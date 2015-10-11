Salon mobilyalarının en havalısı chester koltuk modelleri

Chesterfield koltuklar, salon, oturma odası, çalışma odası gibi dekorlara mobilya almaya karar veren herkesin mutlaka gözden geçirdiği bir modeldir. Modası hiç geçmeyen bilakis popülerliği giderek artan chester koltuklar, farklı stil ve renklerde üretilmiş modelleri ile de mobilya mağazalarını dolduruyor. Bu yazımızda sizlere ev dekorasyonunun önemli bir parçası olan koltuk seçimi için chester koltuk önerileri derledik. Birbirinden kullanışlı ve farklı chester koltuk modelleri planladığınız dekora mükemmellik katacak.

Modelin geçmişinden biraz bahsetmek gerekirse, chesterfield kanepe'nin ilk üretiminin, 1600'lü yıllarda, İngiltere'nin Anglo-saxon bölgesinde, 4. Earl Chesterfield tarafından yaptırıldığı bilinir. Kapitone deri döşeme kanepe üzerine eşit aralıklarla düğme dikilerek oluşturulan model sonraki yıllarda kanepe'nin tanımı haline gelmiştir. Chesterfield adlı pazar kasabasında yaşayan zanaatkar ustaların ellerinde gelişen model, zaman içerisinde başlı başına bir kültür halini alır. Uzun yıllar lortların, sanatçıların, politikacıların evlerini süsler ve zamanla oturma odalarımızın en havalı mobilyası haline gelir. Özellikle eski yıllarda kullanılan chester koltuklar birer sanat objesi haline geldiğinden, derilerinde oluşan solma ve aşınmalar, kendi içinde tarz olarak kabul edilip, yeni modellere de uygulanmıştır. Chester koltuk, iskeleti, dolgusu, deri veya kumaş kaplaması, döşeme raptiyesi ve düğme gibi malzemeleriyle, imalatı emek ve ustalık gerektiren bir modeldir.

Chester koltuklar hakkında daha fazla örnek görmek isterseniz sitemizde arama yapabilirsiniz. Ya da farklı önerilere ihtiyacınız varsa, “Dekorasyona asalet katan model: Chesterfield koltuklar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.