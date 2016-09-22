Bu daireyi mutlaka görmelisiniz: Sadece 30 metrekare

Büyüyen şehirlerin aksine daireler git gide küçülür. Çünkü artan nüfusla birlikte herkese yer açmak başka türlü mümkün olmaz. Özellikle merkezi yerlerde geniş bir ev bulmak hiç kolay değildir. Bugün seçtiğimiz proje bu konu üzerine. Sadece 30 metrekareden oluşan bir apartman dairesini gezeceğiz. Bu boyut her ne kadar ilk anda çok küçük gelse de yatak odasından mutfağına dek bir yaşam alanı sığdırmak mümkün.

Paris gibi kültür merkezi kentlerde stüdyo daireler oldukça yaygındır. Bugün de Milano'ya uzanıp küçük bir apartman dairesini inceleyeceğiz. Proje Ristrutturami Mimarlık imzalı.