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İç ve dış mekanlarınız için 10 şahane kapı modeli

Homify Homify
Casa | 762, Estúdio IR Estúdio IR Rustik Pencere & Kapılar
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Ev dekorasyonu her ayrıntısıyla bir bütün olarak ele alınmalıdır. En ufak bir eksiklik bile sizi istediğiniz sonuçtan uzaklaştırabilir. Bu yüzden özellikle göze çok görünmeyen kapı, pencere, kapı kolu gibi detaylara önem vermek gerekir. İç dekorasyon sırasında duvarlar, mobilyalar ve hatta aksesuarlar bile ilk düşünüp alış verişine başladığınız unsurlar olurken iç ve dış mekan kapılar planlama dışında kalabilir. Oysa ki çift kanatlı kapı, ahşap kapı, camlı kapı, kubbe kapı gibi her modelin yakışacağı farklı stil ve dekorlar vardır ve her birinin kullanım alanları farklı olabilir. Kapı seçimi yaparken hangi modellerin hangi tip evlere daha çok yakışacağını ancak daha fazla örnek tasarım görüp inceleyerek çözebilirsiniz. Biz de sizlere bu yazımızda birbirinden şık iç ve dış mekan kapı modelleri derledik. Belki hayalinizdeki modeli burada bulabilirsiniz.

Evinizin bir başka önemli detayı olan mutfak dolapları hakkında da fikirler bulmak ister misiniz? O halde “8 harika mutfak dolabı” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Siyah çift kanatlı kapı

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Pencere & KapılarKapılar
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

Klasik, modern, minimal gibi iddialı stillerin vazgeçilmez rengi siyah ile, gösterişli tasarımların modeli olan çift kanatlı kapı bir araya gelince ortaya rüya gibi bir tasarım çıkmış. Stilinizi güçlendirmek ve şık bir giriş kazanmak için siz de bu modelleri değerlendirebilirsiniz. Çift kanatlı kapılar evlere zengin bir görüntü kazandırmak için oldukça uygundur. Kapı modelleri hakkında uzman fikirleri almak için kapı profesyonellerine danışabilirsiniz. 

Tek kanatlı modern bir model

Portes d’entrée Hörmann 2014 : ouvertures sur les bâtiments BBC, passifs et positifs, HORMANN HORMANN Ön kapılar
HORMANN

HORMANN
HORMANN
HORMANN

Tek kanatlı kapılar özellikle modern yapılarda daha çok tercih ediliyorlar. Özellikle apartman dairelerinde görmeye alıştığımız tek kanatlı kapıların yüzlerce farklı malzemeden üretilmiş modeline ulaşabilirsiniz. Tek kanatlı kapılar çift kanatlılara göre daha pratik bir kullanıma sahiptir. Ayrıca etrafı cam, ferforje ve ahşap gibi malzemelerle süslenen modellerine de sık sık rastlayabilirsiniz. 

Sanatsal bir görüntü

CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos Modern Pencere & Kapılar Bakır/Bronz/Pirinç
BLOS Arquitectos

BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos

Beton ve ahşap malzemenin ön planda tutulduğu bu göz alıcı evin kapısı tamamen ahşap malzemeden oluşturulmuş. Ayrıca etrafı oymalı levhalarla süslenerek sanatsal bir görünüm kazandırılmış. Böyle bir özel tasarım kapı yaptırarak evinizi benzerlerinden ayırabilirsiniz. 

Ahşap doğallığı

MR House/Casa MR, Pascali Semerdjian Arquitetos Pascali Semerdjian Arquitetos Modern Pencere & Kapılar
Pascali Semerdjian Arquitetos

Pascali Semerdjian Arquitetos
Pascali Semerdjian Arquitetos
Pascali Semerdjian Arquitetos

Ahşap malzeme kapıda en çok kullanılan malzemelerden biridir. Çelik ve ahşap malzemenin bu kadar popüler olasındaki ana sebep ise sağlam ve dayanıklı olmalarıdır. Eğer siz de hem doğal görünümlü hem de sağlam bir kapı istiyorsanız ahşap modellerden şaşmayın.

Çift kanatlı rustik bir model

Casa | 762, Estúdio IR Estúdio IR Rustik Pencere & Kapılar
Estúdio IR

Estúdio IR
Estúdio IR
Estúdio IR

Rustik bir mimaride kullanılan bu kapı hem tasarımı hem de girişindeki seramik yer döşemesi ile stilinin özelliklerini birebir taşıyor.  Çİft kanatlı ve camlı bu kapının cam bölmeleri ferforje işlemeler ile kapatılarak sağlam bir yapı oluşturulmuş. Buzlu cam seçilerek içerinin görünmesi de engellenmiş. Hem tasarımı hem de fonksiyonelliği ile öne çıkan bir dış mekan kapı modeli.

Camlı kapılar

Malton Diamond Double Side Panel Door Set Modern Doors Ltd Pencere & KapılarKapılar
Modern Doors Ltd

Malton Diamond Double Side Panel Door Set

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

Camlı kapılar hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kullanılabiliyorlar. Özellikle çift kanatlı olanları bahçeli evlerin dış kapısı olarak çok iyi sonuçlar oluşturuyorlar. İç mekanda kullanımı ise yine buzlu camlarla oldukça işlevsel. Hemen hemen her stile uygulanabilen camlı kapılar ile dekorasyonlarınızı güzelleştirebilirsiniz. 

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İç mekanlar için sıradışı bir tasarım

Moderne taatsdeuren op maat, Anyway Doors Anyway Doors Cam kapılar
Anyway Doors

Anyway Doors
Anyway Doors
Anyway Doors

İç mekanlarınızda farklı ögeler kullanmak istiyorsanız bu modelleri değerlendirebilirsiniz. Döner kapı grubuna giren bu cam model salon ve teras gibi alanlar için oldukça uygun. İşlevsel olarak sürgülü kapılar kadar iyi sonuç vermese de tek parça cam kullanılması onu şıklık olarak diğer cam kapılardan ayırıyor.  

Farklı baskılarla yaratıcı tasarımlar

Door Cover: speciale città!, Crearreda Crearreda Pencere & KapılarKapılar Ahşap-Plastik Kompozit Kırmızı
Crearreda

Crearreda
Crearreda
Crearreda

Özellikle iç mekanlarda tercih edilen baskılı kapı modelleri işinizi çok kolaylaştıracak. İstediğiniz her renk ve deseni uygulayabileceğiniz bu kapılar sayesinde iç mekanlarınızda yaratıcılığınıza sınır koymayın. 

Katlanır kapılar

Двери из массива дерева и дверь-книжка, Lesomodul Lesomodul Pencere & KapılarKapılar
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Katlanır kapılar hem iç mekanlarda hem de teras, balkon gibi yarı açık alanlarda çok tercih ediliyor. Hem alan tasarrufu sağlayan hem de son derece kullanışlı olan bu modelleri dilediğiniz tarz ve renkte bulabilirsiniz. Üstelik ahşaptan cama birçok farklı malzemeden üretilebiliyorlar. 

Oval tahta kapı ile tarihi bir görüntü

Portoni da esterno, Porte del Passato Porte del Passato Pencere & KapılarKapılar
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

Kemerli mimariye uygun bir kapıya ihtiyacınız varsa oval tahta kapılar tam aradınız şey olabilir. Özellikle kırsal ve rustik mimariye sahip evlerde kullanılan bu kapılar taş ve ahşap evlere çok yakışıyor. Kapı tokmakları bile geleneksel bir görüntüye sahip olan bu tip kapıları dağ evi gibi evlerde kullanabilirsiniz. 

Türkiye'den ömürlük evler
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