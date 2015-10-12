Tam bir masal evi

İngiltere'nin güneyindeki Bath kenti hem pitoresk profili, hem de Jane Austen ve John Fowles gibi iki ünlü İngiliz yazarın bazı romanlarına evsahipliği yapmış olmasıyla meşhurdur. Bugün sizlere tanıtacağımız masal gibi malikane de bu şehirde bulunuyor. Art Deco akımının geçer akçe olduğu 1930'lu yıllarda bu akımın bir örneği olarak inşa edilmiş olan ev zamanın yıpratıcı etkisine yenik düşmüş olmasına rağmen, profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilen komple tadilatın ardından yalnızca eski görkemine kavuşmakla kalmayıp tarzların uyumlu şekilde bir araya geldiği göz alıcı bir eve dönüşmüş. Hem dışı hem de içi tamamen elden geçirilen ev, o kendine has cazibesini ve geleneksel dokusunu muhafaza ederken zamanın ihtiyaçlarına da cevap veren bir ev haline getirilmiş. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu evde küçük bir tura çıkalım.
Burada tadilat sonrası evin genel görünümünü görüyoruz. Bu manzara içinde en dikkat çekici unusr gerek malzeme, gerek doku, gerekse de renk ve mimari olarak birçok farklı tarz ve dönemin bu evde bir araya gelişi. Geleneksel Bath mimarisinin göstergesi olan kesme taşlarla Art Deco unsurların, çelik çatıyla kavisli kısımdaki ahşap kaplamanın bir araya gelişi bunun örneklerinden sadece birkaçı.
Cadde tarafından baktığımızda ise eve yapılan ilavelerin neredeyse hiç biri görünmüyor ve karşımıza bütün görkemiyle dönemin Art Deco modasını yansıtan bir ev çıkıyor.
Gelin bir de bu evin onarımdan önceki durumuna bakalım. Zira evin yeni halinin güzelliği, mekânın bu sıkıcı ve zamana yenik düşmüş halini görünce daha net biçimde ortaya çıkıyor.
Dışarıdan geleneksel bir hava taşıyan bu ilginç evin iç mekânlarında ise çok daha renkli, oyuncul, neşeli ve modern bir tasarım dilinin izlerini görmek mümkün. Orta ada tezgahla dikkat çeken mutfak son derece yumuşak hatları ve turuncu ile patlıcana çalan morun uyumuyla daha ilk bakışta insanın dikkatini çekiyor.
Evin iç mekânında, özellikle alt kat tasarlanırken mümkün olduğunca az duvara yer verilerek akışkan bir hava oluşturulmuş. Neredeyse tüm duvar boyunca uzanan mutfak tezgâhı özellikle karmaşık ve zor yemekleri yapmayı sevenlerin rüyalarına girecek türden.
Eve yapılan en şık ilavelerden biri dışarıda yenecek yemekler için oluşturulan bu teras alanı olmuş. Doğrudan mutfaktan çıkabildiğiniz alan bahçeyle ev arasında hoş bir geçiş bölgesi de oluşturuyor.
Evin dış cephesinde gördüğümüz Art Deco tarzı kavislerin iç mekândaki taşıyıcısı ise mekânın iki katı arasındaki bağlantıyı sağlayan bu şahane merdiven. Dış taraftan bakıldığında evin önünde, kuleleri andıran masalsı çıkıntıyı veren bölüme yerleştirilen meşe ağacından yapılma merdiven adeta bu şahane evin incisi gibi görünüyor. Hele de mekânın dolduran müthiş güzel ve cömert gün ışığının altında.
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