Kreuzberg'de sıradışı bir çatı katı

'Loft' kavramı tasarım dünyamızda son yıllarda sıkça kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Çatı katındaki daireleri veya dükkanları tanımlamak için kullanılan loft kelimesinin çok daha farklı bir boyutla ele alındığı bir projeyi göreceğiz bugün. Berlin'in ünlü semti Kreuzberg'de yer alan bu loft, lüks ve sıradışı bir 'Autoloft' olarak anılıyor. Dittel | Architect firmasının uzman iç mekan tasarımcıları ve mimarları garajın dairenin içinde yer aldığı bir çatı katı dairesi yaratmayı başarmışlar.

Geniş bir salon bölümünde bar bile yer alan bu daire, geniş bir de terasa sahip. 200 metrekarelik bir alana açık alan konsepti gözetilerek inşa edilen bu çatı katı dairesi, kullanım amacı farklı olan bölümlerin birbiri içinde kaynaşmasını sağlıyor. Bunu sağlamak için yeri geldiğinde duvarları ortadan kaldıran veya yerlerini değiştiren tasarımcılar, CarLoft olarak da adlandırılan bu projede hem ticari, hem de özel kullanım için bölümler tasarlamışlar. Bu farklı ve alışılmışın dışındaki garaj-ev karışımını daha yakından tanımak için bu çalışmamıza mutlaka bir göz atın.