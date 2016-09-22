İç ve dış mekanlarınız için 10 şahane kapı modeli

Ev dekorasyonu her ayrıntısıyla bir bütün olarak ele alınmalıdır. En ufak bir eksiklik bile sizi istediğiniz sonuçtan uzaklaştırabilir. Bu yüzden özellikle göze çok görünmeyen kapı, pencere, kapı kolu gibi detaylara önem vermek gerekir. İç dekorasyon sırasında duvarlar, mobilyalar ve hatta aksesuarlar bile ilk düşünüp alış verişine başladığınız unsurlar olurken iç ve dış mekan kapılar planlama dışında kalabilir. Oysa ki çift kanatlı kapı, ahşap kapı, camlı kapı, kubbe kapı gibi her modelin yakışacağı farklı stil ve dekorlar vardır ve her birinin kullanım alanları farklı olabilir. Kapı seçimi yaparken hangi modellerin hangi tip evlere daha çok yakışacağını ancak daha fazla örnek tasarım görüp inceleyerek çözebilirsiniz. Biz de sizlere bu yazımızda birbirinden şık iç ve dış mekan kapı modelleri derledik. Belki hayalinizdeki modeli burada bulabilirsiniz.
Evinizin bir başka önemli detayı olan mutfak dolapları hakkında da fikirler bulmak ister misiniz? O halde “8 harika mutfak dolabı” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Klasik, modern, minimal gibi iddialı stillerin vazgeçilmez rengi siyah ile, gösterişli tasarımların modeli olan çift kanatlı kapı bir araya gelince ortaya rüya gibi bir tasarım çıkmış. Stilinizi güçlendirmek ve şık bir giriş kazanmak için siz de bu modelleri değerlendirebilirsiniz. Çift kanatlı kapılar evlere zengin bir görüntü kazandırmak için oldukça uygundur. Kapı modelleri hakkında uzman fikirleri almak için kapı profesyonellerine danışabilirsiniz.
Tek kanatlı kapılar özellikle modern yapılarda daha çok tercih ediliyorlar. Özellikle apartman dairelerinde görmeye alıştığımız tek kanatlı kapıların yüzlerce farklı malzemeden üretilmiş modeline ulaşabilirsiniz. Tek kanatlı kapılar çift kanatlılara göre daha pratik bir kullanıma sahiptir. Ayrıca etrafı cam, ferforje ve ahşap gibi malzemelerle süslenen modellerine de sık sık rastlayabilirsiniz.
Beton ve ahşap malzemenin ön planda tutulduğu bu göz alıcı evin kapısı tamamen ahşap malzemeden oluşturulmuş. Ayrıca etrafı oymalı levhalarla süslenerek sanatsal bir görünüm kazandırılmış. Böyle bir özel tasarım kapı yaptırarak evinizi benzerlerinden ayırabilirsiniz.
Ahşap malzeme kapıda en çok kullanılan malzemelerden biridir. Çelik ve ahşap malzemenin bu kadar popüler olasındaki ana sebep ise sağlam ve dayanıklı olmalarıdır. Eğer siz de hem doğal görünümlü hem de sağlam bir kapı istiyorsanız ahşap modellerden şaşmayın.
Rustik bir mimaride kullanılan bu kapı hem tasarımı hem de girişindeki seramik yer döşemesi ile stilinin özelliklerini birebir taşıyor. Çİft kanatlı ve camlı bu kapının cam bölmeleri ferforje işlemeler ile kapatılarak sağlam bir yapı oluşturulmuş. Buzlu cam seçilerek içerinin görünmesi de engellenmiş. Hem tasarımı hem de fonksiyonelliği ile öne çıkan bir dış mekan kapı modeli.
Camlı kapılar hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kullanılabiliyorlar. Özellikle çift kanatlı olanları bahçeli evlerin dış kapısı olarak çok iyi sonuçlar oluşturuyorlar. İç mekanda kullanımı ise yine buzlu camlarla oldukça işlevsel. Hemen hemen her stile uygulanabilen camlı kapılar ile dekorasyonlarınızı güzelleştirebilirsiniz.
İç mekanlarınızda farklı ögeler kullanmak istiyorsanız bu modelleri değerlendirebilirsiniz. Döner kapı grubuna giren bu cam model salon ve teras gibi alanlar için oldukça uygun. İşlevsel olarak sürgülü kapılar kadar iyi sonuç vermese de tek parça cam kullanılması onu şıklık olarak diğer cam kapılardan ayırıyor.
Özellikle iç mekanlarda tercih edilen baskılı kapı modelleri işinizi çok kolaylaştıracak. İstediğiniz her renk ve deseni uygulayabileceğiniz bu kapılar sayesinde iç mekanlarınızda yaratıcılığınıza sınır koymayın.
Katlanır kapılar hem iç mekanlarda hem de teras, balkon gibi yarı açık alanlarda çok tercih ediliyor. Hem alan tasarrufu sağlayan hem de son derece kullanışlı olan bu modelleri dilediğiniz tarz ve renkte bulabilirsiniz. Üstelik ahşaptan cama birçok farklı malzemeden üretilebiliyorlar.
Kemerli mimariye uygun bir kapıya ihtiyacınız varsa oval tahta kapılar tam aradınız şey olabilir. Özellikle kırsal ve rustik mimariye sahip evlerde kullanılan bu kapılar taş ve ahşap evlere çok yakışıyor. Kapı tokmakları bile geleneksel bir görüntüye sahip olan bu tip kapıları dağ evi gibi evlerde kullanabilirsiniz.