Küçük mutfaklar için 8 farklı düzenleme biçimi

Doğru bir tasarım ve iyi bir düzenleme sayesinde küçük boyutlara sahip mutfaklar da oldukça kullanışlı ve son derece de şık bir mekan olabilirler. Geniş bir mutfak alanına sahip olmak hepimizin hayali, ancak şartlarımız buna el vermiyorsa, halihazırda sahip olduğumuz mutfağı olabilecek en iyi haline getirmekten başka çaremiz yok. Mutfağımızın boyutu ve şekli nasıl olursa olsun, iyi bir düzenleme yaratarak ondan optimum düzeyde faydalanabiliriz. Üstelik küçük mutfakların düzenlemensinde de farklı seçenekler mevcut, tek tipe talim etmek zorunda da değiliz.
Bugün sayfamıza küçük mutfaklar için uygun 8 farklı düzenleme çeşidini taşıdık. Ülkemizden ve yurt dışından mutfak tasarımcılarının çalışmalarından derlediğimiz bu mutfak modelleri, sizin eviniz için de uygun birer örnek oluşturabilir. Belli bir modeli bire bir uygulayamasak bile, ondan fikirler alıp onu kendi sahip olduğumuz alana adapte edebiliriz.
Açık planlı mutfakları oturma alanından fiilen olmasa bile şeklen ayırmanın yollarından bir tanesi, iki yüzü farklı işlevler görecek bir ada ünite kullanmak olabilir. Mutfak ada ünitelerini genelde büyük mutfaklar ile eşleştiriyoruz oysaki üst kısmı ek mutfak tezgahı gibi kullanılabilecek, mutfağa bakan yanında mutfak eşyalarının depolandığı, oturma odasına ya da yemek odasına bakan kısmında ise kitaplar, süs bitkileri, dekoratif süsler vs. gibi salona uygun eşyaların sergilendiği bir ada çok işlevli şekilde kullanılabilir.
Yine küçük bir açık planlı mutfak alanı görüyoruz. Oturma odası ve mutfak arasındaki seperasyon ise bir yanı duvara sabitlenmiş, U şeklindeki mutfak dolapları ile sağlanmış. Tezgahın altında kalan boş kısım bar taburelerinin konulduğu alan olarak kullanılabileceği gibi, gerekli görüldüğü takdirde zamanla o kısım da dolaba dönüştürülebilir.
Eğer alanınız çok darsa, yalnızca tek duvar boyunca mutfak ünitelerini kullanmalısınız, aksi takdirde hareket alanınız tamamen kısıtlanır ve mutfak fonksiyonsuz hale gelebilir. İhtiyaç halinde, özel üretim, çok dar bir raf sistemi ile ekstra depolama alanı sağlanabilir.
Küçük mutfağınızda ektra tezgah ve kahvaltı barı yerleştirmek için illaki uç kısımları değil, orta kısmı da tercih edebilirsiniz. Mutfağın pratik bir biçimde kullanımını biraz kısıtlasa ve pişirme alanı ile yıkama alanını epey ayırsa da, böylesi bir model şık görünümü ile tercih edilebilir.
İki farklı yükseklik seviyesine sahip mutfak tezgahları ise yine açık planlı mutfak ve oturma odası arasında seperasyon amaçlı kullanılmaktadır. Tezgahın mutfağa bakan kısmı normal mutfak tezgahı seviyesinde, salona bakan kısmı ise standart bar tezgahı seviyesinde kullanılır. Bu yüksek tezgaha bar sandalyeleri eşlik eder.
Galeri stili mutfakta ise açık planlı mutfak boydan boya bir tezgah ile oturma odasından komple ayrılır ve önceden ayarlanmış kapı dışında bu iki alan arasında geçiş olmaz. Mutfak kapısı çift yöne açılıp kapanacak şekilde bu galerinin bir parçası olabileceği gibi, başka bir duvarda da yer alabilir.
Açık planlı mutfağınız ile oturma odasını birbirinden ayırlanın bir diğer yolu ise araya yemek masasını yerleştirmektir. Yüksek tezgah ve bar sandalyeleri yerine standart yükseklikte bir masa ve sanldayeler ile komforlu, küçük bir yemek odası oluşturabilir, aynı zamanda iki alan arasında da seperasyon sağlayabilirsiniz.
Küçük boyutlu, açık planlı mutfaklar için idel yerleşimlerden biri de L biçimindedir. L'nin uzun bacağını tezgah ve dolaplar, kısa bacağını ise buzdolabı için kullanabilirsiniz. Bu örnekte, mutfak ve oturma odası arasındaki seperasyon 7. maddede de önerdiğimiz biçimde yemek masası ile sağlanmış.
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