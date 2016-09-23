Ahşap doğallığıyla sıradışı mobilyalar

Yaşadığımız modern dünyada her geçen gün daha da tüketici ve stresli hayatlarla donatılıyoruz. Teknoloji çağının getirileri kadar yıpratıcı özellikleri de elbette var ancak bu yıpratıcı özelliklerden arınmak ve daha huzurlu ve dinlendirici bir yaşam stili oluşturmak doğal mobilyalar kullanarak ve sıradan fabrikasyon ürünlerden kaçınarak mümkün. Şehirlerde belki doğal yaşamdan uzak kalıyoruz ve stresli yaşamlar sürüyoruz, gelgelelim el işçiliğinin kıymeti de her geçen gün daha da artıyor. Doğal ürünler ve doğal malzemelerden yapılan mobilyalar da son yıllarda daha da aranılan dekorasyon unsurlarının başında geliyor. Doğal malzeme denildiğinde de pek tabii ki aklımıza ilk olarak ahşap mobilyalar geliyor. Ağacın doğallığını dokusuyla üzerinde barındıran ve böylece çok daha huzurlu ve naturel bir atmosfer ortaya çıkaran ahşap mobilyalar her tarza ve her eve uyumlu modellere de sahip oluyor. Bu yazımızda ise sizlerle Coşkun Ahşap Dekorasyon tarafından tasarlanan ve üretilen birbirinden şık ahşap mobilya modellerini derledik.
Sallanan sandalyeleri kim sevmez? Dinlendiriciliğin, huzurun ve konforun sembolü olan sallanan sandalyelere yepyeni bir tasarım ve estetik getiren bu çift kişilik ahşap sallanan sandalye bahçeler için yenilikçi ve çağdaş bir model.
Bir başka sallanan sandalye modeline ise bu örnekte rastlıyoruz. Tek kişilik ve daha klasik bir tarza sahip olan bu konforlu ve doğal mobilya ceviz ağacından özel olarak üretilmiş ve harika işçiliğiyle göz dolduruyor. Bahçe ya da balkon keyifleri için ideal olan bu ahşap mobilya standart fabrikasyon ürünlerden çok daha benzersiz bir değere sahip.
Ahşap mobilyaların en güzel özelliklerinden biri de her renkte harika ve doğal görünmeleri elbette. Renkli ahşap mobilyalar hem çok daha canlı, hem de çok daha huzur dolu bir atmosfer yaratmayı başarıyorlar. Bahçe ve balkonlar için dizayn edilmiş olan bu masa sandalye takımı da adeta özgünlüğün ve huzurun resmini oluşturuyor.
Yeni nesil mutfakların en öne çıkan trendlerinden biri de oturma alanlarından yerden tasarruf sağlayan ve şık ve modern bir görünüm sağlayan tabureler. En şık mutfaklar için birbirinden güzel tabure çeşitleri başlıklı yazımızda bu şık ve modern trendden bahsetmiş ve en göze çarpan örnekleri derlemiştik. Bu tarz özel tasarım ahşap tabureler ise rustik doğallığıyla naturel bir atmosfer yaratmayı başarıyor.
Ahşap mobilya denilince akla gelen ilk şeylerden biri de şüphesiz ki sehpalardır. Doğal bir görünüme ve ince bir işçiliğe sahip olan ahşap sehpalar, hem iç hem de dış yaşam alanları için harikalar yaratabilecek kadar çarpıcı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor. Kelebek kanatlarını andıran bu sehpa modelleri ceviz ağacından üretilmiş ve ağacın o doğal ve huzur verici yapısını ağaç dokusunu koruyarak bünyesinde barındırıyor.
Yaşam alanlarının karakteristik ve kendine has özellikleri olması dekorasyon sanatının esas ve birincil amacıdır. Birbirinin aynısı ve sıradan dekorasyonlar yaratmamak için de özel tasarımlı ahşap mobilyalar harika bir tercih. Bu örnekteki kütüphane de inanılmaz doğallığı ve farklı stiliyle dikkat çekmeyi başarıyor.