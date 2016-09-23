Türkiye'deki mutfaklardan kopya çekebileceğiniz 10 pratik fikir

Evin diğer odalarının planlaması ile kıyasladığımızda mutfak dekorasyonunun çok daha teferruatlı bir iş olduğunu görürüz. Kullanacağımız ekipmanların seçimi, su ve tesisat işleri, elektronik cihazların kurulumu ve yerleşimi ayrı ayrı ustalık gerektiren işlerdir. Mutfak dekorasyonunun bu denli özen gerektirmesinin ana nedeni ise mutfağı kullanırken ihtiyaç duyacağımız özelliklerin diğer odalardan çok daha farklı ve karmaşık olmasıdır. Özellikle mutfağın mimari özellikleri bir takım dezavantajlar barındırıyorsa, örneğin; yeterince geniş değilse veya uzun inceyse, o zaman işimiz daha da zorlaşır. Homify ekibi olarak mutfak dekorasyonunuzu en doğru ve sorunsuz şekilde çözebilmeniz için size Türkiye'deki mutfaklardan 10 muhteşem dekorasyon derledik. Bu tasarımların parlak çözümleri dekorasyonunuzun ilham kaynağı olabilir.

Mutfak dekorasyonunuz için daha fazla örnek tasarıma ihtiyacınız varsa “Aklınızı başınızdan alacak 10 mutfak modeli” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.