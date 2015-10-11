Dekorasyonda asalet: Kahverengi koltuk takımları

Renk temalı yazılarımızın şimdilik sonuncusu olan bu yazımızda kahverengi koltuk takımları konusuna değineceğiz. Kahverengi diğer birçok renkle uyumlu yapısıyla dekorasyon konusunda büyük zorluklar yaşatmayan bir renk olsa da bu durum elbette baştan savmalık ya da özensizliğe yol açmamalıdır. Asil ve ciddi bir renk olan kahverenginin bu özellikleri mutlaka göz önünde bulundurulmak zorundadır. Kahverenginin dekorasyon konusunda yukarıda bahsettiğimiz pratikliği, onun son zamanlarda oldukça popüler ve tercih edilen bir renk olmasında büyük rol oynamış olsa gerektir. Bu yüzden sitemizi sık ziyaret eden okuyucularımızın gözünden, kahverenginin dekorasyon ve dizayn dünyasındaki yaygınlığının kaçmamış olduğunu tahmin ediyoruz.

Kahverengi koltuk takımları konusunda, daha önceki yazılarımızda sık sık tekrarladığımız, dekorasyonun genel ilkelerinden daha farklı şeyler söylemeye gerek duymuyoruz, daha önce söylediklerimiz kahverengi koltuk takımları için de aynen geçerlidir. Yani öncelikle koltuk takımının oturma odası veya salonun (ya da her nereye konulacak ise o bölümün) neresine ve nasıl konumlandırılacağı belirlenmelidir. Bu görece kolay bir iştir. İkinci sırada gelmesi gereken tarz belirleme işi ise, kafanızda kesin emin olduğunuz bir tarz yok ise biraz daha zordur. Zira yalnızca seçeceğiniz koltuk takımları değil dekorasyonun bütünü bu tarz seçimi işine bağlıdır. Aynı odadaki çeşitli dekorasyon öğeleri arasında gereken asgari harmoniyi sağlamadığınız takdirde göze hoş gelen bir dekorasyona sahip olmanız zorlaşır. Bu konuda uzmanlardan yardım almaktan da imtina etmeyin. Kahverengi koltuk takımlarınızı seçerken gözönünde bulundurmanız gereken bir başka nokta da elbette ihtiyaçlarınız. Tek başına yaşayan biriyseniz belki de üç kişilik iki kanepeden oluşan bir koltuk takımı sizin için yaşam alanını daraltmaktan başka bir anlama gelmeyebilir. Ya da birden fazla çocuğunuz varsa daha büyük çözümlere yönelmek zorunluluğu doğabilir. Niyetiniz bolca misafir ağırlamak ise yine aynı şekilde daha büyük kanepe ve koltukları tercih etmeniz normaldir. Kısacası koltuk takımını alırken ihtiyaçlarınız doğrultusunda hareket etmek dekorasyon konusunda hayati önem taşıyan bir unsurdur. Şimdi gelin sizinle birlikte her zaman olduğu gibi Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden örnek modeller eşliğinde kahverengi koltuk takımları tasarımları arasında bir tur atalım.