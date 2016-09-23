6 adımda mükemmel bir ev

Minimalist ev dekorasyonları bir evin muhteşem ve şık bir ev olmasını sağlarken kalabalık eşyaların olmaması ve evin sade bir şekilde dizayn edilmiş olması ile de ev sahiplerine geniş harekat alanı sağlar. Canlandırıcı minimalist tasarımlar için basit uygulamanız gereken adımlar vardır. Bu adımları uygulayarak sade ama muhteşem bir güzelliğe sahip bir ev oluşturabilir, dekorasyonunuzun hem basit hem de insanı mest eden bir güzelliğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Homify minimalist ev dekorasyonlarında uygulanan 6 adımı uygulayarak evinizin zarif, ferah ve mutluluk kaynağı olmasını sağlayabilirsiniz.