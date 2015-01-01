Rengarenk kanepeler

Herkes oturma odasında rahat ve konforlu bir kanepesi olsun ister. Kanepede doğru renk seçimi bu konforun yaratılmasında önemli bir unsur. Doğru renkli bir kanepede misafir ağırlamanın ve sıcak muhabbetler etmenin keyfine doyum olmaz. Konforlu kanepe seçiminde çok fazla unsura dikkat etmek gerektiği kesin ama görüntü de önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Oturma odanızı zenginleştirmenin yolu kanepelerinizi seçerken sadece konforlu olmalarına değil, estetik olarak da göz dolduran parçalar olmasına dikkat etmek. Renkli kanepeler oturma odanızı renklendimekle kalmaz aynı zamanda sıcak muhabbetlere de olanak sağlarlar. Doğru renk seçimi odanıza karakter kazandırırken, gündelik hayatınızı daha keyifli hale getirir. Bu yazıda size birbirnden güzel rengarenk kanepe örneklerini göstereceğiz. Umarız bu kanepeler size de ilham verir ve evinizi renklendirmenize neden olurlar.
Modern zevkler modern dokunuşları gerektirir. Tıpkı iki katlı depo görünümlü bu harika odada olduğu gibi. Tasarımcı gözüyle bakınca, deniz mavisi renkli kanepeler, odaya bir lounge konforu getirmiş. Bu renk seçiminin çok akıllıca olduğunu söylemeden geçmeyelim. Duvarların lavanta tonlarıyla harika bir uyum yakalamışlar. Asma kattaki turuncu kanepe ise duvardaki raflar ve alt kattaki yemek masasının sandalyeleriyle uyumlu bir görüntü ortaya koyuyor.
Her ne kadar yazımızın konusu kanepeler olsa da, asma kata çıkan sıra dışı merdivenden bahsetmeden edemedik. Sizce de merdiven odaya çok hoş bir hava katmamış mı? Yine asma kattaki taş döşeli duvarı da atlamak olmaz. Odaya karakter kazandırdığı kesin.
Kıvrımlı kanepeler yeniden moda oldu. Bu odadaki harika örnekler de odaya olağanüstü bir hava katmış. Sıra dışı bu yaşam ve yemek alanı parlak renklerin dominasyonuyla daha da sıra dışı bir görünüm kazanmış. Turuncu kanepeler kırmızı tavan ve duvar aksesuarlarıyla mükemmel bir uyum sağlamış. Renklerin uyumu hem göz alıcı hem de konforlu bir atmosfer yaratmış.
Bu eşine az rastlanır oturma odasında misafir ağırlamak çok keyifli olsa gerek. İster yemeğe, ister muhabbete gelsinler, bu odanın misafirlerinin odayı anlata anlata bitiremeyeceklerinden eminiz.
Kişilik ve tarzdan bahsedince renkler önem kazanıyor. Buradaki renkli kanepe adeta kırmızı bir dudak gibi odaya bir öpücük konduruyor. Titizlikle seçilmiş vazolar, zemin mermeri ve parlak turuncu duvarda asılı üç boş çerçeve kıpkırmızı kanepeyle tamamlanmamış olsaydı odada kesin bir şeylerin eksik olacağı kesin. Bu haliyle oda her gelen misafiri etkileyecek harika bir yaşam alanına dönüşmüş. Tekrarlanan kırmızı, siyah ve beyaz kullanımı odaya çok estetik bir görünüm kazandırmış. Store perdeye rağmen dışarıdan gelen gün ışığı da odanın canlı renklerinin vurgulanmasına yardımcı olmuş.
Şüphesiz sonsuz tasarım spektrumu içinde sınırsız tarz seçeneği ve olasılığı vardır. Her zaman gösterişli ya da ihtiyatlı olmanın doğru olduğu seçenekler olacaktır. Bu harika depo görünmlü odada renkler fark yaratmış. Ama bu fark hiç de rahatsız edici bir özellik taşımıyor. Mor ve Fars mavisi tonlarında seçilen modüler kanepeler birbirlerini kusursuz bir şekilde tamamlarken oldukça hoş görünen odaya da olağanüstü bir görünüm kazandırmış. Odanın açık renkli ahşap zemin ve renkli bir kilimle oluşturulmuş ferah atmosferini tamamladıklarına şüphe yok. Her tarafı camla kaplı bu odada bu kanepelerde bol ışık altında uzanarak keyif yapabilirsiniz. Sizce de böyle bir deneyim harika olmaz mıydı? Uyandığınızda da tıpkı bir akvaryumun içindeymiş gibi manzaranın tadını çıkarırsınız.
Bu harika iki katlı depo görünümlü bina da aynı motife sahip. İki farklı tarz ve renkte kanepeyle hoş bir görünüm elde edilmiş. Açık mavi ve koyu kırmızının mükemmel uyumunu görüyoruz. Ayrıca bu iki renk arasındaki uyum zeminin ve tavanın açık rengi ve cam malzemelerle de bir kontrast yaratarak atmosferi tamamlamış. Siz de böyle düşünmüyor musunuz? Umarız seçtiğimiz rengarenk kanepeleri beğenmişsinizdir.