İç ve dış mekanlarınız için 10 şahane kapı modeli

Ev dekorasyonu her ayrıntısıyla bir bütün olarak ele alınmalıdır. En ufak bir eksiklik bile sizi istediğiniz sonuçtan uzaklaştırabilir. Bu yüzden özellikle göze çok görünmeyen kapı, pencere, kapı kolu gibi detaylara önem vermek gerekir. İç dekorasyon sırasında duvarlar, mobilyalar ve hatta aksesuarlar bile ilk düşünüp alış verişine başladığınız unsurlar olurken iç ve dış mekan kapılar planlama dışında kalabilir. Oysa ki çift kanatlı kapı, ahşap kapı, camlı kapı, kubbe kapı gibi her modelin yakışacağı farklı stil ve dekorlar vardır ve her birinin kullanım alanları farklı olabilir. Kapı seçimi yaparken hangi modellerin hangi tip evlere daha çok yakışacağını ancak daha fazla örnek tasarım görüp inceleyerek çözebilirsiniz. Biz de sizlere bu yazımızda birbirinden şık iç ve dış mekan kapı modelleri derledik. Belki hayalinizdeki modeli burada bulabilirsiniz.

