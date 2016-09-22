Genç bir kadının 24 metrekarelik ilk evini sıcacık bir yuvaya dönüştürmesi

Bu gün 24 m2 stüdio bir dairenin genç bir mimar tarafından nasıl şık ve gençlere özgü bir şekilde dekore edildiğine yakından tanık oluyoruz. Küçük bir ev olmasına karşın oturma odası, mutfak, yatak odası, tuvalet gibi ihtiyaç alanlarının yer aldığı muhteşem bir ev şeklinde dekore edilmiş olan bu ev genç mimarı sayesinde profesyonel bir şekilde dekore edilmiş. Homify küçük ev dekorasyonları arasında yer alan ve sanat, marifet, yetenek, coşku, kararlılık duygularının tamamını içinde barındıran bu dekorasyonu ve şıklığı yakından inceleyelim