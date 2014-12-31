Mutfak tasarımı

Hayalleri süsleyen bir mutfak yaratmak için öncelikle uygun alanın seçilmesi lazım. Elbette resimdeki gibi geniş ve aydınlık bir mutfak seçmek herkes için mümkün değil ama çok basit bir takım taktiklerle bu etkiyi yaratmak olası. Daha önce de belirttiğimiz gibi doğru aydınlatma mutfağın olmazsa olmazlarından. Aydınlık bir çalışma ortamı ve mutfak adası yemek yaparken ortaya çıkacak sonucu olumlu etkiler. Çok fazla pencereyle donatılmış bir mutfak yemek pişirme alanına sadece ışık vermekle değil, aynı zamanda manzara sağlayarak da katkıda bulunur. Mutfaktaki renk seçimi de mutfağınızın geniş görünmesine yardımcı olabilir. Bu mutfaktaki gibi beyaz duvarlar geniş bir uzam algısı yaratabilir. Ayrıca mutfak adası ve duvarların renkleri arasındaki tezat da mutfağın geniş görünmesine yardımcı olabilir.

Yer tasarrufu sağlamak için yemek yaptığınız yer ve yemek yediğiniz yeri birlikte tasarlamak faydalı olabilir. Böyle bir tasarım hem konforlu hem de pratik olur. Yemeği beklerken yanı başınızda pişen yemeklerin kokusunu duymak iştah açabilir.