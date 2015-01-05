Şık açık mutfak tasarımları

Yemek odası ile mutfağın ayrılmaz bir ikili olduğunu biliyoruz. Öyleyse evin bu iki bölümünü birbirinden duvarlarla, paravanlarla veya koridorlarla ayırmanın ne anlamı var? Elbette mutfağı evin diğer bölümlerinden ayırmanın pek çok avantajı var. Yemek kokularının veya diğer gürültülerin karışmasını engelleyebiliyorsunuz. Ancak bölünmemiş mutfaklar da açıklıkları, tasarım sadelikleri ve samimiyetleriyle pek çoğumuzun gönlünde yer edinebiliyor. Biz de homify olarak bugün sizler için bölünmemiş mutfak projeleri arasından bir seçki yaptık. Umarız kendi mutfağınızı yenileme planınız için bir fikir sağlayabiliriz.