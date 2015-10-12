Tam bir masal evi

Evin dış cephesinde gördüğümüz Art Deco tarzı kavislerin iç mekândaki taşıyıcısı ise mekânın iki katı arasındaki bağlantıyı sağlayan bu şahane merdiven. Dış taraftan bakıldığında evin önünde, kuleleri andıran masalsı çıkıntıyı veren bölüme yerleştirilen meşe ağacından yapılma merdiven adeta bu şahane evin incisi gibi görünüyor. Hele de mekânın dolduran müthiş güzel ve cömert gün ışığının altında.

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