23 ahşap mutfak: Modern ve hayret verici

Modern çağ evlerimizin dekorasyonlarını her geçen gün daha da önemli hale getiriyor. Hem gündelik yaşam alışkanlıklarımız, hem gündelik hayatımızdaki psikolojimiz ve enerjimiz yaşam alanlarımızın nasıl tasarlandığına göre değişiyor. Mutfaklar da evlerin kalbini oluşturan ve günün önemli bir kısmını aktif bir şekilde geçirdiğimiz mekanlar. Elbette dekorasyon dünyası bu denli geliştikçe her zevke, her boyuta ve mimariye ve farklı ihtiyaçlara yönelik mutfak stilleri de her geçen gün daha da çeşitleniyor. Farklı mutfak tarzlarındaki en belirleyici özelliklerden biri de şüphesiz ki malzeme seçimidir. Ahşap malzeme de geçmişten bugüne her zaman şık bir stil ortaya koyan zamanın ötesinde bir tercih ve mutfaklara benzersiz bir kişilik kazandırdığı da yadsınamaz bir gerçek. Bugün de sizlerle birbirinden sıcak, samimi, şık ve modern ahşap mutfak modellerini ziyaret edeceğiz.
Koyu renkli ahşap malzemeler mutfaklarda sıklıkla kullanılan metalik renklerle de harika bir uyum yakalıyor ve modern bir görünüm oluşturuyor.
Ahşap malzeme mutfağınızın boyutu ve mimarisi nasıl olursa olsun her koşulda modern, elegan ve göz alıcı bir manzara yaratmayı başarıyor.
Ahşabın en önemli özelliklerinden biri de her tarza uyumlu hale gelebilmesidir. Apartman dairesinden kır evine kadar her konutta, zevkinize ve alışkanlıklarınıza uygun ahşap mutfaklar yaratabilirsiniz.
Mutfakta hakim olarak kullanılan ahşap, yaşam alanının çok daha samimi, sıcak ve davetkar bir görünüme kavuşmasını sağlar.
Açık renkli ahşap ise hem mutfağınızı daha aydınlık ve ferah gösterir hem de sofistike bir atmosfer yaratır.
Ahşap mutfaklar aynı zamanda salon ve yemek odası gibi diğer yaşam alanlarıyla da en uyumlu olan mutfaklardır, bu yüzden de Amerikan mutfaklar söz konusu olduğunda harika bir tercih olarak öne çıkıyorlar.
Doğallıktan vazgeçmeyenler için en ideal tercihin ahşap olduğunu ve ahşap mutfakların güzelliğini doğadan aldığını da bu örnekte çarpıcı bir estetikle görebiliyoruz.
Modern ahşap mutfaklar yaratmanın pek çok farklı yolu var ancak cilalı koyu renk ahşabın parlak beyazla oluşturduğu kombinasyon en şık ve göz alıcı yöntemlerden biri!
Ahşap mutfak denildiğinde akla standart renkler gelmiyor değil mi? Bunun nedeni elbette ahşabın pek çok farklı tonda kullanılabilmesi.
Bu çağdaş tasarımda olduğu gibi yaratıcı ve yenilikçi mutfak modellerine modern ve estetik bir karakter kazandıran masif ahşap unsurlar aynı zamanda doğallıktan da ödün vermiyor.
Eklektik biçimler her zaman her dekorasyonda öne çıkmayı başarıyor. Bu mutfakta da modern bir mutfak tezgahı ahşap tavan ve kolonlarla harmanlanıyor.
Farklı tonlarda ve farklı ağaçlardan üretilen tasarım unsurlarını bir arada kullanarak daha hareketli ve farklı bir mutfak tasarımı oluşturabilirsiniz.
Işıltılı, renkli ve fütüristik.. Parlak cilalı ahşap dolaplara eşlik eden metalik unsurlar ve teknolojik tasarım, pembe duvar rengiyle birleşiyor ve çarpıcı bir etki yaratıyor.
Modern mutfaklarda son dönemlerde giderek daha da yaygınlaşan trendlerden biri de bar taburesi kullanımı elbette. Bu mutfakta da tasarımıyla göz dolduran ahşap tabureler öne çıkıyor.
İşte tam anlamıyla samimi, sıcak ve modern bir mutfak dizaynı örneği! Doğal ahşabın dokusu ve rengi kusursuz bir atmosfer yaratıyor.
Ahşap malzemeyle çok gösterişli ve süslü tasarımlar oluşturabileceğiniz gibi, bu örnekteki gibi ferah ve minimalist bir tarz da yaratabilirsiniz.
Geleneksel ve modernin özenle harmanlanarak zamanın ötesinde eklektik bir dekorasyon yaratılması örneği…
Çağdaş bir şehir evinin sanatsal bir estetiğe ve kullanım kolaylığı ve pratiklik sağlayan fonksiyonelliğe sahip olan şahane mutfağı! Harika değil mi?
Ağırbaşlı dizaynlardan hoşlananlar için ciddi ve görkemli yapısıyla göz alıcı bir mutfak modeli…
Az aslında çoktur felsefesinin vücut bulduğu bu minimalist tasarımda yalın bir zarafet büyüleyici bir etki bırakıyor.
Mermer ve ahşabın uyumunu da unutmamak gerek. Farklı doğal malzemelerin bir arada kullanılması her zaman etkileyici bir karakter yaratır.
Country tarzı mutfakların bir hayli popüler olduğu günümüzde renkli ahşap mutfaklardan bahsetmemek elbette mümkün değil.
Ahşabın evinize ve mutfağınıza katacağı güzellikler saymakla bitmez ama küçük alanlarda bile derinleştirici doğal bir etki yaratması en öne çıkan modern özelliklerinden biri olsa gerek.