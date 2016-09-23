Yeni bir evde olması gereken 10 eşya

Yeni evinize ısınmanın bir yolu evi güzelleştirmekten geçer demiştik. Bunun için saksı bitkileri de oldukça iyi bir fikirdir. Yeşil bitkiler ve rengarenk çiçekler sayesinde kendinizi neşeli ve sağlıklı hissedersiniz.

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