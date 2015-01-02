homify 360°: Vintage tarzıyla yenilenmiş çatı katı

Bugün karşınıza Brezilya'nın en büyük şehirlerinden Sao Paulo'nun kalbinde yer alan özel tasarıma sahip bir çatı katı dairesiyle çıkacağız. Şehrin en gözde mahallelerinden Higienopolis'te yer alan bu daire, muhteşem mimari özelliklere sahip binaların kuşattığı bir yerde yer alıyor. Mahallenin adı, 'hijyen kenti' manasına geliyor. Bu da mahallenin özelliğin ortaya koyuyor aslında. Sessiz, seçkin, olaysız bu bölgede, geniş bulvarlar yer alıyor.

İşte bu bölgede yer alan Casa Maranhao adındaki daireyi mercek altına alacağız. 1950'lerin başında yapılan bir binada yer alan bu daire, tamamen yenilendi. 60 yıldır herhangi bir değişime uğramayan bu dairede yapılan çalışma bu açıdan daha da önem kazanıyor. Projenin amacı, iç mekanı genişletmek ve dairenin tam kapasiteyle kullanılan bir yaşam alanına dönüşmesini sağlamaktı. Bu nedenle çalışma sırasında bazı duvarlar yıkıldı. Kullanışlı ve modern olmasının yanı sıra binanın eski havası da korunarak, 'vintage' bir tasarım çizgisi benimsendi. Dekorasyonda kullanılan unsurlar da eklektik tarzın eşsiz bir örneği olarak karşımıza çıkıyorlar.