinin birlikte kullanıldığı bu mutfak takımının rahatlığı sadeliğinden geliyor.
Bu örneğimizde ise tipik bir kır evi mutfağı görüyoruz. Ahşap tavan kirişleri, bölmelendirilmiş pencereler ve ailenin sofra başında toplanmasını sağlayan geniş yuvarlak masa geleneksel kavramların canlı tutulduğu bir mutfak yaratılmasına yardımcı olmuş. Beyaz rengin hakimiyetindeki duvar ve mutfak dolapları da kır evi havasını pekiştiriyor. Geniş pencereden gelen doğal ışık da mutfak takımının güzelliğinin anlaşılmasını kolaylaştırıyor.
Modern tasarıma sahip bir kır evi mutfağı havası yakalarken nelere dikkat etmek gerekir?
1. Renk seçimi: Modern ve rustik kır evi mutfağını tasarlarken abartıya kaçmadan, koyu renkleri kullanmak gerekir. Beyazla da bu koyu tonları tamamlayabilirsiniz. Doğal tonlar olarak kabul edilen kum rengi, gri, kızıl-kahve, yeşil ve diğer pastel tonlar tasarımınızı hareketlendirecektir. Kiremit rengi de doğal haliyle şık bir görünüme katkı sağlar.
2. Malzemele: Ahşap olmadan kır evi mutfağından bahsetmek mümkün değildir. Samimi ve sıcak dokunuşuyla mutfağa rustik bir hava katan ahşap malzeme, taş döşemeler, mermer kaplamalar ve fayanslarla tamamlanabilir.
3. Aksesuarlar: Ufak ev aletleri, kavanozlar ve tekstil ürünleri mutfağınızdaki tarzı tamamalamakta kullanılabilir. Eski bir çaydanlık, çiçekli perdeler, süt şişeleri, reçel kavanozları ve kurabiye kâseleri kır evi mutfağınızı tanımlayan ufak detaylar olabilirler.
Bu kır evi mutfağında, malzemelerin klasik anlamıyla, sadelik gözetilerek bir şıklık oluşturduklarını görüyoruz. Ahşap tonlarının yoğun kullanımı rahat ve samimi bir hava yakalanmasına yardımcı olmuş. En kaliteli ahşap malzemenin kullanıldığı bu mutfak takımı, hem yer döşemesiyle, hem tezgahtaki mermer kaplamayla, hem de pencere doğramalarıyla uyum içinde boy gösteriyor. Ama bunu yaparken, aşırıya kaçmadan ve kalabalık yaratmadan bir şıklık yakalamayı başarıyor.