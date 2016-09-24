Derli toplu bir ev için 10 pratik fikir

Daha düzenli, daha derli toplu bir eve sahip olmak için bazı alışkanlıklar geliştirmeli, aynı zamanda uygun mobilya ve çeşitli depolama üniteleri ile de bu alışkanlıklarımızı desteklemeliyiz. Günlük olarak yapacağımız derleme toplama alışkanlığı, sık aralıklarla yapılan temizlik, genel olarak odalarımızı çok dağınık tutmama, küçük çocuklar da dahil olmak üzere diğer aile bireylerine ve/veya ev arkadaşlarımıza da bu alışkanlıkları edindirme derli toplu bir ev için en önemli noktadır; ancak bu işleri yapmamazı kolaylaştıracak mobilya ve diğer depolama unsurlarına da ihtiyaç duyarız. Örneğin yeterli sayıda mutfak dolabımız yoksa, tezgahların üstünün dağınık görünmesini engellemek bir hayli güç olabilir.

Bugünkü yazımızda eşyalarımızı güzelce depolayabilmemiz için çeşitli mobilya modellerini inceledik, ayrıca sürekli olarak derli toplu bir eve sahip olabilmek için birkaç pratik fikri de yazımıza iliştirdik. Umuyoruz ki bu yazımızda yer alan fikirler sizler için ilham kaynağı olacaktır.