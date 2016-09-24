Derli toplu bir ev için 10 pratik fikir

Daha düzenli, daha derli toplu bir eve sahip olmak için bazı alışkanlıklar geliştirmeli, aynı zamanda uygun mobilya ve çeşitli depolama üniteleri ile de bu alışkanlıklarımızı desteklemeliyiz. Günlük olarak yapacağımız derleme toplama alışkanlığı, sık aralıklarla yapılan temizlik, genel olarak odalarımızı çok dağınık tutmama, küçük çocuklar da dahil olmak üzere diğer aile bireylerine ve/veya ev arkadaşlarımıza da bu alışkanlıkları edindirme derli toplu bir ev için en önemli noktadır; ancak bu işleri yapmamazı kolaylaştıracak mobilya ve diğer depolama unsurlarına da ihtiyaç duyarız. Örneğin yeterli sayıda mutfak dolabımız yoksa, tezgahların üstünün dağınık görünmesini engellemek bir hayli güç olabilir.
Bugünkü yazımızda eşyalarımızı güzelce depolayabilmemiz için çeşitli mobilya modellerini inceledik, ayrıca sürekli olarak derli toplu bir eve sahip olabilmek için birkaç pratik fikri de yazımıza iliştirdik. Umuyoruz ki bu yazımızda yer alan fikirler sizler için ilham kaynağı olacaktır.
Giysi odaları da dahil olmak üzere, çeşitli depolama üniteleriniz için özel odalarınız/alanlarınız yoksa duvar renginde kapakları olan dolapları tercih edin. Kapakların duvar ile aynı renkte olması onları neredeyse duvarın devamı gibi gösterecek, böylece mekan da da ferah olacaktır. Eğer giysi dolaplarınız altlı üstlü, iki sıra olan modellerdense, pratik kullanım için üst askılara kolayca erişebilmeniz için bir kol aracılığıyla aşağıya doğru çekilebilen rayları tercih etmelisiniz. ’Düzenli bir gardırop için 6 altın kural’ başlıklı yazımıza göz atmayı da unutmayın.
Günlük ceket ve ayakkabılarınızı kapaklı portmantolarda depolamak antrenizi derli toplu bir hale getirecek ve daha şık görünmesini sağlayacaktır. Bu noktada günümüzün açık raf gibi trendlerine itibar etmeyip düz kapaklı, sade ve mümkünse boydan boya olan, böylece duvar yüzeyini parçalara bölerek alanın küçük görünmesine neden olmayan dolap türleri tercih edebilirsiniz.
Giysi odalarında genellikle kapaksız gardırplar tercih edilir ancak bu durum bazen mekanın dağınıkmış gibi görünmesine neden olabilir. Bu tür görüntüler sizi rahatsız ediyorsa, giyinme odanızda dahi kapaklı dolapları tercih edebilirsiniz.
Yatağınızı toplamayı alışkanlık haline getirmek yatak odanızın düzenli görünmesi için başlı başına bir neden olacaktır. Ayrıca, ortalıkta giysi bırakmamak da yatak odalarının derli toplu görünmeisni sağlar. Yatak odasında daha fazla depolama alanı oluşturmak için bazalı yatakları da tercih edebilirsiniz.
Mutfak tezgahlarının boş olması mutfağın derli toplu görünmesini sağlayacaktır. Tezgahları mümkün olduğunca boş bırakmaya gayret edin, üstlerinde dekoratif olan eşyalar dışında hiçbir şey bırakmayın.
Öne doğru çekilebilen kiler dolabı tarzı sepetleri olan mutfak dolapları pratik kullanımları ile derli toplu olmanıza yardımcı olacaktır. Bu sepetlere normal şartlarda tezgah üzerinde duran küçük ev aletlerini dahi yerleştirebilirsiniz.
Mutfak dolaplarının ve giysi dolaplarının kapaklarına dar raflar ya da ray ve askılar monte edilerek bu kısımlar da işlevsel hale getirilebilir. Baharatlarınızı ya da giysi dolaplarında fular, kemer ve benzeri aksesuarlarınızı kapaklara monte edilen depolama ünitelerinde saklayabilirsiniz.
Kıyafetlerden hırdavat malzemelerinize kadar her türlü eşyanızı, etiketli kutuların ağırlıkta olduğu bir sistemle depolayabilirsiniz. Az kullandığınız eşyaları bir araya getirip ulaşması daha zor olan arka kısımlara koymak bu sistemin avantajlarından biridir.
Çocuk odalarında da bol bol dolap ve çekmece kullanın. Konuyla ilgili, ’Çocuk odasında nasıl daha fazla depolama alanıyaratabilirim?’ başlıklı yazımızda detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Evinizdeki fazla eşyaları, yedekleri, sakladığınız eski fotoğrafları, mektuplar,ı, aile yadigarı objeleri, çocukluğunuzdan kalma ıvır zıvırları, kısacası atsan atılmaz satsan satılmaz olarak tabir ettiğimiz binbir türlü eşyayı uygun kutulara yerleştirin ve fazla el altı olmayan bir dolapta depolayın.