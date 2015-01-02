homify 360°: Vintage tarzıyla yenilenmiş çatı katı

Bugün karşınıza Brezilya'nın en büyük şehirlerinden Sao Paulo'nun kalbinde yer alan özel tasarıma sahip bir çatı katı dairesiyle çıkacağız. Şehrin en gözde mahallelerinden Higienopolis'te yer alan bu daire, muhteşem mimari özelliklere sahip binaların kuşattığı bir yerde yer alıyor. Mahallenin adı, 'hijyen kenti' manasına geliyor. Bu da mahallenin özelliğin ortaya koyuyor aslında. Sessiz, seçkin, olaysız bu bölgede, geniş bulvarlar yer alıyor.
İşte bu bölgede yer alan Casa Maranhao adındaki daireyi mercek altına alacağız. 1950'lerin başında yapılan bir binada yer alan bu daire, tamamen yenilendi. 60 yıldır herhangi bir değişime uğramayan bu dairede yapılan çalışma bu açıdan daha da önem kazanıyor. Projenin amacı, iç mekanı genişletmek ve dairenin tam kapasiteyle kullanılan bir yaşam alanına dönüşmesini sağlamaktı. Bu nedenle çalışma sırasında bazı duvarlar yıkıldı. Kullanışlı ve modern olmasının yanı sıra binanın eski havası da korunarak, 'vintage' bir tasarım çizgisi benimsendi. Dekorasyonda kullanılan unsurlar da eklektik tarzın eşsiz bir örneği olarak karşımıza çıkıyorlar.
Eski tip evleri hepimiz biliyoruz. Uzun koridorların etrafına yerleştirilen ufak odaların kuşattığı bu evler, pek de kullanışlı değillerdir. Yaşam alanı oldukça küçük olan bu evlerde, labirent misali oradan oraya dolaşmak gerekebiliyor. Isınma ve hava dolaşımı kaygısıyla güdülen bu teknikten günümüzde vazgeçilmiş durumda. Artık evlerimizde ihtiyacımıza göre odalar daha geniş tutulabiliyor. Koridorlar kısalmış ve evlerin toplam alanı pek fazla bölünmeden yaşam alanı olarak kullanılır duruma gelmiş. Bu çatı katı dairesini de yenilerken gözetilen noktalardan biri de yaşam alanını maksimize etmek olmuş. 200 metrekarelik büyüklüğü en verimli şekilde kullanmak ve özgür bir tasarım ruhu yakalamak için bazı duvarlar kaldırıldı, koridorlar kısaltıldı.
Evin tamamen betondan oluşan yapısı, bir tasarım unsuru olarak iç mekanda kullanıldı. Kolonlar ve kirişler açıkta bırakılarak farklı açılarla uyum yakalamaları sağlandı. Yer döşemeleri de eski hallerine sadık kalınarak yenilendi. Tahta döşemenin yerini alan koyu renkli parkeler, açık renkli duvarlarla hoş bir kontrast yaratmayı başardılar. Koridorun bir duvarını boydan boya kaplayan raflar ise modern tasarım çizgisine uygun bir şekilde yerleştirildi.
Eklektik bir tarz benimsenerek, yaşam alanlarının esnek bir kullanıma sahip olması sağlanmış. Dairenin bu bölümü mutfak, oturma odası, yemek odası olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda geniş bir kitaplık da mevcut. Odanın merkezindeki tezgah, hem bir bar işlevi görüyor, hem de pişirme alanı olarak kullanılabiliyor. Kenarındaki mermer bölüm de yerleştirilen iki sandalyeyle ufak bir yemek masası olarak kullanılabiliyor. Sıradışı ve modern çizgiye sahip bu sandalyeler, odanın havasına hareket katıyorlar.
Evin genelinde beyaz rengin ağırlığı görünse de ufak detaylarla renkli bir görünüm yakalanmış. Bilhassa bu ortak alanda mutfak dolaplarının yer aldığı bölümde canlı ve parlak renkler kullanılmış. Beyaz duvarlar ve yer döşemesiyle uyum içindeki mavi dolaplar, dayanıklı bir malzemeden yapılmışlar. Mutfak olarak kullanılacak bölüm de parke yerine taşla kaplanarak temizlik işlemleri kolaylaştırılmış.
Banyoda da renklerin ve tarzların mutfakta olduğu gibi kesiştiğini görüyoruz. Ahşap çerçeveli ayna, klozetin yanındaki ahşap sandalye ve parke yer kaplaması klasik tasarım çizgisini temsil ediyor. Lavabonun eski tip görünümü ve keskin çizgileri de bu durumu pekiştiriyor. Tavandaki sıradışı, renkli plastikten yapılan avize ise banyoyu bir başka boyuta taşıyor. Modern çizginin en uç örneklerinden biri olarak endam eden bu avize, tasarımı hareketlendirmekle kalmıyor kullanışlı bir aydınlatma özelliği de sunuyor.
Evin stresten uzaklaşmanız için özel olarak tasarlanmış bu odası, oyun ve boş vakit eğlencelerine ayrılmış. Tasarımcıların yaratıcılığı da bu bölümde zirveye çıkmış. Antika ve vintage kabul edilebilecek eşyaların yanında sıradışı modern mobilyalar da kullanılmış. Geniş pencerelerle doğal ışığın kuşattığı bu oda, bilardo masasının etrafında şekilleniyor. Geniş, siyah kanepe rahatlık duygusunu pekiştiriyor. Onun yanındaki hasırdan sallanan sandalye de klasik bir dokunuş olarak dekorasyondaki yerini alıyor. En çarpıcı parçalar ise bilardo masasının üstündeki küresel avize ile yanındaki beyaz koltuklar oluyor. Tasarımlarıyla çok farklı bir yerde bulunan bu eşyalar, odanın sıkıcılıktan sıyrılmasını ve eğlenceli bir havaya bürünmesini sağlıyorlar.