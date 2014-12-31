2014’ün en güzel 12 villası

2014 yılını geride bırakmak olduğumuz şu günlerde, biz de genç ve dinamik bir şirket olarak çok hızlı ve heyecanlı geçirdiğimiz 2014 yılını yeniden değerlendirdik ve homify’daki binlerce ev arasından 2014 yılının en güzel ve en lüks 12 villasını sizler için seçtik.

homify ailesi olarak yeni yılın sizlere sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyor ve sizleri Alpler’den İspanya’ya, Almanya’dan Brezilya’ya kadar, görenlerin ağzını açık bırakan, hayrete düşüren ve yakası açılmadık hayaller kurduran 12 muhteşem evle baş başa bırakıyoruz.