Kreuzberg'de sıradışı bir çatı katı

'Loft' kavramı tasarım dünyamızda son yıllarda sıkça kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Çatı katındaki daireleri veya dükkanları tanımlamak için kullanılan loft kelimesinin çok daha farklı bir boyutla ele alındığı bir projeyi göreceğiz bugün. Berlin'in ünlü semti Kreuzberg'de yer alan bu loft, lüks ve sıradışı bir 'Autoloft' olarak anılıyor. Dittel | Architect firmasının uzman iç mekan tasarımcıları ve mimarları garajın dairenin içinde yer aldığı bir çatı katı dairesi yaratmayı başarmışlar.
Geniş bir salon bölümünde bar bile yer alan bu daire, geniş bir de terasa sahip. 200 metrekarelik bir alana açık alan konsepti gözetilerek inşa edilen bu çatı katı dairesi, kullanım amacı farklı olan bölümlerin birbiri içinde kaynaşmasını sağlıyor. Bunu sağlamak için yeri geldiğinde duvarları ortadan kaldıran veya yerlerini değiştiren tasarımcılar, CarLoft olarak da adlandırılan bu projede hem ticari, hem de özel kullanım için bölümler tasarlamışlar. Bu farklı ve alışılmışın dışındaki garaj-ev karışımını daha yakından tanımak için bu çalışmamıza mutlaka bir göz atın.
Loft kavramına alışamamışken bu CarLoft veya Autoloft lafı da nereden çıktı diyebilirsiniz. Avrupa'da son yıllarda sıkça görülen bir tasarım türü olan Autoloft, ev sahibine otomobilini dairesinin hemen yanına park etme imkanı tanıyor. Ülkemizdeki garaj kavramının daha üst katlara taşınmış ve uyarlanmış hali olan Autoloft, hem güvenlik gerekçesiyle, hem de büyük şehirlerde park yeri arama sıkıntısı yaşamak istemeyenlerce sıkça tercih ediliyor. Böylece mahallelerde park etmiş araçların çirkin bir görüntü oluşturmasının önüne geçiliyor. Kaldırımlar ve sokaklar yayalarla bisikletlilerin kullanımına kalıyor. Tabii henüz çok yaygın olmadığı için bu tip dairelerin sağladığı alan, çok ufak kalıyor.
Bu Autoloft, yaşam alanında fazla ödün vermeden araç park etme bölümünü bünyesinde barındırıyor. Geniş bir cam pencereden rahatlıkla görülebilen araç bölmesi, 40 metrekarelik bir alan kaplıyor. Salonun hemen yanında yer alan bu bölüm, aracın bir tasarım unsuru olarak odaya hava katmasına da olanak sağlıyor.
Bu çatı katı dairesinde kullanılan mobilyalar, klasik iç mekan tasarımının son moda mobilyalarla eşsiz bir karışımını içeriyor. Elden geçirilen vintage mobilyaların sıkça kullanıldığı bu tasarımda, klasik ve modern tasarım çizgisi arasında modası hiç geçmeyecek türden bir bağ kurulmuş. Çoğunluğu Hook & Eye'ın katalogundan seçilen mobilyalar, en son kalite malzemelerden yapılmışlar. Bu da dayanıklılıklarının yanı sıra modalarının da uzun süre geçmeyeceğinin bir garantisi oluyor.
Bu çatı katı dairesinin merkezinde geniş bir mutfak ve bar bölümü yer alıyor. Bu çekirdek etrafında şekillenen tasarımda, evin diğer bölümleri barı merkez alacak şekilde yerleştirilmişler. Antrasit taşından yapılan ve geniş bir alan boyunca uzanan tezgah, hem mutfağın, hem de barın kullanımına açılmış. Mermer kaplı bu tezgahı tamamlayan en önemli unsur da metalik bar tabureleri oluyor. Bölmeli görüntüsüyle de şık bir havaya bürünen tezgah, arkasındaki açık renkli dolap ve mutfak takımıyla iç açıcı bir kontrast yaratıyor.
Barın hemen yanında yer alan geniş bir salon bulunuyor. Bu bölümün bir duvarını boydan boya kaplayan manzara görüntüsündeki duvar kağıdı, salona derin ve ferah bir görüntü katıyor. Bu manzarayla uyumlu renklere sahip olan mobilyalar da dinlendirici etkiyi artırıyorlar. Geniş bej rengi kanepeler, mavi halıyla ve modern görünümlü kahve takımıyla şık bir uyum içindeler.
Salonun hemen ilerisinde geniş bir kitaplığın kuşattığı, sakin bir çalışma odası yer alıyor. Evin diğer bölümlerinden izole edilmiş bu ortam, çalışmak için sıcak ve huzurlu bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu mekandaki renkler de bu huzur duygusunu pekiştirmek adına seçilmişler. Farklı cinsten kumaşların ön plana çıktığı çalışma merkezinde, yeşil ve mavinin uçuk tonları kullanılarak dinlendirici bir etki yakalanmış. Bu etkiyi pekiştirmek iste ustalıkla yerleştirilen aydınlatma elemanlarına düşüyor.
İlk bakışta ofis ve yazıhane olarak tasarlananan Autoloft, konaklama için kullanılan bir dairenin tüm lüks ve rahat imkanlarına da sahip. Geniş bir yatak odası olan Autloft, aynı zamanda spa salonuna ve büyük bir gardrop odasına da ev sahipliği yapıyor. Dairenin kıvrımlı bir bölümüne yerleştirilen banyo ve yatak odası bölümleri, uzun bir koridor boyunca uzanıyorlar. Bu noktada tasarımcılar, mobilyaları ve diğer elemanları uzunlamasına yerleştirerek mekanı en verimli şekilde kullanmayı başarmışlar. Uzun banyo tezgahında yer alan iki lavabonun hemen karşısında şık bir küvet yer alıyor. Banyodan bir kapıyla ayrılmayan yatak odası da dinlenme moduna sorunsuz bir biçimde geçmenize olanak veriyor.