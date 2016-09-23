Küçük bir balkonu nasıl güzelleştirebilirim ?

Evin nefes alma noktaları olan balkonlar her zaman şık ve görsel bir şekilde dekore edilmek zorundadır. Kış aylarının güneşinden faydalanmak, balkonun bağlı bulunduğu odaya ferah ve şıklık kazandırmak veya eve davet ettiğimiz misafirimizi balkonda ağırlayarak 5 çayını balkonda içmek için balkonlarımızın şık ve zarif olması şarttır. Bu nedenle balkon dekorasyonları önemsenmese de mutlaka titiz bir şekilde yapılmalıdır. Balkon alanı geniş olduğunda istediğiniz gibi tasarım yapabilir ve balkonun şıklığını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz, ancak balkon dar olduğunda ve küçük olduğunda yapacağınız dekorasyonun önemi daha fazla olmaktadır. Küçük balkonların dekorasyonları için homify balkon dekorasyonları sayfalarında yer alan birbirinden şık ve zarif balkonları örnek alabilir, balkonlarınızı oldukça şık ve güzel balkonlar haline getirebilirsiniz.
Balkonunuz küçük bir balkon olduğu için görsel bir şekilde dekore edilemez fikri kabul edilebilir bir fikir değildir. Resimde yer alan küçük balkon dekorasyonunda olduğu gibi ahşap zemin döşemelere, renkli korkuluklara, koyu ren oturma alanlarına ve orta masaya sahip bir balkon dekorasyonu yaparak hem çok renkli ve içinizi açan hem de canlı bir balkon dekorasyonu yapabilir ve evinizin balkona açılan odasının canlılığını artırabilirsiniz.
Balkonlarınız da dekorasyon için uygun alanlar yoksa resimdeki gibi köşe konseptine sahip dekorasyonlara yapabilir ve balkonunuzu daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Resimde yer alan mavi, köşe koltuk takımı ile balkon hem renkli bir balkon görünümüne kavuşturulmuş hem de köşeli olan balkon mimarisi sonuna kadar kullanılarak balkonun bir yaşam alanı olması sağlanmış. Böylece küçük ama muhteşem bir balkon oluşturulmuş.
Küçük balkonların doğal bir şekilde dekore edilmesi için resimdeki gibi ahşap kaplamalar ve canlı doğal bitkiler tercih etmek yerinde olacaktır. Bu sayede resimdeki gibi hem oturup kahve keyfi yapacağınız doğal bir balkona sahip olacaksınız hem de görsel açıdan kusursuz ve eksiksiz bir balkonunuz olacaktır. Beyaz cam balkon masası, beyaz sandalyeler, küçük ahşap koyu oturma tabureleri, ve koyu renkli fayanslar ile zıt renklerin uyumu ortaya çıkarılarak küçük balkon muhteşem bir görselliğe kavuşturulmuş.
Küçük balkonlar eğer mobilya yerleştirilemeyecek kadar küçük ise sadece süslemeler yaparak iç açıcı bir ferahlığa ve görselliğe sahip hale getirilmelidir. Bu sayede yaşam alanı olarak değil sadece baktığınızda içinizi rahatlatan size huzur veren balkon haline gelecektir. Resimde yer alan ve titiz bir şekilde dekore edilmiş balkon bu tanıma uygun bir şekilde dekore edilmiş bir balkondur. Ahşap zemin kaplamaları, uygun renkli küçük masası balkondaki uyumu ortaya koyuyor.
Balkonunuzu sadece renkli, sadece doğal veya sadece canlı bir balkon olarak dekore edebileceğiniz gibi hepsini bir arada uyumlu bir şekilde yaparak renkli, canlı ve doğal bir balkon olarak da tasarlayabilirsiniz. Resimde canlı yeşil ve renkli bitkiler ile dekore edilmiş, cam korkulukları ile şeffaf olan ve görsel balkon mobilyaları ile sizlere ilham veren bir güzelliğe sahip balon yer alıyor. Bu balkonu birebir uygulayabileceğiniz gibi tarzınızı yansıtarak daha güzel ve daha görsel bir balkon yaratabilirsiniz.
Balkonunuz küçük bir balkon ise resimdeki gibi iki sandalye ve bir puf koltuk ile şık bir şekilde dekore edebilir ve ayaklarınızın altında yer alan manzarayı oturarak veya yattığınız yerden izleyebileceğiniz bir balkona sahip olabilirsiniz. İki adet cam kapı ile oturma odası veya salona bağlı olan bu balkonu birebir evinize uygulayarak evinizin, oturma odanızın, balkonunuzun şık, zarif ve görsel bir balkona sahip olmasını ve evinizi görsel açıdan tamamlamasını sağlayabilirsiniz.