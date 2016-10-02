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23 ahşap mutfak: Modern ve hayret verici

Homify TR Homify TR
Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México Ankastre mutfaklar Masif Ahşap Mavi
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Modern çağ evlerimizin dekorasyonlarını her geçen gün daha da önemli hale getiriyor. Hem gündelik yaşam alışkanlıklarımız, hem gündelik hayatımızdaki psikolojimiz ve enerjimiz yaşam alanlarımızın nasıl tasarlandığına göre değişiyor. Mutfaklar da evlerin kalbini oluşturan ve günün önemli bir kısmını aktif bir şekilde geçirdiğimiz mekanlar. Elbette dekorasyon dünyası bu denli geliştikçe her zevke, her boyuta ve mimariye ve farklı ihtiyaçlara yönelik mutfak stilleri de her geçen gün daha da çeşitleniyor. Farklı mutfak tarzlarındaki en belirleyici özelliklerden biri de şüphesiz ki malzeme seçimidir. Ahşap malzeme de geçmişten bugüne her zaman şık bir stil ortaya koyan zamanın ötesinde bir tercih ve mutfaklara benzersiz bir kişilik kazandırdığı da yadsınamaz bir gerçek. Bugün de sizlerle birbirinden sıcak, samimi, şık ve modern ahşap mutfak modellerini ziyaret edeceğiz.

1

COCINAS EN NOGAL, Kuche Haus Kuche Haus Modern Mutfak
Kuche Haus

Kuche Haus
Kuche Haus
Kuche Haus

Koyu renkli ahşap malzemeler mutfaklarda sıklıkla kullanılan metalik renklerle de harika bir uyum yakalıyor ve modern bir görünüm oluşturuyor.

2

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

Ahşap malzeme mutfağınızın boyutu ve mimarisi nasıl olursa olsun her koşulda modern, elegan ve göz alıcı bir manzara yaratmayı başarıyor.

3

VILLA LAGO DI GARDA, Studio Architettura Carlo Ceresoli Studio Architettura Carlo Ceresoli MutfakMutfak Tezgâhları
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli
Studio Architettura Carlo Ceresoli

Ahşabın en önemli özelliklerinden biri de her tarza uyumlu hale gelebilmesidir. Apartman dairesinden kır evine kadar her konutta, zevkinize ve alışkanlıklarınıza uygun ahşap mutfaklar yaratabilirsiniz.

4

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA Modern Mutfak
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

Mutfakta hakim olarak kullanılan ahşap, yaşam alanının çok daha samimi, sıcak ve davetkar bir görünüme kavuşmasını sağlar.

5

homify İskandinav Mutfak Ahşap Beyaz
homify

homify
homify
homify

Açık renkli ahşap ise hem mutfağınızı daha aydınlık ve ferah gösterir hem de sofistike bir atmosfer yaratır.

6

Casa Palmeral, FR ARQUITECTURA S.A.S. FR ARQUITECTURA S.A.S. Modern Mutfak Ahşap
FR ARQUITECTURA S.A.S.

FR ARQUITECTURA S.A.S.
FR ARQUITECTURA S.A.S.
FR ARQUITECTURA S.A.S.

Ahşap mutfaklar aynı zamanda salon ve yemek odası gibi diğer yaşam alanlarıyla da en uyumlu olan mutfaklardır, bu yüzden de Amerikan mutfaklar söz konusu olduğunda harika bir tercih olarak öne çıkıyorlar.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Modern Mutfak
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Doğallıktan vazgeçmeyenler için en ideal tercihin ahşap olduğunu ve ahşap mutfakların güzelliğini doğadan aldığını da bu örnekte çarpıcı bir estetikle görebiliyoruz.

8

Casa Temozón 17, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos Modern Mutfak
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

Modern ahşap mutfaklar yaratmanın pek çok farklı yolu var ancak cilalı koyu renk ahşabın parlak beyazla oluşturduğu kombinasyon en şık ve göz alıcı yöntemlerden biri!

9

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos Modern Mutfak
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

Ahşap mutfak denildiğinde akla standart renkler gelmiyor değil mi? Bunun nedeni elbette ahşabın pek çok farklı tonda kullanılabilmesi.

10

Küche als Wohnmöbel, Frigge Bau und Möbeltischlerei Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei
Frigge Bau und Möbeltischlerei

Bu çağdaş tasarımda olduğu gibi yaratıcı ve yenilikçi mutfak modellerine modern ve estetik bir karakter kazandıran masif ahşap unsurlar aynı zamanda doğallıktan da ödün vermiyor.

11

Hillside Farm Kitchen Two DUA Architecture LLP Modern Mutfak
DUA Architecture LLP

Hillside Farm Kitchen Two

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP

Eklektik biçimler her zaman her dekorasyonda öne çıkmayı başarıyor. Bu mutfakta da modern bir mutfak tezgahı ahşap tavan ve kolonlarla harmanlanıyor.

12

Casa MV, ze|arquitectura ze|arquitectura Modern Mutfak
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

Farklı tonlarda ve farklı ağaçlardan üretilen tasarım unsurlarını bir arada kullanarak daha hareketli ve farklı bir mutfak tasarımı oluşturabilirsiniz.

13

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Mutfak
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Işıltılı, renkli ve fütüristik.. Parlak cilalı ahşap dolaplara eşlik eden metalik unsurlar ve teknolojik tasarım, pembe duvar rengiyle birleşiyor ve çarpıcı bir etki yaratıyor.

14

Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva İskandinav Mutfak Ahşap Gri
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

Modern mutfaklarda son dönemlerde giderek daha da yaygınlaşan trendlerden biri de bar taburesi kullanımı elbette. Bu mutfakta da tasarımıyla göz dolduran ahşap tabureler öne çıkıyor.

15

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs Modern Mutfak
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

İşte tam anlamıyla samimi, sıcak ve modern bir mutfak dizaynı örneği! Doğal ahşabın dokusu ve rengi kusursuz bir atmosfer yaratıyor.

16

k o l o r w e w n ę t r z u, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz İskandinav Mutfak
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

Ahşap malzemeyle çok gösterişli ve süslü tasarımlar oluşturabileceğiniz gibi, bu örnekteki gibi ferah ve minimalist bir tarz da yaratabilirsiniz.

17

homify Modern Mutfak Ahşap
homify

homify
homify
homify

Geleneksel ve modernin özenle harmanlanarak zamanın ötesinde eklektik bir dekorasyon yaratılması örneği…

18

Скандинавское кружево, Artichok Design Artichok Design İskandinav Mutfak
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Çağdaş bir şehir evinin sanatsal bir estetiğe ve kullanım kolaylığı ve pratiklik sağlayan fonksiyonelliğe sahip olan şahane mutfağı! Harika değil mi?

19

RESIDENCIA R, ARQUITECTURA EN PROCESO ARQUITECTURA EN PROCESO Modern Mutfak
ARQUITECTURA EN PROCESO

ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO

Ağırbaşlı dizaynlardan hoşlananlar için ciddi ve görkemli yapısıyla göz alıcı bir mutfak modeli…

20

Zomerhuis Midlaren, Kwint architecten Kwint architecten Minimalist Mutfak
Kwint architecten

Kwint architecten
Kwint architecten
Kwint architecten

Az aslında çoktur felsefesinin vücut bulduğu bu minimalist tasarımda yalın bir zarafet büyüleyici bir etki bırakıyor.

21

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Eklektik Mutfak
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Mermer ve ahşabın uyumunu da unutmamak gerek. Farklı doğal malzemelerin bir arada kullanılması her zaman etkileyici bir karakter yaratır.

22

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México Ankastre mutfaklar Masif Ahşap Mavi
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Country tarzı mutfakların bir hayli popüler olduğu günümüzde renkli ahşap mutfaklardan bahsetmemek elbette mümkün değil.

23

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

Ahşabın evinize ve mutfağınıza katacağı güzellikler saymakla bitmez ama küçük alanlarda bile derinleştirici doğal bir etki yaratması en öne çıkan modern özelliklerinden biri olsa gerek.

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