현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'deki mutfaklardan kopya çekebileceğiniz 10 pratik fikir

Homify Homify
homify Klasik Mutfak
Loading admin actions …

Evin diğer odalarının planlaması ile kıyasladığımızda mutfak dekorasyonunun çok daha teferruatlı bir iş olduğunu görürüz. Kullanacağımız ekipmanların seçimi, su ve tesisat işleri, elektronik cihazların kurulumu ve yerleşimi ayrı ayrı ustalık gerektiren işlerdir. Mutfak dekorasyonunun bu denli özen gerektirmesinin ana nedeni ise mutfağı kullanırken ihtiyaç duyacağımız özelliklerin diğer odalardan çok daha farklı ve karmaşık olmasıdır. Özellikle mutfağın mimari özellikleri bir takım dezavantajlar barındırıyorsa, örneğin; yeterince geniş değilse veya uzun inceyse, o zaman işimiz daha da zorlaşır. Homify ekibi olarak mutfak dekorasyonunuzu en doğru ve sorunsuz şekilde çözebilmeniz için size Türkiye'deki mutfaklardan 10 muhteşem dekorasyon derledik. Bu tasarımların parlak çözümleri dekorasyonunuzun ilham kaynağı olabilir.

Mutfak dekorasyonunuz için daha fazla örnek tasarıma ihtiyacınız varsa “Aklınızı başınızdan alacak 10 mutfak modeli” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Kullanışlı çekmece ve dolaplar

Mutfak Dolabı, Erim Mobilya Erim Mobilya Modern Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Erim Mobilya

Mutfak Dolabı

Erim Mobilya
Erim Mobilya
Erim Mobilya

Mutfak dekorasyonunuzu uzun yıllar ve sorunsuz bir şekilde kullanabilmek istiyorsanız dolap ve çekmecelerin kalitelerine ve işlevselliklerine çok dikkat etmeniz gerekecek. Ray sistemlerinin sağlam ve kaliteli olması ve mutfak dekorasyonunun çok sayıda depolama alanı içermesi birinci kriteriniz olmalı. Kullanılan malzemelerin cinsini ve dayanıklılığını birkaç farklı kaynaktan sorgulamadan karar vermemenizi tavsiye ederiz.  

Seramik zemin döşemesi

Kitchen Cabinets ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Akdeniz Mutfak
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Kitchen Cabinets

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Mutfak zemini için halı kaplama ya da kalitesiz parkeler en büyük hata olabilir. Çabuk eskiyebileceğini ve her an kirlenebileceğini hesap ederek daha dayanıklı ve kolay temizlenen zemin döşemeleri seçmeniz gerekebilir. Bu dekorasyonda size çözüm olabilecek bir fikir var. Desenli seramik zemin kaplamaları hem kullanışlı hem de çok şık oldukları için tercih edilebilir. Özellikle rustik ve kırsal stillerde dekorasyon yapıyorsanız bu öneriyi mutlaka değerlendirin. Zemin döşemesi hakkında daha detaylı fikir almak için döşeme ustalarına danışabilirsiniz. 

Şık duvar kağıtları

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak tasarımınızı güzelleştirmenin en etkili yöntemlerinden biri duvar kağıtları olabilir. Stilinize uyacak bir duvar kağıdı ile dekorasyonunuzu baştan aşağıya yenileyebilirsiniz. Üstelik dilediğiniz zaman yeni duvar kağıtları seçerek dekorasyonunuzu her daim taze tutabilirsiniz. 

Renkli sandalyeler

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Tek bir renkle dekore edilen mutfaklara uygulanabilecek en güzel canlandırma yöntemi renkli aksesuarlar olabilir. Örneğin bembeyaz bir mutfağınız var ve bu görüntüden sıkılmaya başladınız. O halde hemen sandalyelerinize farklı renklerde minderler ya da yüzler diktirerek dekorasyonunuzu yenileyebilirsiniz. Ayrıca farklı renklerde ve hatta modellerde parçaları olan masa sandalye takımları son yıllarda çok moda. 

Uzun ince mutfaklar için modüler tasarım

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Modüler tasarım mimari dezavantajları bulunan mutfaklar için adeta bir kurtuluş ilacı gibidir. Mutfağın ölçülerine göre özel olarak üretilen parçalarla hazırlanan modüler mutfaklar her biçimde mutfağı güzelleştirebilir. 

Retro eşyalar

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Dekorasyonlarda eski ya da eski görünümlü eşyaları kullanmayı seviyorsanız bu dekorasyon sizin ilham kaynağınız olabilir. Hem stili, hem renkleri hem de kullanılan eşyaları ile rakiplerinden ayrılan bu tasarımda örnek alınabilecek çok detay var. Klasik dolaplar, retro buzdolabı ve vintage aydınlatmalar bile bir mutfağı değiştirmeye yeter. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Şık duvar rafları

MUTFAK RAFI- TEREK, NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON MutfakDolap & Raflar
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON

MUTFAK RAFI- TEREK

NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON
NİTELİK MOBİLYA DEKORASYON

Mutfak dekorasyonunuzda boş kalan duvarları bu tip duvar rafları ile hem güzelleştirebilir hem de depolama alanlarınızı artırabilirsiniz. Tasarıma retro bir hava da katan bu duvar raflarını hazır almanız şart değil. Eski ahşap eşyalarınızı kullanarak kendiniz bile yapabilirsiniz. 

Mutfak adaları

DuPont™ Corian® DUPONT TÜRKİYE MutfakMutfak Tezgâhları
DUPONT TÜRKİYE

DuPont™ Corian®

DUPONT TÜRKİYE
DUPONT TÜRKİYE
DUPONT TÜRKİYE

Mutfaklara hem fazladan kullanım alanı, hem depolama alanı hem de kahvaltı masası kazandıran mutfak adaları son yıllarda mutfak tasarımlarında en çok aranan özelliklerden bir oldu bile. Mutfağınızda mutfak adası için ayırabileceğiniz bir alan varsa bu özelliği mutlaka değerlendirin. 

Rahat mutfak mobilyaları

RÖNESANS KONUTLARI levent tekin iç mimarlık MutfakDolap & Raflar
levent tekin iç mimarlık

RÖNESANS KONUTLARI

levent tekin iç mimarlık
levent tekin iç mimarlık
levent tekin iç mimarlık

Geniş mutfaklara uygulanabilecek bir dekorasyon olan oturma grupları, mutfağa fonksiyonellik kazandırmanın yanı sıra güzelleştiriyor da. Stilinize uygun seçeceğiniz herhangi bir oturma grubu, sofa, berjer ya da puf ile hem konforlu hem de şık bir mutfak oluşturabilirsiniz.   

Kendin yap aksesuarlar

homify MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
homify

homify
homify
homify

Kullanılmayan eşyaları değerlendirerek küçük aksesuar ve eşyalar yapmak son yılların en etkili dekorasyon çözümü olabilir. Eğer siz de kendin yap projelerini takip etmeyi seviyorsanız basit parçaları el marifetiyle bir araya getirerek muhteşem aksesuarlar üretebilirsiniz. Mutfağınızı güzelleştirmek için bu ekonomik aksesuarları değerlendirmeyi ihmal etmeyin.  

Küçük mutfaklar için 8 farklı düzenleme biçimi
Bu pratik mutfak fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler