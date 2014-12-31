Mutfak tasarımı

Tüm zamanların en popüler sorularından biridir:
Mutfağımı nasıl döşemeliyim? Mutfak içinde çokça vakit geçirdiğimiz evin kalbi
durumunda bölümüdür. İyi şekilde döşenmiş bir mutfakta yemek pişirmenin ve
hamur işi yapmanın keyfi bir başka olur. Mutfak eşyalarının doğru
yerleştirilmesi hem rahat bir çalışma alanı yaratır, hem de temizliği
kolaylaştırır. Öncelikle mutfağın evin içindeki konumu önemlidir. Doğal ışıkla
dolu ve ferah bir alan seçmek işin anahtarıdır. Ama mutfak için ayırdığınız yer
küçük olsa da umutsuzluğa kapılmayın. Doğru dolap sistemleri ve etkin bir
aydınlatmayla küçük mutfaklar da hayalleri süsleyecek birer mutfağa
dönüşebilir.
Bu yazıda sizlere mutfağınızı konforlu bir çalışma ortamına dönüştürmenin yollarını göstereceğiz. Hazırsanız başlayalım.
Hayalleri süsleyen bir mutfak yaratmak için öncelikle uygun alanın seçilmesi lazım. Elbette resimdeki gibi geniş ve aydınlık bir mutfak seçmek herkes için mümkün değil ama çok basit bir takım taktiklerle bu etkiyi yaratmak olası. Daha önce de belirttiğimiz gibi doğru aydınlatma mutfağın olmazsa olmazlarından. Aydınlık bir çalışma ortamı ve mutfak adası yemek yaparken ortaya çıkacak sonucu olumlu etkiler. Çok fazla pencereyle donatılmış bir mutfak yemek pişirme alanına sadece ışık vermekle değil, aynı zamanda manzara sağlayarak da katkıda bulunur. Mutfaktaki renk seçimi de mutfağınızın geniş görünmesine yardımcı olabilir. Bu mutfaktaki gibi beyaz duvarlar geniş bir uzam algısı yaratabilir. Ayrıca mutfak adası ve duvarların renkleri arasındaki tezat da mutfağın geniş görünmesine yardımcı olabilir.
Yer tasarrufu sağlamak için yemek yaptığınız yer ve yemek yediğiniz yeri birlikte tasarlamak faydalı olabilir. Böyle bir tasarım hem konforlu hem de pratik olur. Yemeği beklerken yanı başınızda pişen yemeklerin kokusunu duymak iştah açabilir.
Sadece mutfağın planı değil, alanın kullanımı ve ışıklandırma mutfak için çok önemlidir. Mutfak döşemesi uygun malzeme ve mümkün olduğu kadar bol depolama alanına ihtiyaç duyar. Zemin için fayans kullanmak hem dayanıklı, hem kolay temizlenebilir, hem de dekoratif olmalarından dolayı uygundur. Eski bir binada bulunan bu mutfakta klasik siyah beyaz fayanslar kullanılmış. Ayrıca görüldüğü gibi mutfakta yeterince depolama olanağı da bulunuyor. Yeteri miktarda dolap mutfak malzemelerinizi kolay bir şekilde saklamanıza yardımcı oluyor. Tezgahın üstündeki raflar da yine aynı amaca hizmet ediyor. Konserve şişelerini, ya da tuzluk setlerini koyabileceğiniz raflar sayesinde sık kullanacağınız bu malzemeler her an elinizin altında olabilir.
Tezgahın üstü için malzeme seçerken de yine zevklerimiz ve kullanışlılık durumu devreye giriyor. İsterseniz doğal ahşabı seçebileceğiniz gibi, tercihinizi mermer ya da diğer doğal taşlardan yana da kullanabilirsiniz. Mermerin ıslak zeminlerde çok kullanışlı bir malzeme olduğunu belirtmeden geçmeyelim.
Mutfağı döşerken tek dikkat edilecek şey elbette fonksiyonellik değil. Öyle olsaydı sıkıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Mutfakta kendimizi iyi hissetmemiz için tarzımızı da yansıtması lazım. Bunun en pratik yollarından biri de duvarlar için seçeceğimiz renk. Bu mutfakta sıcak bir sarı ton seçilmiş. Sarı eskitilmiş ahşapla da harika bir uyum sağlamış. Büyük inoks buzdolabı ise hoş bir kontrast oluşturmuş. Yine aynı şekilde inoks bir dokuya sahip fırın da mutfağın kompozisyonunu tamamlamış.
Mutfak için seçilebilecek diğer renkler ise kırmızı ve turkuaz olabilir. Kırmızı açlık duygusunu çağrıştırır, turkuaz ise mutfağa hijyen duygusu verir.
Mutfağınızı daha da hoş hale getirmek için hoş bir takım ayrıntılardan faydalanabilirsiniz. İster maceracı, ister minimalist, isterse de endüstriyel tarzda bir mutfak tasarlayın, bol miktarda mutfak aksesuarı bulmak mümkün. Bu resim de buna güzel bir örnek oluşturuyor. Ahşap ve parlak renkli yüzeylerin bir araya gelmesi iç açıcı ve davetkar bir atmosfer yaratılmasına neden olmuş.
Mutfağın yemek yenen bölümüne dekoratif bir masa örtüsü, şık tabaklar ve göz alıcı mumlarla hoş bir dokunuşta bulunabilirsiniz.