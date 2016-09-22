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Genç bir kadının 24 metrekarelik ilk evini sıcacık bir yuvaya dönüştürmesi

umit atdağ umit atdağ
Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
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Bu gün 24 m2 stüdio bir dairenin genç bir mimar tarafından  nasıl şık ve gençlere özgü bir şekilde dekore edildiğine yakından tanık oluyoruz. Küçük bir ev olmasına karşın oturma odası, mutfak, yatak odası, tuvalet gibi ihtiyaç alanlarının yer aldığı muhteşem bir ev şeklinde dekore edilmiş olan bu ev genç mimarı sayesinde profesyonel bir şekilde dekore edilmiş. Homify küçük ev dekorasyonları arasında yer alan ve sanat, marifet, yetenek, coşku, kararlılık duygularının tamamını içinde barındıran bu dekorasyonu ve şıklığı yakından inceleyelim

Küçük kaotik mutfak

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Mutfağın yenilenmeden önceki hali kasvetli ve kaotik bir görünüme sahip olduğu gibi insana huzursuzluk veren bir dekorasyona sahip. Kullanımı kolay olmayan ve dikkatsiz kullanışsız bir yerleşim ile dekore edilmiş bu mutfağın yeniden yapılanmasına ve şık bir şekilde dekore edilmesine ihtiyaç var.

Modern mutfak

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Mutfağın yenilenmesinden sonraki hali resimde yer alıyor. Oldukça modern ve göz alıcı bir güzelliğe sahip olan bu mutfak aynı zamanda küçük bir alanda işlevsel ve fonksiyonel bir mutfak olmuş. Çok sayıda muhafaza ve depolama alanlarına sahip olan ve geniş bir tezgah yüzeyine sahip olan bu mutfak aydınlatması ile de göz kamaştırıyor.

Verimsiz çalışma alanı

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Çalışma odası veya çalışma alanı olarak kullanılan küçük ve işlevsiz alan  evin salonunun işgal ettiği gibi verimsiz ve dağınık bir yerleşime sahip olmasından dolayı da evi oldukça kötü gösteriyor. Çalışma alanı olduğunun kesin hatlar ile belirlenmesi için yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var.

İşlevsel çalışma alanı

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Çalışma alanı oldukça minimal bir şekilde dekore edilip küçük bir masa ile şen bir çalışma alanı  yapıldığı gibi bu alan aynı zamanda yemek masası şeklinde dekore edilmiş ve evde ihtiyaç duyulan yemek masası eksikliğini de gideriyor. Kahverengi masa ve beyaz sandalyeler fonksiyonel bir çalışma masası kadar şık bir çalışma masası da oluşturmuş.

Oturma odası

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Oturma odasının ilk hali pencere kenarında olmasına karşın çok kötü bir dekorasyona sahip olduğundan insanı boğuyor. Ferah ve aydınlık bir oturma odası ihtiyacına karşın kasvetli ve kötü bir görünüme sahip olan bu oturma odası yenilendikten sonra parmak ısırtacak bir güzelliğe sahip olacaktır.

Ferah oturma odası

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Oturma odası yenilenerek 24 m2 olan evin en şık ve en yaşanılabilir alanı haline getirilmiş. Niş oturma odası olarak düşünülmüş olan oturma odası pencere kenarında olması, ferah ve aydınlık olması ile insana huzur veriyor. Sade bir koltuk ve beyaz duvarlar ve minimalist düzen oturma odasının ferah ve huzur kaynağı olan bir oturma odası olmasını sağlamış.

Yatak odası

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco Modern Yatak Odası
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Yatak odası yenilenmiş ve fonksiyonel bir yatak odası haline getirilmiş. Asma kat olarak dekore edilmiş olan yatak odası sade ve şık bir yatak odası olmuş, alt kısım ise oturma grubu ile salon şeklinde dekore edilerek evin ihtiyacı olan salonun evin içinde olması sağlanmış. 24 m2 olan  evde ihtiyaç duyulan tüm odalar şık ve zarif bir şekilde dekore edilmiş.

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