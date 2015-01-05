Lokum tadında yat şıklığı

Bir yatın iç mekanını tasarlarken karşınıza çıkacak en büyük zorluklardan biri alanın bir eve veya ofise oranla çok daha dar olmasıdır. Bu nedenle yaşam alanlarını oluştururken her boşluğu en ekonomik şekilde kullanmaniz gerekir. İstanbul merkezli Gizen Kesten Architecture'ın uzmanları da bu konuyu göz önünde bulundurmuşlar. New York'taki firmalarla da ortak çalışmalar yürüten bu firmanın tasarımcıları, güvertenin ve yatın kapalı alanlarının uyum içinde olması için ellerinden geleni yapmışlar.

Fotoğrafta güvertenin oturma bölümlerine yerleştirilen açık bej rengindeki minderleri görüyoruz. Suni deriden yapılan bu minderler, şık görüntülerinin yanı sıra konfor da vaat ediyorlar. Aynı zamanda yer döşemesiyle de uyum içindeler. Adeta geniş bir salon gibi düşünebileceğimiz bu bölüm, koyu ahşap rengi sehpayla tamamlanıyor. Oturma grubu ve sehpayla sunulan bu konfor, güvertede manzara sürekli değişirken kahve keyfi yapmanıza olanak sağlıyor. Hatta yemeklerinizi bile burada yemenize imkan tanıyor!