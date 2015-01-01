Rengarenk kanepeler

Modern zevkler modern dokunuşları gerektirir. Tıpkı iki katlı depo görünümlü bu harika odada olduğu gibi. Tasarımcı gözüyle bakınca, deniz mavisi renkli kanepeler, odaya bir lounge konforu getirmiş. Bu renk seçiminin çok akıllıca olduğunu söylemeden geçmeyelim. Duvarların lavanta tonlarıyla harika bir uyum yakalamışlar. Asma kattaki turuncu kanepe ise duvardaki raflar ve alt kattaki yemek masasının sandalyeleriyle uyumlu bir görüntü ortaya koyuyor.

Her ne kadar yazımızın konusu kanepeler olsa da, asma kata çıkan sıra dışı merdivenden bahsetmeden edemedik. Sizce de merdiven odaya çok hoş bir hava katmamış mı? Yine asma kattaki taş döşeli duvarı da atlamak olmaz. Odaya karakter kazandırdığı kesin.