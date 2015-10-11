Dekorasyonda asalet: Kahverengi koltuk takımları

Renk temalı yazılarımızın şimdilik sonuncusu olan bu yazımızda kahverengi koltuk takımları konusuna değineceğiz. Kahverengi diğer birçok renkle uyumlu yapısıyla dekorasyon konusunda büyük zorluklar yaşatmayan bir renk olsa da bu durum elbette baştan savmalık ya da özensizliğe yol açmamalıdır. Asil ve ciddi bir renk olan kahverenginin bu özellikleri mutlaka göz önünde bulundurulmak zorundadır. Kahverenginin dekorasyon konusunda yukarıda bahsettiğimiz pratikliği, onun son zamanlarda oldukça popüler ve tercih edilen bir renk olmasında büyük rol oynamış olsa gerektir. Bu yüzden sitemizi sık ziyaret eden okuyucularımızın gözünden, kahverenginin dekorasyon ve dizayn dünyasındaki yaygınlığının kaçmamış olduğunu tahmin ediyoruz.
Kahverengi koltuk takımları konusunda, daha önceki yazılarımızda sık sık tekrarladığımız, dekorasyonun genel ilkelerinden daha farklı şeyler söylemeye gerek duymuyoruz, daha önce söylediklerimiz kahverengi koltuk takımları için de aynen geçerlidir. Yani öncelikle koltuk takımının oturma odası veya salonun (ya da her nereye konulacak ise o bölümün) neresine ve nasıl konumlandırılacağı belirlenmelidir. Bu görece kolay bir iştir. İkinci sırada gelmesi gereken tarz belirleme işi ise, kafanızda kesin emin olduğunuz bir tarz yok ise biraz daha zordur. Zira yalnızca seçeceğiniz koltuk takımları değil dekorasyonun bütünü bu tarz seçimi işine bağlıdır. Aynı odadaki çeşitli dekorasyon öğeleri arasında gereken asgari harmoniyi sağlamadığınız takdirde göze hoş gelen bir dekorasyona sahip olmanız zorlaşır. Bu konuda uzmanlardan yardım almaktan da imtina etmeyin. Kahverengi koltuk takımlarınızı seçerken gözönünde bulundurmanız gereken bir başka nokta da elbette ihtiyaçlarınız. Tek başına yaşayan biriyseniz belki de üç kişilik iki kanepeden oluşan bir koltuk takımı sizin için yaşam alanını daraltmaktan başka bir anlama gelmeyebilir. Ya da birden fazla çocuğunuz varsa daha büyük çözümlere yönelmek zorunluluğu doğabilir. Niyetiniz bolca misafir ağırlamak ise yine aynı şekilde daha büyük kanepe ve koltukları tercih etmeniz normaldir. Kısacası koltuk takımını alırken ihtiyaçlarınız doğrultusunda hareket etmek dekorasyon konusunda hayati önem taşıyan bir unsurdur. Şimdi gelin sizinle birlikte her zaman olduğu gibi Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden örnek modeller eşliğinde kahverengi koltuk takımları tasarımları arasında bir tur atalım.
Puji isimli İngiliz tasarım firmasına ait bu kahverengi koltuk takımı her biri birbirinden farklı üç parçadan oluşuyor: Bir kanepe ve iki tekli koltuk. Üç kişilik kanepe geniş ve konfor vaad eden yapısıyla göz doldururken, tekli koltukların deri döşemeleri koltuk takımına ve genel dekorasyona farklı ve biraz da tropikal bir hava katmış. Sol tarafta görülen ve daha geniş olan tekli koltuğun, dikkatli bakıldığında, sallanma özelliğine de sahip olduğu görülecektir, diğer koltuk da yine ince çizgileriyle tarzı sevenlerin hayır diyemeyeceği bir estetik getiriyor.
Bu kez, şimdiye kadar hiç bahsetmediğimiz çok farklı bir coğrafyadan, çok farklı bir ülkeye uzanıyoruz, durağımız Singapur. Locus Habitat isimli firma klasik seven dekorasyon tüketicilerine seslendiği bu tasarımıyla müşterilerinin gönüllerini okşuyor. İkişer kanepe ve tekli koltuk, en az onlar kadar şık ve oldukça geniş ve yüksek bir pufla tamamlanmış. Evlerinden ciddi bir dekorasyon havası yaşamak isteyenler birebir, ayrıca bürolarda da kullanılması önünde de herhangi bir engel olmadığını söylemeliyiz.
Mersin kökenli Sena Hayfavi’ye ait olan bu kanepe oldukça açık bir kahverengi tonu kullanımıyla dikkat çekiyor. Oldukça geniş kullanım alanıyla estetiğin yanında konfor da vaad eden bu örnek modelimizde yastıklar da cömertçe kullanılmış. Yastıklarda kullanılan birbirinden farklı renkler de ayrı bir cazibe unsuru olmuş diyebiliriz. Sizin için geriye sadece keyfini sürmek kalıyor.
Bir İstanbul firması olan YSK Tadilat’ın bu kahverengi koltuk takımı, bugünkü tema rengimiz kahverenginin açık ve koyu iki tonunu kullanarak kontrast uygulamasının başarılı bir örneğini sergiliyor. Kontrast uygulamalarını her zaman çarpıcı ve göz alıcı bulduğumuzdan hiç gözümüzü kırpmadan tavsiye edebileceğimiz bir örnek model olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca sadece kontrastın değil yuvarlak hatların da oldukça ustalıkla kullanıldığını da belirtmeden geçmeyelim.
Yine ülkemizden bir firma olan Trabcelona Design ın bu kahverengi kanepe tasarımı mükemmel estetiğinin dışında yata olarak da kullanılabilme özelliğiyle fonksiyonelik de vaad ediyor. ‘Cemrii’ ismini taşıyan seriye ait olan bu modern tasarım açık kahverengi tonları kompakt ve sanki biraz retro izler de taşıyan görüntüsüyle dikkatli gözlerden kaçmayacak bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ahşap ayaklar ve harikulade iki adet yastık tasarımın gücüne güç, güzelliğine güzellik katan yan unsurlar.
Yine Trabcelona Design’ın bir tasarımıyla devam etmek istiyoruz. Bu kez Lecos Corner projesine ait olan bu köşe kanepe, hem geniş hem de uzun, dolayısıya daha çok büyük salonlar için uygun görünüyor. Leke tutmaz kumaştan döşemeye sahip olan kanepe yuvarlak hatları ve farklı renk tonuyla dikkat çekiyor. Modern çizgiyi ihtişamla buluşturmak isteyenlerin kaçırmaması gereken, çekinemden tavsiye edebileceğimiz usta işi bir tasarım.
Bu kez deri koltuk sevenlerin isteklerini karşılayacak bir kahverengi koltuk takımıyla devam ediyoruz. Bir Alman firmasına ait olan bu tasarım kahverenginin bir hayli açık tonlarından birine sahip. En dikkat toplayan özelliği ise şüphesiz boyutları açısından oldukça uzun olması. Arkalıklarının hareketli olmasıyla konfor beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilecek olan kanepede yastıkların oldukça büyük tutulması da ayrı bir konfor unsuru olarak ele alınabilir.
Onature isimli Fransız firmasının eseri olan bu koltuk takımı şimdiye kadarki örneklerimizden bir haylii farklı olacak şekilde hasır bir yapıya sahip. Daha çok yaz veya yazlık konseptine uygun düşeceği iddiamıza başka bir delil de tam da Akdeniz stilindeki beyaz minderleri. Kanepenin yanında bir puf ve üzeri cam kaplı şahane bir sehpayla tamamlananbu kahverengi koltuk takımı türü sevenler iin oldukça ideal bir seçenek.
Yine Almanya’dan seçtiğimiz bu örnek modelimiz sınırsız bir fonksiyonellik ve konfor vaad ediyor adeta. Hem horizontal hem de vertikal olarak hemen her türlü hareket kabiliyeti ve serbestisi sunan bu seferki tasarımımızın rengi de oldukça sade ve modern. Tam da şehirli gençlere hitap eden kanepe sadece bir kanepe değil aynı zamanda bir yatak da. Bu eşsiz güzelliği hem estetik hem de işlevsellik açısından tamamlayan en önemli detayın ise fotoğrafta gördüğünüz şık lamba olduğunu belirtmeden geçmeyelim.
Son örneğimizi de tanıtıp bugünkü yazımızı noktalamak istiyoruz. Son örnek modelimiz Bepurehome isimli Hollanda firmasına ait. İskandinav tarzındaki bu deri döşemeli kanepe kahverenginin en olgun tonlarından biriyle oluşturulmuş. Konfor ve estetiği bir arada sunan eşsiz bir tasarım. İskandinav tarzını sevenler bir kenara mutlaka kaydetmeliler.
Renk temalı serimizin önceki iki örneğini görmek istiyorsanız ‘En güzel örnekleriyle beyaz yatak odası takımları’ ve ‘İddialı dekorasyonları sevenlere: Kırmızı koltuk takımları’ başlıklarını taşıyan yazılarımıza bir göz gezdirebilirsiniz.