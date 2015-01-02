Paris'te bir kral dairesi

Belki çocukluğumuzda, belki de erişkinliğimizde, hayatımızın bir noktasında hepimiz bir sarayda yaşamayı hayal etmişizdir. Koca bir sarayda yaşayıp eşimize dostumuza onlarca odayı göstermek, onlarla birlikte eğleneceğimiz alanlara sahip olmak ve kaygısız bir yaşam sürmek çok keyifli olurdu. Çoğumuz için bu bir hayal olmaktan öteye gidemezken bazı şanslı kişiler için bu bir gerçeğe dönüşebiliyor.

Bugün bir saray olmasa da, esinini Versay Sarayı'ndan alan Paris'te lüks bir apartman dairesine konuk olacağız. Eski Fransız tarzıyla dekore edilen bu kraliyet dairesi 500 metrekarelik bir alana sahip ve Eyfel Kulesi'yle Sen Nehri'nin arasında bulunuyor. 19. yüzyıldan kalma bir apartmanın renovasyon projesinin bir parçası olan dairenin tasarımı lüks mobilya ve iç mekan tasarımları konusunda uzmanlaşmış bir şirkete ait. Hayallerinize yer açın ve şehrin göbeğindeki bu kraliyet dairesinde yapacağımız gezintiye bizimle birlikte katılın. Kim bilir belki siz de kendi dairenize uygulayacağınız bir takım şeyler bulabilirsiniz.