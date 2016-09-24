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Türkiye'den aynen kopya çekebileceğiniz 6 banyo fikri

umit atdağ umit atdağ
Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Modern Banyo
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Banyo; günün yorgunluğunu atıp, stresimizden kurtulduğumuz ve dinlendiğimiz özel alanların başında gelir. Bu özelliklerinden dolayı banyolar oldukça iç açıcı ferahlıkta ve şık bir şekilde dekore edilir. Dünya üzerinde çok sayıda farklı banyo dekorasyonu yer alır. Dünya modasına ayak uyduran ve ülkemizin gelenekleri ile de bağdaşan banyo dekorasyonları hem modern hem geleneksel hem de oldukça şık bir görsele sahip olmaktadır. Bu gün Türkiye de bulunan ve gördüğünüzde içinizi ısıtan banyo dekorasyonlarını incelemek için şık banyolara misafir oluyoruz. Banyo dekorasyonlarını yakından inceleyerek Türkiye'de bulunan bu şık banyoları  birebir kopyalayarak banyoları kendi evimizde uygulayabilir, kendi banyomuzu dünyanın en şık banyosu haline getirebiliriz.

Sade ve kolay tasarımlar

AlboxGREY, albox albox BanyoDekorasyon bath,bathroom,albox,italyan banyo,banyo dolabı,kitchen,banyo,modern banyo model
albox

AlboxGREY

albox
albox
albox

Bir banyonun ferah olabilmesi aynı zamanda sade ve şık bir şekilde dekore edilmesine bağlıdır. Kalabalık olmayan banyo dekorasyonları ile banyonuz ferah, iç açıcı ve dinlendirici bir özelliğe sahip olacaktır. Resimde yer alan mavi duvar fayansları ile bezenmiş ahşap lavabo, ve duvar konsolları ile tamamlanmış renkli ve şık banyoyu kolay bir şekilde evinize uygulayabilirsiniz.İsteğinize göre ahşap rengini duvar ile uyumlu turkuaz renginde tercih edebilir ve banyonuzun daha aydınlık olmasını da sağlayabilirsiniz.

İşlevsel banyolar

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Banyo
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Banyonun ferah olması ne kadar önemli ise işlevsel olması da o kadar önemlidir. Resimde yer alan ve geleneksel bir banyo tarzında dekore edilmiş olan banyo banyo, tuvalet ve çamaşır yıkama odası olarak kullanılan bir alandır. Bu yönüyle işlevsel olan banyo şık bir şekilde dekore edilmiş, ahşap ,le tamamlanan kaplamalar odaya daha fazla doğallık ve ferahlık kazandırmış.

Türk hamamı

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Türk hamamı dünya genelinde ünlü olan ve yabancıların beğenisi kazanmış bir banyo türüdür. Bu banyo türünü evinizde kolay bir şekilde uygulayarak hem şık hem de daha kullanışlı bir banyo sahibi olabilirsiniz. Duvar kaplamaları mermer olacak şekilde  resimdeki gibi bir kurna ve ahşap bir tabure ile hamam türü bir banyoyu evinizde kolayca uygulayabilirsiniz.

Şeffaf banyolar

Doğaltaş Görünümlü seramikler homify Minimalist Banyo
homify

Doğaltaş Görünümlü seramikler

homify
homify
homify

Özellikle ebeveyn banyoları olarak tercih edilen Norveç tipi banyolar ülkemizde de artık yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. CAm bir duş kabini ve modern ayna takımı, lavabodan oluşan bu banyo türleri hem şeffaf olması hem de banyonun tamamının aydınlık olması adına çok kullanışlı banyolardır. Siyah ve beyaz uyumunu yakaladığınız takdirde muhteşem bir banyoya sahip olabilirsiniz.

Renkli banyolar

Teknesiz cam duşakabin uygulaması, Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Modern Banyo
Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi

Teknesiz cam duşakabin uygulaması

Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi
Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi
Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi

Banyonuzun renkli olması sizin renkli kişiliğinizin bir yansıması olabileceği gibi  banyonuzun ferah bir banyo olması açısından da çok önemlidir. Ahşap kaydırmaz zemin üzerine mavi, turkuaz veya daha açık bir mavi tona sahip fayansların beyaz fayanslar ile birlikte dekore edilmesi ve şeffaf bir duş kabini ile banyonuzu ferah bir banyo haline getirebilir, tüm stresinizi iç açıcı ve göz alıcı ir güzelliğe sahip bu banyo da atabilirsiniz.

Küvet ve şık tasarımlar

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Modern Banyo
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Banyonuzda küvet bulunmasını isteyenlerdenseniz yapmanız gereken resimdeki gibi şık ve modern bir banyo tasarımı yapmak veya resimdeki banyoyu birebir banyonuza uygulamaktır. Koyu ren yansıma özelliğine sahip fayanslar ve beyaz banyo mobilyalarının yanında ahşabın doğallığını harmanlayarak evinizi ve banyonuzu çok modern ve çok şık bir banyo haline getirebilirsiniz.

Aydınlatma ve estetik banyolar

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Modern Banyo
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Banyonuzun estetik açıdan kusursuz ve mükemmel olmasını istiyorsanız resimde yer alan banyo dekorasyonunu  eviniz  birebir uygulayabilir ve banyonuzun aydınlatmasını aynı şekilde yaparak evinizde muhteşem güzellikte ve hayranlık uyandırıcı bir banyoya sahip olabilirsiniz. Beyaz ve modern banyo mobilyalarını ayna ve aydınlatmalar ile daha şık bir şekilde dekore etmeniz evinizin modern bir banyoya sahip olmasını sağlayacaktır.

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