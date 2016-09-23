Türkiye'deki mutfaklardan kopya çekebileceğiniz 10 pratik fikir

Evin diğer odalarının planlaması ile kıyasladığımızda mutfak dekorasyonunun çok daha teferruatlı bir iş olduğunu görürüz. Kullanacağımız ekipmanların seçimi, su ve tesisat işleri, elektronik cihazların kurulumu ve yerleşimi ayrı ayrı ustalık gerektiren işlerdir. Mutfak dekorasyonunun bu denli özen gerektirmesinin ana nedeni ise mutfağı kullanırken ihtiyaç duyacağımız özelliklerin diğer odalardan çok daha farklı ve karmaşık olmasıdır. Özellikle mutfağın mimari özellikleri bir takım dezavantajlar barındırıyorsa, örneğin; yeterince geniş değilse veya uzun inceyse, o zaman işimiz daha da zorlaşır. Homify ekibi olarak mutfak dekorasyonunuzu en doğru ve sorunsuz şekilde çözebilmeniz için size Türkiye'deki mutfaklardan 10 muhteşem dekorasyon derledik. Bu tasarımların parlak çözümleri dekorasyonunuzun ilham kaynağı olabilir.
Mutfak dekorasyonunuz için daha fazla örnek tasarıma ihtiyacınız varsa “Aklınızı başınızdan alacak 10 mutfak modeli” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunuzu uzun yıllar ve sorunsuz bir şekilde kullanabilmek istiyorsanız dolap ve çekmecelerin kalitelerine ve işlevselliklerine çok dikkat etmeniz gerekecek. Ray sistemlerinin sağlam ve kaliteli olması ve mutfak dekorasyonunun çok sayıda depolama alanı içermesi birinci kriteriniz olmalı. Kullanılan malzemelerin cinsini ve dayanıklılığını birkaç farklı kaynaktan sorgulamadan karar vermemenizi tavsiye ederiz.
Mutfak zemini için halı kaplama ya da kalitesiz parkeler en büyük hata olabilir. Çabuk eskiyebileceğini ve her an kirlenebileceğini hesap ederek daha dayanıklı ve kolay temizlenen zemin döşemeleri seçmeniz gerekebilir. Bu dekorasyonda size çözüm olabilecek bir fikir var. Desenli seramik zemin kaplamaları hem kullanışlı hem de çok şık oldukları için tercih edilebilir. Özellikle rustik ve kırsal stillerde dekorasyon yapıyorsanız bu öneriyi mutlaka değerlendirin. Zemin döşemesi hakkında daha detaylı fikir almak için döşeme ustalarına danışabilirsiniz.
Mutfak tasarımınızı güzelleştirmenin en etkili yöntemlerinden biri duvar kağıtları olabilir. Stilinize uyacak bir duvar kağıdı ile dekorasyonunuzu baştan aşağıya yenileyebilirsiniz. Üstelik dilediğiniz zaman yeni duvar kağıtları seçerek dekorasyonunuzu her daim taze tutabilirsiniz.
Tek bir renkle dekore edilen mutfaklara uygulanabilecek en güzel canlandırma yöntemi renkli aksesuarlar olabilir. Örneğin bembeyaz bir mutfağınız var ve bu görüntüden sıkılmaya başladınız. O halde hemen sandalyelerinize farklı renklerde minderler ya da yüzler diktirerek dekorasyonunuzu yenileyebilirsiniz. Ayrıca farklı renklerde ve hatta modellerde parçaları olan masa sandalye takımları son yıllarda çok moda.
Modüler tasarım mimari dezavantajları bulunan mutfaklar için adeta bir kurtuluş ilacı gibidir. Mutfağın ölçülerine göre özel olarak üretilen parçalarla hazırlanan modüler mutfaklar her biçimde mutfağı güzelleştirebilir.
Dekorasyonlarda eski ya da eski görünümlü eşyaları kullanmayı seviyorsanız bu dekorasyon sizin ilham kaynağınız olabilir. Hem stili, hem renkleri hem de kullanılan eşyaları ile rakiplerinden ayrılan bu tasarımda örnek alınabilecek çok detay var. Klasik dolaplar, retro buzdolabı ve vintage aydınlatmalar bile bir mutfağı değiştirmeye yeter.
Mutfak dekorasyonunuzda boş kalan duvarları bu tip duvar rafları ile hem güzelleştirebilir hem de depolama alanlarınızı artırabilirsiniz. Tasarıma retro bir hava da katan bu duvar raflarını hazır almanız şart değil. Eski ahşap eşyalarınızı kullanarak kendiniz bile yapabilirsiniz.
Mutfaklara hem fazladan kullanım alanı, hem depolama alanı hem de kahvaltı masası kazandıran mutfak adaları son yıllarda mutfak tasarımlarında en çok aranan özelliklerden bir oldu bile. Mutfağınızda mutfak adası için ayırabileceğiniz bir alan varsa bu özelliği mutlaka değerlendirin.
Geniş mutfaklara uygulanabilecek bir dekorasyon olan oturma grupları, mutfağa fonksiyonellik kazandırmanın yanı sıra güzelleştiriyor da. Stilinize uygun seçeceğiniz herhangi bir oturma grubu, sofa, berjer ya da puf ile hem konforlu hem de şık bir mutfak oluşturabilirsiniz.
Kendin yapaksesuarlar
Kullanılmayan eşyaları değerlendirerek küçük aksesuar ve eşyalar yapmak son yılların en etkili dekorasyon çözümü olabilir. Eğer siz de
kendin yap projelerini takip etmeyi seviyorsanız basit parçaları el marifetiyle bir araya getirerek muhteşem aksesuarlar üretebilirsiniz. Mutfağınızı güzelleştirmek için bu ekonomik aksesuarları değerlendirmeyi ihmal etmeyin.