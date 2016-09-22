Bu daireyi mutlaka görmelisiniz: Sadece 30 metrekare

Büyüyen şehirlerin aksine daireler git gide küçülür. Çünkü artan nüfusla birlikte herkese yer açmak başka türlü mümkün olmaz. Özellikle merkezi yerlerde geniş bir ev bulmak hiç kolay değildir. Bugün seçtiğimiz proje bu konu üzerine. Sadece 30 metrekareden oluşan bir apartman dairesini gezeceğiz. Bu boyut her ne kadar ilk anda çok küçük gelse de yatak odasından mutfağına dek bir yaşam alanı sığdırmak mümkün.
Paris gibi kültür merkezi kentlerde stüdyo daireler oldukça yaygındır. Bugün de Milano'ya uzanıp küçük bir apartman dairesini inceleyeceğiz. Proje Ristrutturami Mimarlık imzalı.
Mevcut alan çok sınırlı olunca mecburen duvarlar yerine açık plan tasarımı uygulanıyor. Aksi takdirde kapı ve duvarlar klostrofobiye neden olabilirdi. Fakat sadece duvarları kaldırmak yetmiyor. Aynı zamanda oda içerisindeki her türlü boşluk değerlendirilerek akıllı bir dizayn yapılmalı. Çünkü bir evde temel ihtiyaçları karşılamak için gerekli olan mutfak, banyo ve yatak odası gibi odalar her dairenin olmazsa olmazı. Peki tüm bu odalar 30 metrekareye nasıl sığdırıldı?
Daha önce de bahsettiğimiz gibi küçük bir alanda yaşamak klostrofobinizi tetikleyebilir. Bu sebeple küçük daireler iyi tasarlanmalı, özellikle doğal ışık erişimi olmayan yerlerde bolca aydınlatma kullanılmalı. Çünkü aydınlık bir ortam kişiye sıcaklık ve rahatlık duygusu aşılar. Örnek dairede mevcut alanına göre oldukça büyük bir pencere bulunuyor. Bu bir avantaj elbette ama yeterli değil.
Resimde duvarla bitişik, korkuluğu bulunmayan hatta birbirinden bağımsız değişik bir merdiven tasarımı görüyoruz. İnce bir tabakadan oluşan merdivenin her bir basamağında ışıklandırma bulunuyor. Böylece adım atmak kolaylaşır. Merdiven altı olarak niteleyeceğimiz boşlukta ise üç adet geniş niş var. Bu da depolama için avantaj.
Dairenin genel manzarası acaba mutfak nerede diye düşündürüyordu. Zekice tasarlanmış evin mutfağı dolaptan çıktı. Küçük göründüğüne bakmayın. Lavabosu, mikrodalgası, ocağı ve hatta bulaşık makinesi mevcut. Tüm bunların dışında depolama için çekmecesi dahi var. Bu mucize gibi mutfağı dilediğiniz zaman kapısını kapatarak tamamen saklayabiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz.
Mutfağın bile dolapta olduğu düşünülürse bu stüdyo daire için oldukça geniş bir banyo resimdeki. Detaylara gelince… Tarz olarak sade ve şık bir stili var. Modern olduğu kadar estetik de. Örneğin epey derin lavabo ahşaptan yapılma bir tezgah üzerine yerleştirilmiş. Bu seçim banyonun tarzını güçlendiriyor. Daha içerilerden duşakabin ile depolama için niş yapılmış.
Sırada daire içinde oluşturulan çatıya geldik. Çift kişilik geniş yatak için burası özel olarak hazırlandı. Duvarda iki adet niş ile bir okuma lambası bulunuyor. Bu tür stüdyo dairelerinde sınırlı bir alan olduğundan genellikle tek kişilik dar bir yatak tercih edilir. Bu projede ise tasarımcıların bulduğu çatı çözümü sayesinde büyük bir yatakta yatmak mümkün hale geldi.
Yatağın bulunduğu yükseklikten bakınca dairenin düzeni daha net anlaşılıyor. Oturma odası kısmında iki adet çok şık siyah deri koltuk kullanılmış. Gayet konforlu görünüyorlar. Koltuklardan birisi pencereye bakarken diğer televizyonun önüne konulmuş. Televizyon ise biraz daha derinde bulunuyor. Koltukların arasına beyaz yuvarlak bir minik bir puf konulmuş. Hem ayaklarınızı uzatabiliyorsunuz hem de masa işlevi görüyor.
Yine yukarıdan merdiven açısını görüyoruz. Buradan bakınca dört kişilik beyaz yemek masasını da görebiliyoruz. Duvarda üzerinde on bir sayısı olan bir resim var. İsteğe göre bu alana başka resimler de yerleştirilebilir. Turumuzun sonuna geldik. Bu küçük dairenin size ilham vermesini umuyoruz.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Alçakgönüllü ama çok şık: Büyüleneceğiniz 7 ev’ başlığına göz atabilirsiniz.