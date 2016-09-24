Türkiye'den aynen kopya çekebileceğiniz 6 banyo fikri

Banyo; günün yorgunluğunu atıp, stresimizden kurtulduğumuz ve dinlendiğimiz özel alanların başında gelir. Bu özelliklerinden dolayı banyolar oldukça iç açıcı ferahlıkta ve şık bir şekilde dekore edilir. Dünya üzerinde çok sayıda farklı banyo dekorasyonu yer alır. Dünya modasına ayak uyduran ve ülkemizin gelenekleri ile de bağdaşan banyo dekorasyonları hem modern hem geleneksel hem de oldukça şık bir görsele sahip olmaktadır. Bu gün Türkiye de bulunan ve gördüğünüzde içinizi ısıtan banyo dekorasyonlarını incelemek için şık banyolara misafir oluyoruz. Banyo dekorasyonlarını yakından inceleyerek Türkiye'de bulunan bu şık banyoları birebir kopyalayarak banyoları kendi evimizde uygulayabilir, kendi banyomuzu dünyanın en şık banyosu haline getirebiliriz.