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2014’ün en güzel 12 villası

Homify TR Homify TR
Villa Germany, HI-MACS® HI-MACS® Modern Evler
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2014 yılını geride bırakmak olduğumuz şu günlerde, biz de genç ve dinamik bir şirket olarak çok hızlı ve heyecanlı geçirdiğimiz 2014 yılını yeniden değerlendirdik ve homify’daki binlerce ev arasından 2014 yılının en güzel ve en lüks 12 villasını sizler için seçtik. 

homify ailesi olarak yeni yılın sizlere sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyor ve sizleri Alpler’den İspanya’ya, Almanya’dan Brezilya’ya kadar, görenlerin ağzını açık bırakan, hayrete düşüren ve yakası açılmadık hayaller kurduran 12 muhteşem evle baş başa bırakıyoruz.

Ocak: Ufogel Evi

Haus der Ufogel, Aberjung Design Agency Aberjung Design Agency Modern Evler
Aberjung Design Agency

Aberjung Design Agency
Aberjung Design Agency
Aberjung Design Agency

Turumuza Avusturya’nın Graz şehrinde bulunan ve yerel bir mimarlık ajansı olan  Aberjung Design Agency’nin elinden çıkma enteresan bir projeyle başlayalım. Beş köşeli bir yıldızı andıran ve dış cephesi tamamen kereste kaplı olan ev hem çevresiyle uyum sağlıyor, hem de geniş pencereleri sayesinde doğanın güzelliğini içeriye davet ediyor. Almanca’da kuş anlamına gelen “vogel” kelimesinin UFO ile birleşmesiyle ortaya çıkan Ufogel evi, gerçekten de ıssız doğanın ortasındaki bir UFO’yu andırıyor. Daha fazla ayrıntı için tıklayın.  

Şubat: İsviçre Alpleri’nde bir zarafet örneği

Uno chalet a Verbier, StudioDodici Architettura, Design, Interior StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior

StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior

Kış tatilini sevenler için ideal ortamı sunan bu zarif ahşap ev, İsviçre Alpleri’ndeki Verbier bölgesinde yer alıyor. Gelenekle modernin zarif bir birleşimini sunan konut, hem zarafeti, hem de iç dekorasyonunun sıcaklık ve samimiyetiyle dikkat çekiyor. Studio 12 Architects imzası taşıyan bu evle ilgili daha fazla resim için tıklayın.

Mart: Hi-Macs

Villa Germany, HI-MACS® HI-MACS® Modern Evler
HI-MACS®

HI-MACS®
HI-MACS®
HI-MACS®

Lüks ve gösterişi sevenler ise bu villaya bayılacak. Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan ve Hi-Macs olarak adlandırılan bu göz alıcı villa, Bauhaus ekolünü günümüze taşırken, minimalist ve simetrik vurgularıyla dikkat çekiyor. Dış cepheyi kaplayan geniş pencereleri sayesinde doğayla adeta bütünleşme fırsatı sunan bu mükemmel villanın daha fazla resmini görmek için tıklayın.

Nisan: Casa Folha

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Tropikal Evler
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Casa Folha, ya da Türkçe tercümesiyle Yaprak Evi, Brezilya’nın görkemli şehri Rio de Janeiro’ya yakışacak kadar güzel ve gösterişli bir villa. Mareines + Patalano Arquitera adlı ajansın imzasını taşıyan konutun tasarımında Brezilya’nın yerli mimari anlayışından ilham alınırken, ülkenin tropikal iklimi de dikkate alınmış. Çevre dostu bir anlayışla tasarlanın bu muhteşem evle ilgili daha önce yazdığımız yazıya buradan göz atabilirsiniz.

Mayıs: Gelso Bianco

Il Gelso Bianco, Architetto Floriana Errico Architetto Floriana Errico BahçeHavuz & Göletler
Architetto Floriana Errico

Architetto Floriana Errico
Architetto Floriana Errico
Architetto Floriana Errico

İtalya’nın güneyinde, Napoli yakınlarındaki Taranto’da bulunan bu konut ise 1897 tarihli bir malikanenin mükemmel bir restorasyon çalışması sonrası geldiği hal. İtalyan mimar Floriana Errico’nun orijinal yapının tasarımına mümkün olduğunca sadık kalarak modern konforlarla zenginleştirdiği ve bir de yüzme havuzu eklediği villanın diğer resimleri için tıklayın.

Haziran: MM House

M&M House, Studio MK27 Studio MK27 Modern Evler
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

Yine Brezilya’dan mükemmel bir ev. Sao Paulo kentinde bulunan ve MM House adı verilen proje hem minimalist anlayışı, hem çevresiyle gösterdiği muhteşem uyum, hem de çevre duyarlılığı taşıyan tasarımıyla dikkat çekiyor. Ünlü mimari Marcio Kogan’ın bu ödüllü projesiyle ilgili daha fazla bilgi almak için daha önce yazdığımız şu yazıya göz atabilirsiniz:

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Temmuz: Cliff House

Cliff House by Modscape Concept external Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Cliff House by Modscape Concept external

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

2014’ün en güzel evleri turumuzda sırada Avustralya var. İşte çılgınca yaşamayı sevenler için çılgınca bir ev konsepti. Moscape adlı bir Avustralya firmasının elinden çıkan ve Uçurum Ev olarak tercüme edebileceğimiz Cliff House, uçurum kenarında mükemmel bir manzara sunarken, hayatınızda görüp görebileceğiniz en enteresan evlerden biri olma unvanını da hak ediyordur herhalde. Bu evin ayrıntılarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ağustos: House M

Casa M, monovolume architecture + design monovolume architecture + design Modern Havuz
monovolume architecture + design

monovolume architecture + design
monovolume architecture + design
monovolume architecture + design

İlk bakışta sıcak iklime sahip bir ülkedeymiş izlenimini veren, ışıklar içindeki bu mükemmel villa ise aslında Avusturya’nun Güney Tirol bölgesinde yer alıyor. Monovolume Architecture + Design adlı firma tarafından tasarlanan ve House M olarak adlandırılan bu villa, gerek asil görünümü, gerek ferahlığı, gerekse de davetkâr yüzme havuzuyla rüyalardan çıkmışçasına güzel bir villa. Bu güzel evin daha fazla resmini görmek için tıklayın.

Eylül: Blue Jay Way

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Modern Evler
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Sıradaki adresimiz ise ABD’nin Los Angeles şehrinde bulunan ve Blue Jay Way olarak adlandırılan bu baş döndürücü villa. Görkem ve gösteriş gibi kavramları adeta yeniden tanımlayan, hem mükemmel tasarımı, hem de şahane şehir manzarasıyla dikkat çeken bu ev gerçekten de rüyalara girecek kadar güzel. Bu projenin ayrıntılarını buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Ekim: Paraty Evi

Paraty House, Studio MK27 Studio MK27 Modern Evler
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

Brezilya’nın az bilinen bir bölgesinde el değmemiş sahiller ve yağmur ormanlarıyla kaplı Paraty’de bulunan bu ev de ünlü mimar Marcio Kogan’ın orijinal ve minimalist çizgilerini taşıyan bir proje. Alışılmadık dış görünüşü ve çevresiyle gösterdiği uyumla dikkat çeken bu MK27 projesinin ayrıntılını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kasım: Akdeniz’in İncisi

La Perla del Mediterráneo, Spainville Inmobiliaria Spainville Inmobiliaria Modern Evler
Spainville Inmobiliaria

Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria

Gelin bu baş döndürücü dünya turunda biraz da İspanya’nın Akdeniz kıyılarına uzanıp, ilk bakışta insanı hayran bırakan ve “Akdeniz’in İncisi” olarak taltif edilen bu mükemmel yapıya bakalım. İspanyol mimarlık firması Spainville Inmobiliaria’nın imzasını taşıyan yapı sanki üstünde bulunduğu kayadan doğal biçimde fışkırmışçasına organik görünümü ve asil beyazlığıyla göz alıcı bir konut. Bu konutun daha fazla fotoğrafı için tıklayın.

Aralık: Safe House

Safe House, KWK Promes KWK Promes Evler
KWK Promes

KWK Promes
KWK Promes
KWK Promes

Türkçe’de “güvenli ev” anlamına gelen bu konut ise Polonya’nın başkenti Varşova’nın dışında KWK Promes firması tarafından yapılmış ilgi çekici bir proje. Bu evin en ilginç tarafı tamamen kapatılıp dış dünyadan soyutlanabiliyor olması. Açıldığı zaman ise cam ve beton malzemenin mükemmel uyumuyla bir zarafet sembolüne dönüşüyor. Bu eşsiz projenin ayrıntıları için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu projelerden siz en çok hangisini beğendiniz? Sizce 2014 yılının en güzel evi hangisiydi. Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.

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2014 yılının en güzel villalarını sizin için derledik. 

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