Yeni bir evde olması gereken 10 eşya

İlk kez yeni bir ev kurduğumuzu farz edelim. Muhtemelen heyecanlı geliyor kulağa, oysa yapacak bir sürü iş ve koca bir alışveriş listesi var. Örneğin şişe açacağı gibi günlük hayatta ihtiyacınız olacak bir sürü küçük eşya. Tabii ki aciliyet listenizde değil. Ancak unutulması çok kolay olan bir sürü malzeme aslında gündelik hayatta çok işimize yarıyor. İşlevsellik dışında dekorasyon için de bazı şeylere ihtiyacımız var. Neler mi? Gelin, sırayla başlıklara bakalım.
Bir evdeki en temel eşyalardan biri hiç şüphesiz koltuktur. Henüz evin tamamını döşeyemediyseniz dahi işe koltuklardan başlayabilirsiniz. Eviniz büyük veya küçük olsun fark etmez, alacağınız mobilyada ilk kriteriniz rahatlık olmalı. Yanına da birkaç modern sandalye ekleyebilirsiniz. Günümüzde koltuk takımları çağdaş sandalyelerle tamamlamak oldukça moda.
Yeni bir eve taşındığınızda mutlaka ihtiyacınız olan bir diğer eşya lambadır. Hem gece karanlığında ışık sağlamak hem de dekoratif açıdan iş görür lambalar. Klasik avizelerden tutun da rengarenk modellere dek sayısız lamba çeşidi var günümüzde. Dolayısıyla dekoratif açıdan da evinize estetik katabilir.
Eskiden her evde küvet olurdu. Küvet günümüzde de kullanılmaya devam etse de özellikle küçük banyolar için modern duşakabinler çok daha popüler hale geldi. Tabii bu büyük banyolarda duş olmayacak anlamına gelmiyor. Daha pratik ve hızlı bir biçimde yıkanma imkanı sağladığı için büyük banyolarda hem küvet hem duş bir arada tercih ediliyor.
Yine bir diğer temel eşyalardan yatak ilk satın alınacaklar listesinde yerini alır. Yatak almadan evvel öncelikle odanızı ölçün ve mevcut alanınıza göre bir yatak alın. Böylece odanız sıkışmaz ve hareket alanınız olur. Bütçenize ve odanıza uygun bir yatak bulduktan sonra zamanla yatak başı veya nevresimle yatağınızı süsleyebilirsiniz.
Buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi gibi elektronik eşyalar dışında çatal, bıçak, tabak, bardak, çaydanlık, ekmek sepeti, spatula gibi sayamayacağımız kadar çok irili ufaklı mutfak malzemesi vardır. Bunlar önemsiz gibi görünse de gündelik hayatta sıkça ihtiyaç duyduğumuz aletlerdir. Kısacası mutfak alışverişinde büyük eşyalar dışında bu gibi yemek yeme ve pişirme malzemelerini satın almayı unutmayın.
Stil ve dekorasyon öğeleri başta temel bir gereksinim gibi görünmeyebilir. Ama yeni taşınılan bir daireyi ev gibi hissedebilmek için bu gibi detaylar önemlidir. Dekorasyona estetik katan eşyalar o eve daha çabuk ısınmanızı sağlar çünkü. Bunun için de resim gibi sanatsal ürünler oldukça işe yarar.
Yeni bir eve taşındığınız ilk günlerde her şey her yerde olduğundan kaos kaçınılmaz hale gelir. Çamaşır sepeti gibi büyük saklama sepetleri ise her şeyi düzenli tutmak için iyi bir yardımcı olabilir.
Yeni evinizin ilk zamanlarında eksikliğini çok hissetmeyebilirsiniz ancak bir haftadan sonra banyoda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü her gün kullandığınız diş fırçası, havlu, tuvalet kağıdı, şampuanlar ve yığınla temizlik malzemesini yerleştireceğiniz bir depolama alanı gerekir. Genellikle ayna ve lavabo tezgahı aletlerinden oluşan hazır banyo takımları bu problemi kolayca çözer. Diğer temizlik ürünleri içinde raf veya küçük sepetler iyi bir alternatiftir.
Yemek yemek için mutfak aletleri dışında bir de üzerine tabağınızı koyacağınız bir masaya ihtiyaç vardır. Masiften yapılmış ahşap bir masa yemek masası ve mutfakta çalışma alanı olarak çifte görev yapabilir. Eğer mutfağınız küçükse yuvarlak masa satın alın. Sandığınızdan çok daha verim alacaksınız.
Yeni evinize ısınmanın bir yolu evi güzelleştirmekten geçer demiştik. Bunun için saksı bitkileri de oldukça iyi bir fikirdir. Yeşil bitkiler ve rengarenk çiçekler sayesinde kendinizi neşeli ve sağlıklı hissedersiniz.
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