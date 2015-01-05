Lokum tadında yat şıklığı

homify olarak, ev, ofis ve diğer kapalı mekanlara dair tasarımlara çalışmalarımızda sıkça yer verdik. Ancak bugün bambaşka bir tasarıma ev sahipliği yapan, bambaşka bir mekanla karşınızdayız. Turkish Delight adındaki bir yatın iç mekan tasarımına göz atacağız. Son derece lüks ve zevkli bir şekilde döşenen bu yatın, her türlü konforu sunması için harcanan çabayı göreceğiz. Bu çaba sonunda ortaya çıkan kullanışlı, şık ve konforlu tasarımı gördüğünüzde şaşıracağınıza eminiz.
Bir yatın iç mekanını tasarlarken karşınıza çıkacak en büyük zorluklardan biri alanın bir eve veya ofise oranla çok daha dar olmasıdır. Bu nedenle yaşam alanlarını oluştururken her boşluğu en ekonomik şekilde kullanmaniz gerekir. İstanbul merkezli Gizen Kesten Architecture'ın uzmanları da bu konuyu göz önünde bulundurmuşlar. New York'taki firmalarla da ortak çalışmalar yürüten bu firmanın tasarımcıları, güvertenin ve yatın kapalı alanlarının uyum içinde olması için ellerinden geleni yapmışlar.
Fotoğrafta güvertenin oturma bölümlerine yerleştirilen açık bej rengindeki minderleri görüyoruz. Suni deriden yapılan bu minderler, şık görüntülerinin yanı sıra konfor da vaat ediyorlar. Aynı zamanda yer döşemesiyle de uyum içindeler. Adeta geniş bir salon gibi düşünebileceğimiz bu bölüm, koyu ahşap rengi sehpayla tamamlanıyor. Oturma grubu ve sehpayla sunulan bu konfor, güvertede manzara sürekli değişirken kahve keyfi yapmanıza olanak sağlıyor. Hatta yemeklerinizi bile burada yemenize imkan tanıyor!
Bir yatta mutfağın, evinizdeki kadar geniş olmasını bekleyemezsiniz. Ancak aynı etkiyi yaratabilecek bir yerleşimle benzer sonuçlar almak mümkün. Tasarımcılar da bu dar ama uzun mutfağı, en etkili şekilde kullanmayı başarmışlar. Fotoğrafta sağ duvar boyunca uzanan tezgahı görüyoruz. Ocağa ve eviyeye ev sahipliği yapan bu tezgah, şık yeşil tonuyla ahşap kaplı mutfağı hareketlendiriyor. Tezgahın altına ayrılan dolap bölümü de mutfağın kullanışlılığını artırıyor. Sol taraftaki duvarda da diğer mutfak elemanları ve dolapları, ahşap kaplamaların arkasına saklanmış vaziyette bulunuyorlar. Böylece mutfağın kendi halindeki harmonisi, buzdolabı gibi devasa aletlerle bozulmazken fonksiyonellik ihmal edilmiyor.
Yatların kamarası mevcut olsa da misafirlerinizi ağırlamak istediğinizde pek fazla alternatifiniz bulunmuyor. Tasarımcılar bu sorunu da çözmek adına usta işi bir mobilya tercihinde bulunmuşlar. Yatın 'salonu' olarak adlandırabileceğimiz bölümde yer alan oturma grubu, iki kişilik bir yatağa dönüşerek son derece konforlu bir uyku vaat ediyor. Bu bölümde dalgaların salınışlarıyla uykuya dalmanın çok keyifli olacağına şüphe yok.
Tabii ki bu yattaki yatak odaları portatif yataklardan ibaret değil. En geniş kamarasında son derece şık ve büyük bir yatak bulunuyor. Ahşap rengin bu odada hakimiyetini görüyoruz. Bunun gözü yormasını engellemek için açık renkli bir yatak örtüsüyle minder takımı kullanılmış. Fonksiyonellik burada da göz önünde bulundurulmuş. Duvara gömülü gardrop, ahşap kaplamayla uyumlu bir şekilde kullanılmış. Yatağın hemen üstündeki oval pencere ise doğal ışığın mekanı hareketlendirmesine olanak sağlıyor.
Alanı ekonomik kullanmak anlamında yatak odalarında yapılabilecek en mantıklı şey ranza kullanmaktır. Tasarımcılar da bu ufak kamarada ranza kullanarak, aynı odada iki kişinin uyuyabilmesine imkan sağlamışlar. Yat boyunca hakim olan ahşap dokusu burada da korunmuş. Ancak diğer bölümlerde olduğu gibi yatak takımı ve minderlerle tasarımı açmayı başarmışlar. Ortaya da son derece kullanışlı ve aynı zamanda göze batmayan bir tasarım çıkmış.