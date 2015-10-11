Salon mobilyalarının en havalısı chester koltuk modelleri

Chesterfield koltuklar, salon, oturma odası, çalışma odası gibi dekorlara mobilya almaya karar veren herkesin mutlaka gözden geçirdiği bir modeldir. Modası hiç geçmeyen bilakis popülerliği giderek artan chester koltuklar, farklı stil ve renklerde üretilmiş modelleri ile de mobilya mağazalarını dolduruyor. Bu yazımızda sizlere ev dekorasyonunun önemli bir parçası olan koltuk seçimi için chester koltuk önerileri derledik. Birbirinden kullanışlı ve farklı chester koltuk modelleri planladığınız dekora mükemmellik katacak.
Modelin geçmişinden biraz bahsetmek gerekirse, chesterfield kanepe'nin ilk üretiminin, 1600'lü yıllarda, İngiltere'nin Anglo-saxon bölgesinde, 4. Earl Chesterfield tarafından yaptırıldığı bilinir. Kapitone deri döşeme kanepe üzerine eşit aralıklarla düğme dikilerek oluşturulan model sonraki yıllarda kanepe'nin tanımı haline gelmiştir. Chesterfield adlı pazar kasabasında yaşayan zanaatkar ustaların ellerinde gelişen model, zaman içerisinde başlı başına bir kültür halini alır. Uzun yıllar lortların, sanatçıların, politikacıların evlerini süsler ve zamanla oturma odalarımızın en havalı mobilyası haline gelir. Özellikle eski yıllarda kullanılan chester koltuklar birer sanat objesi haline geldiğinden, derilerinde oluşan solma ve aşınmalar, kendi içinde tarz olarak kabul edilip, yeni modellere de uygulanmıştır. Chester koltuk, iskeleti, dolgusu, deri veya kumaş kaplaması, döşeme raptiyesi ve düğme gibi malzemeleriyle, imalatı emek ve ustalık gerektiren bir modeldir.
Chester koltuklar hakkında daha fazla örnek görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz. Ya da farklı önerilere ihtiyacınız varsa, “Dekorasyona asalet katan model: Chesterfield koltuklar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Kumaş kaplama ve mindersiz, kanepe tarzı tasarlanan bu chester koltuk canlı rengi ile dikkat çekiyor. Klasik chester modelinin biraz dışına çıkan yenilikçi yapısı ile modern dekorasyonun vazgeçilmez bir ögesi olabilir. Dekorasyonun beyaz fonu ve aksesuarların soft renklerine mükemmel bir canlılık katan bu chester koltuğu birçok mekanda ve stilde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Bu berjeri özellikle desenli minder ile kullanımına örnek olması için seçtik. Chester koltuklar her ne kadar orijinal halleriyle özel bir model olsalar da farklı desen ve stillerle birleştirilince ortaya başarılı sonuçlar çıkarabilecek kadar da çok yönlüler. Bu nedenle evinizde kullanılmayan bir berjeri kaplama ve düğmeleme teknikleri ile bir chester'a benzetip farklı minder veya döşemelerle renklendirip dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Modası hiç geçmeyeceği gibi her mekana da uyacaktır. Tahta iskeletli bu siyah berjerin ekose minder ile ne kadar farklı ve asil göründüğünü anlatmaya gerek var mı?
Sıradan chester çizgisinin epey dışına çıkan bu model kolsuz ve mindersiz yapısı, düğmeli oturma alanı ile dikkat çekiyor. Çalışma odası, hol ve antre gibi alanlarda kullanılabileceği gibi salonlarınızda farklı koltuklarla takım yapılarak da kullanılabilir. Kaplamasında hemen her stil ve renge uyum sağlayabilecek bir kumaş dokusu ve renk seçilmiş. Tahta ayakları ile de uyumlu olan gri rengi sayesinde oldukça göz dolduran bir stile sahip.
İşte efsane modelin ilk üretilen ve orijinal yapısı tam olarak böyle. Kaplama izleri döşeme raptiyeleriyle kapatılan ve dışa doğru kıvrılan kolçakları, düz minderleri, deri döşemesi, tamamı düğmeli arka paneli ve yine düğmeli, raptiyeli alt paneli ile tamı tamına bir chesterfield kanepe. Bu dekorda tuğla görünümlü duvar ve benzer tonlarda aksesuarlar ile kombinasyonu yapılmış koltuğu dilerseniz iskandinav, klasik, modern dilerseniz akdeniz, endüstriyel, asyatik her stilde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Chester koltukların orijinal döşeme malzemesi deridir. Şıklığı ve otantik yapısı nedeniyle chester'lara en çok yakışan döşeme de odur. Ancak derinin hem üretim zorluğu hem de fiyatı düşünüldüğünde çok kullanışlı bir döşeme malzemesi olduğu söylenemez. Üstelik üretim aşamalarının ve yönteminin hiç ekolojik olmadığı da aşikar. Buna karşın suni deri üretimi yapan imalathaneler bu konuda imdadımıza yetişiyor. Gerçek deriye birebir benzeyen yapıda döşeme malzemeleri üretebiliyorlar. Görselde, aslan ayaklı ve kolçaklarında aslan başı oyması bulunan görkemli bir chesterfield berjer modeli var. Özellikle çalışma odaları için ideal olan bu berjerler tek tek veya takım olarak birçok dekora zenginlik ve ihtişam kazandırabilir.
Chester'ların, iskelet şekli ve düğmeli yapı gibi özelliklerini taşıyan bu koltuk takımı farklı döşemeye sahip koltuklardan oluşuyor. Çiçekli desenli, pembe ve beyaz olmak üzere üç farklı döşeme ile oluşturulan takımın iskeleti ise beyaz. Ferah ve geniş bir alan için oldukça uyumlu bir takım oluşturulmuş. Patchwork halı ile koltuk takımının armonisi ise göz dolduruyor. Mahir Mobilya imzası taşıyan tasarımın bütün ögeleri ayrı ayrı her stile yakıştırılabilecek özellikte. Salonunuzda açık ve canlı renkleri kullanmayı seviyorsanız ve beyaz bir fonunuz varsa bu dekordan ilham alabilirsiniz.
İskeleti klasik chester'lardan farklı olan bu modelin, kolçaksız ve mindersiz bir yapısı, ayrıca yekpare alt ve sırt panel çukurlaştırılarak oturma alanı oluşturulmuş farklı bir kasası var. Deri kaplama olan ve son derece şık bir görüntüye sahip olan bu berjerlerin üç gözlü çekmeceli sehpa ile oluşturduğu set her mekanda keyifle kullanılabilir. Özellikle okuma köşesi, çay köşesi, çalışma odası gibi alanlara mükemmel yakışacaktır.
Siyah iskelete sahip bu model, kumaş kaplaması ve gri rengi ile diğer modellerden ayrılıyor. Pufuyla birlikte set olarak tam bir okuma koltuğu görevi üstlenen bu chester berjeri birçok dizayna yakıştırabilirsiniz. Hatırlar mısınız? Çocukken kucağına kurulup masallarını dinlediğimiz aile büyüklerinin, kimseye kaptırmadığı özel koltukları vardı. İşte tam onları andıran chester berjerler, belki, sizin kucağınıza alıp masallar okuyacağınız ufaklıkların da hatıraları olacaktır.
Parlak kumaşın gösterişli yapısı chester koltuğun klasik şıklığıyla birleşince ortaya bu göz alıcı model çıkıyor. Minderleri hariç bütün kaplaması düğmeli olacak şeklide tasarlanan bu modelin rengi ve döşemesi onu diğerlerinden ayırıyor. Klasik ama sıra dışı bir şıklık sunan bu model özellikle endüstriyel stilin taş duvar gibi brütal ögelerini taşıyan dekorlarda mükemmel çizgiler yaratacaktır. Zeminde kullanılan kadife halı ile oluşturduğu uyum da oldukça dikkat çekici.
Chester modelinin farklı desen ve döşemelere açık olduğunu söylemiştik. Bu çiçek desenli chester iskeleti dahil bütün alanının kaplanması ile bambaşka bir modele dönüşmüş. Soft ve pastel tonların kullanılacağı dekorlara bahar havası gibi bir canlılık katacak bu koltuk aynı zamanda modeli ile de stilinizi güçlendirecektir.
Chester modeli o kadar popüler oldu ki sadece kendi kullanımımız için değil ev hayvanlarımızın kullanımı için de çeşitleri üretildi. Hem dekorasyonu tamamlayan hem de küçük dostlarımıza son derece rahat ve huzurlu bir ortam sunan chester pet sofa'ları mobilyacılarda ya da online alış veriş sitelerinde bulabilirsiniz.