İddialı dekorasyonları sevenlere: Kırmızı koltuk takımları

Kısa bir aranın ardından renk temalı yazılarımıza devam ediyoruz. Daha önceki ‘En güzel örnekleriyle beyaz yatak odası takımları’ başlığını taşıyan yazımızda, adından da anlaşılacağı üzere yatak odaları konusuna teması etmiştik. Bugünkü konumuzu ise koltuk takımları oluşturuyor. Kırmızı renk her zaman çok çeşitli duyguları ifade etme, heyecanları dışa vurma aracı olarak kullanılmıştır. Aşk, tutku, cinsellik, ihtişam, çekicilik, gösteriş bunlardan sadece birkaçı. Bu kendini ifade etme gücü sayesinde kırmızı elbette kaçınılmaz olarak dekorasyon dünyasında da kendine çok önemli bir rol edinmiştir. Kırımızı her devirde dekorasyondaki en popüler renklerden biri oldu, olmaya da devam ediyor.

Kırmızı iddialı bir renktir, örneğin kahverengi ya da gri gibi her şeyle uyum sağlayan bir karaktere sahip değildir. Bu yüzden kırmızı dekorasyon zor bir konudur. Eğer bu konuda siz de zorluklar yaşıyorsanız uzmanların görüşlerine başvurmaktan çekinmeyin. Bunun yanında her dekorasyon işinde olduğu gibi kırmızı koltuk takımı seçerken de genel dekorasyonla uyuma dikkat etmek gerekir. Bu yüzden özellikle oturma odasının ya da salonun duvar rengi ve desenleri ya da duvar kağıtları seçimi de büyük önem taşımaktadır. Kısacası kırmızı koltuk takımı seçmek sadece kırmızı koltuk takımı seçmek değildir, birçok farklı etkeni hesaba katıp bir arada düşünmek gerekmektedir. Bir diğer önemli nokta da elbette tarz konusunda karar kılmaktır. Nitekim bugünkü yazımızda tek bir tarz üzerinden değil, birçok farklı tarz tanıtarak ilerlemeye çalışacağız. Böylece eğer hala kafanızda tarz konusunda bir bulanıklık varsa, o bulanıklığı ortadan kaldırmayı ümit ediyoruz. Her yazımızıda olduğu gibi bu yazımızda da gerek Türkiye’den gerekse dünyanın farklı coğrafyalarından ve ekollerinden örnekler sunmaya çalışıp sizleri kırımızı koltuk takımları dünyasında kısa bir gezintiye çıkaracağız. Beğeneceğinizi umarak şimdi görseller yardımıyla örnek modellerimizi incelemeye geçebiliriz.