İddialı dekorasyonları sevenlere: Kırmızı koltuk takımları

Kısa bir aranın ardından renk temalı yazılarımıza devam ediyoruz. Daha önceki ‘En güzel örnekleriyle beyaz yatak odası takımları’ başlığını taşıyan yazımızda, adından da anlaşılacağı üzere yatak odaları konusuna teması etmiştik. Bugünkü konumuzu ise koltuk takımları oluşturuyor. Kırmızı renk her zaman çok çeşitli duyguları ifade etme, heyecanları dışa vurma aracı olarak kullanılmıştır. Aşk, tutku, cinsellik, ihtişam, çekicilik, gösteriş bunlardan sadece birkaçı. Bu kendini ifade etme gücü sayesinde kırmızı elbette kaçınılmaz olarak dekorasyon dünyasında da kendine çok önemli bir rol edinmiştir. Kırımızı her devirde dekorasyondaki en popüler renklerden biri oldu, olmaya da devam ediyor.
Kırmızı iddialı bir renktir, örneğin kahverengi ya da gri gibi her şeyle uyum sağlayan bir karaktere sahip değildir. Bu yüzden kırmızı dekorasyon zor bir konudur. Eğer bu konuda siz de zorluklar yaşıyorsanız uzmanların görüşlerine başvurmaktan çekinmeyin. Bunun yanında her dekorasyon işinde olduğu gibi kırmızı koltuk takımı seçerken de genel dekorasyonla uyuma dikkat etmek gerekir. Bu yüzden özellikle oturma odasının ya da salonun duvar rengi ve desenleri ya da duvar kağıtları seçimi de büyük önem taşımaktadır. Kısacası kırmızı koltuk takımı seçmek sadece kırmızı koltuk takımı seçmek değildir, birçok farklı etkeni hesaba katıp bir arada düşünmek gerekmektedir. Bir diğer önemli nokta da elbette tarz konusunda karar kılmaktır. Nitekim bugünkü yazımızda tek bir tarz üzerinden değil, birçok farklı tarz tanıtarak ilerlemeye çalışacağız. Böylece eğer hala kafanızda tarz konusunda bir bulanıklık varsa, o bulanıklığı ortadan kaldırmayı ümit ediyoruz. Her yazımızıda olduğu gibi bu yazımızda da gerek Türkiye’den gerekse dünyanın farklı coğrafyalarından ve ekollerinden örnekler sunmaya çalışıp sizleri kırımızı koltuk takımları dünyasında kısa bir gezintiye çıkaracağız. Beğeneceğinizi umarak şimdi görseller yardımıyla örnek modellerimizi incelemeye geçebiliriz.
Konya kökenli bir firmamız olan Mozza Dizayn ın tasarladığı bu koltukların en büyük özelliği kuşkusuz, örneğine az rastladığımız şekilde geniş olmaları. Rahatına düşkünleri cezbedecek olan koltuklarda kırmızının en güzel tonlarından biri kullanılmış. Adeta tahtları andıran yapısıyla bu koltuklar modern çizgiden vazgeçmeyip aynı zamanda ihtişam ve gösterişli dekorasyon fikirlerine açık, iddialı bir tarza sahip olmak isteyen okurlarımıza özellikle sesleniyor. Sanmarco isimli seriye mensup koltuklar hiç düşünmeden, gözü kapalı tavsiye edebileceğimiz modellerden.
İngiliz Witchantiques firmasının tasarımı olan bu klasik koltuklar, antika ve klasik meraklılarının ihtiyaçlarına cevap verecek estetiğe sahip. Hele bir de kırmızı renkten hoşlanıyorlarsa, hemen koltuklarının keyfini sürmeye başlasınlar deriz. Koltukların kol kısımlarındaki yarım kalp şekli mutlaka dikkatinizden kaçmamıştır diye tahmin ediyoruz. Bu çok sevdiğiniz insanlar için koltukların hediye olarak düşünülebileceğini de gösteriyor aynı zamanda. Klasikçiler kaçırmasın deriz.
Bir başka klasik örnekle devam ediyoruz ancak bu seferki örnek modelimiz ülkemizden. Ceviz Ağacı Mobilya’nın tasarımı olan bu koltuk taht gibi gösterişli yapısıyla görenleri hayran bırakıyor. Mükemmel bir işçiliğe sahip olan koltukta altın rengiyle kırmızının harikulade birlikteliği göz kamaştırıyor. Koltuğu süsleyen yastıklar ve onların üzerindeki işlemeler de en az koltuğun kendisi kadar şık. Koltuğun kendini daha da gösterebilmesi için odanın geri kalan dekorasyonunu koltuğun tarzına uygun şekilde düzenlemeyi unutmamalısınız, tıpkı fotoğrafta görüldüğü gibi.
Mahir Mobilya’nın Vesly adını verdiği bu model, hem modern, hem estetik, hem konforlu, hem de el yakmıyor. Kırmızı ve beyaz parçalardan oluşan koltuklarda sadeliğin verdiği bir dinginlik ve huzur var adeta. Üstelik ikişer tekli koltuk ve ikişer iki kişilik kanepeden oluşmasıyla fonksiyonel de: Sekiz kişiye kadar ağırlayabilecek kapasitede. Birçok tarzla uyumlu yapısı nedeniyle dekorasyon değiştirmeye ya da ufak değişiklikler yapmaya karar verdiğinizde de kullanabileceğiniz, işlevsel bir koltuk takımı.
Ankaralı bir firmamız olan Kuta Home’un tasarladığı bu koltuk klasik ekolün tipik örneklerinden biri. Renginden, ayaklarına, döşemesinden yastıklarına kadar tam da klasikçilerin arzu ettiği türden bir koltuk. Oturma odalarında klasik olmadan yapamayan ve kırmızıdan hoşlanan okurlarımızın mutlaka evlerinde görmek isteyecekleri türden iddialı ama abartıdan kaçan, oldukça şık bir model.
Hem Akdeniz tarzını hem de klasiği bünyesinde barındıran 70’li yıllardan kalma bu örnek modelimiz bu tarz üzerinde çalışan Galleria Gaia isimli firmamız tarafından yenilenip sağlamlaştırıldı. Hasırlı yapısı, aslan ayakları, zengin ve mükemmel işçiliği, fevkalede birbirine uyumlu bir şekilde arz-ı endam ederken bu iki berjerin olağanüstü güzelliği, yine aynı malzemeden ancak üstü cam kaplı bir sehpayla tamamlanmış. Kırmızını en güzel tonlarından birini içeren örnek modelimizi türün hayranlarına ısrarla öneriyoruz.
Bu kırmızıdan başka bir rengi görmenin mümkün olmadığı harika köşe koltuk takımı, modern tarzı ve keskin çizgileriyle dikkatleri üzerine topluyor. Sitemizde yer alan fotolğrafının üzerine tıkladığınızda çlöülerini görebileceğiniz örnek koltuk takımını özellikle genç, şehirli ve modern bir yaşam tarzına sahip okurlarımza önermek istiyoruz. Bolca yastıkla desteklenen örnek modelimiz üç parça halinde ve 4 ila 5 kişi ağırlama kapasitesine sahip. Şık, konforlu, modern… Daha ne olsun!!…
Yazılarımızda çok sıklıkla yer vermediğimiz bir ülkede, yani Avusturya’da tasarlanan bu koltuk modüler yapısıyla dikkati çekiyor. Yan tarafları eğilip kalkabilen böylece görece daha dik bir uzanma imkanı sağlayan yapısı sayesinde, kitap okuyabilir, televizyon seyredebilir, hatta yemek yiyebilirsiniz. Üstelik arkalıkların da yerlerini değiştirme ve böylece istediğiniz amaçla ve istediğiniz şekilde, istediğiniz yönde kullanma imkanına da sahipsiniz. Modern bir tarza sahip olan okurlarımızın bu koltuğu çok seveceklerine eminiz.
Ape Muebles isimli Meksikalı bir firma tarafından tasarlanan bu kırmızı koltuk takımı iki kanepeden oluşuyor. Oldukça konforlu olduğu yönünde bir izlenim veren bu koltuk takımı, Meksika ya da genel anlamda Orta ve Güney Amerika’ya özgü desenlerle bir karakter bulmuş. Geniş oturma yüzeyi ve alçak yapısıyla bizim kültürümüzdeki sedire eş değer olan koltuklar odalarında yerel ve çeşitli kültürlere ait farkllı tasarımlar yakalamak isteyenlerin isteklerini birebir karşılayacak bir çözüm sunuyor.
İtalyan tarzını yansıtan bu son örnek modelimiz buna rağmen Polonya’da tasarlandı. Daha önce başka yazılarımızda da çeşitli vesilelerle belirtiğimiz gibi dekorasyonda Akdeniz ekolü artık dünyanın her yöresinde etkisini gösterdiği için bu duruma şaşmamak gerek. Oldukça geniş sayılabilecek bu kırmızı köşe koltuk en az altı kişiyi ağırlayabilecek kapasitede tasarlanmış. Büyük salonu olanlar için ideal olacağını düşündüğümüz örnek koltuğumuzun en büyük avantajı ise kuşkusuz dikleştirilebilen ya da yatırılabilen arkalıkları. Beyaz yastıklar ve detaylarla süslenen koltuk hem konforu hem de estetiği bir arada vaad ediyor.