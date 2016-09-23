6 adımda mükemmel bir ev

Minimalist ev dekorasyonları bir evin muhteşem ve şık bir ev olmasını sağlarken kalabalık eşyaların olmaması ve evin sade bir şekilde dizayn edilmiş olması ile de ev sahiplerine geniş harekat alanı sağlar. Canlandırıcı minimalist tasarımlar için basit uygulamanız gereken adımlar vardır. Bu adımları uygulayarak sade ama muhteşem bir güzelliğe sahip bir ev oluşturabilir, dekorasyonunuzun hem basit hem de insanı mest eden bir güzelliğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Homify minimalist ev dekorasyonlarında uygulanan 6 adımı uygulayarak evinizin zarif, ferah ve mutluluk kaynağı olmasını sağlayabilirsiniz.
Minimalist dekorasyonlarda kalabalık eşyalar ve kalabalık görünü yerine minimal eşya tercihi ve minimal dizayn evinizin çok ferah olmasını sağlayacak ve resimde yer alan yatak odası gibi sade bir düzene sahip olmasını sağlayacaktır. Ayrıca eşyaların düzenli muhafaza edilmiş olması da evinizin zarif ve görsel açıdan muhteşem olacaktır.
Evinizde yer alan fazla eşyaları veya sık olarak kullanmadığınız tüm araç gereçleri şık bir şekilde depolayarak evinizin sade ve muhteşem bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. Şık muhafaza ve depolama alanları olarak mutfak dolapları, mutfak adası, fonksiyonel yatak odası depolama alanları ile evinizde hiç fark edilmeyen depolama alanları oluşturabilirsiniz.
Minimalist dekorasyonlarda mobilya seçenekler oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Mobilyaları tek tek kullanabileceğiniz gibi bir veya iki mobilyayı kombine ederek de kullanabilirsiniz. Resimde yer alan oturma odası olarak bir koltuk ve tv ünitesinden oluşan dekorasyon yalınlığı ve şıklığı ile göz kamaştırıyor. Renk tercihleri de tarzınız ve kişiliğiniz ile uyumlu olduğunda ortaya muhteşem bir oturma odası çıkacaktır.
Minimalist dekorasyonlarda süslemeler pek fazla yer almaz. Bu nedenle evinizde kullanacağınız aksesuarlar genellikle aydınlatma aksesuarlarıdır. Resimde yer alan dekorasyon örneğinde olduğu gibi tavan çevresine yerleştirilmiş led şeritler ile şık bir aydınlatma yapılmış, ana aydınlatma için süslü bir avize aksesuarı seçilerek dekorasyonun şık ve aksesuarlar ile süslemeli bir dekorasyon olması sağlanmış.
Dekorasyonunuzun görsel ve şık olması için uyumlu bir dekorasyon yapmanız gerekir. Uyumlu bir dekorasyon için renk uyumu, mobilya uyumu, yerleşim uyumu gibi faktörlerin tümünün uyumlu olması gerekir. Resimde yer alan mutfak dekorasyonunda olduğu gibi mutfak adası, mutfak masası uyumu, renklerin kontrastı ve duvarlarda yer alan modern raf sistemleri tamamen bir biri ile uyumlu yapılmış ve sonuç olarak ortaya muhteşem bir mutfak dekorasyonu çıkarılmış.
Bir dekorasyonun minimalist düzende muhteşem olması ve şık görünmesi için resimdeki gibi sade bir düzene sahip olması, renk uyumu ile ferah ve havadar bir düzene sahip olması gerekir. Oturma grubu, mutfak adası ve zemin aynı tonlarda yapılmış renk uyumu sağlanarak evin muhteşem bir görünüme sahip olması sağlanarak minimalist dekorasyonun tam olarak uygulanması sağlanmış.