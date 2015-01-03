Kış için lüks spalar

Evin içinde 7/24 ulaşılabilecek bir spanız olmasından daha lüks ne olabilir? Hele kış gelip hava eksilere düşünce ev içi spalarının kıymeti bir kat daha artar. Şu manzarayı hayal etsenize: Hava serin, gökyüzü gri, yerde belki biraz kar var, ama siz elinizde bir kadeh şampanyayla köpük köpük sıcacık bir küvetin içindesiniz ve tedavi edici suyun keyfini çıkarıyorsunuz. Sizce de güzel olmaz mıydı? Evde spa sahibi olmak önceleri bir hayaldi belki ama bugünlerde bu pek de öyle değil. Hem de bunun için bir servet harcamaya gerek yok. Bütçenizi sarsmadan bu hayali gerçeğe çevirebilirsiniz.
Gelin aşağıdaki olağanüstü ev tipi spalara göz gezdirelim ve eviniz için en uygununu seçmenize yardımcı olalım. Sanırız bu yazıyı okuduktan sonra siz de evinize bir spa kurmayı düşünmeye başlayacaksınız. Spa sahibi olduğunuza inanın pişman olmayacaksınız.
Burada fantastik bir hepsi bir arada spa örneği görüyoruz. Hem spa, hem küçük bir havuz, hem de dinlenme alanı bulunan bir kompleks. Bu spayla arka bahçenizde temiz havayı solurken, suyun içine dalıp, bir kaç kulaç atıp, köpüren suyun keyfini çıkarmanız mümkün. Hem çocuklar hem de yetişkinler için birebir. Bu etkileyici çok amaçlı havuz ve spa kombinasyonu arka bahçenizde rahatlayıp, kışın tadını çıkarma olanağını sunuyor. Havanın çok soğuk olmadığı günlerde de havuzun kenarındaki sandalyelerde gün ışığının keyfini çıkarıp kitabınızı okuyabilir, ya da tabletinizde oyun oynayabilirsiniz.
Bazen insanlar konforlu ve rahatlatıcı banyo deneyimi için kendi banyolarının güvenli ve rahat ortamını tercih ederler. Ama bu hidromasajlı küvet keyfinden feragat etmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Bu harika örnekte tasarımcılar bu durumu düşünüp banyoya bir de hidromasajlı küvet koymuşlar. Artık bu banyo sadece duş alınabilecek bir yer olmaktan çıkıp, dünya gailesinden ve iş temposunun yorgunluğundan arınıp, terapi değerinde bir dinlenme imkanı sunan bir vahaya dönüşmüş bulunuyor. Profesyonel bir spadan hiç farkı yok değil mi? Evinizden çıkmadan dinlenmenin ayrıcalığını yaşamak için bulunmaz bir fırsat.
Elbette spa keyfi her zaman kişiye özel bir keyif değildir. Şüphesiz spada dinlenme keyfinin tadı en iyi yalnızken çıkar ama bu keyfi yakınlarınızla paylaşmanız gerekirse ne olacak? Bu resimde gördüğünüz gibi büyük boy bir spa havuzu sekiz kişilik bir partiye bile ev sahipliği yapabilme olanağına sahip. Aileniz de, eve gelecek misafirleriniz de bu seçim için size minnettar kalacaktır. Evinizin içinde bu havuzu sığdırabilecek kadar geniş bir alanınız yoksa üzülmeyin, bu havuzu arka bahçenize de kolaylıkla yerleştirebilirsiniz.
Doğal bir manzaraya karşı hidromasajlı küvet keyfinin tadına doyum olmaz sanıyoruz. Düşünsenize küvete uzanmışsınız ve tavandan zemine uzanan cam pencereden dışarıdaki rüzgarlı doğa manzarasını izliyorsunuz. Dinlenme arzunuza hizmet ettiği gibi, bu spa estetik dokunuşlarıyla da dikkat çekiyor. Duvarlar ve zemini kaplayan ahşap doğrama hidromasajlı küvetin rahatlatma özelliğini ikiye katlıyor. Üstelik tavandaki kırmızı ışıklar bu hidromasajlı küvet gece seanslarını da çok özel bir hale getiriyor. Sizce de olağanüstü değil mi?
Bir spa için en iyi yerlerden biri de teras ya da balkondur. Eğer arka bahçenizde ya da terasınızda yeterince yer varsa resimdeki gibi dört kişilik sade ve zarif bir hidromasajlı küvet size yeter de artar bile. Arkanıza yaslanın ve kış güneşinin altında köpüklü suyun tadını çıkarın. Üstelik bambu parmaklıklarla istenmeyen gözlerin keyfinizi izlemesine de engel olabilirsiniz. İçinizde ah keşke şimdi bu terasta hidromasajlı küvetin keyfini çıkarıyor olsaydım dediğinizi duyar gibiyiz.
Belki de Led Zeppelin efsanevi Valhalla'yla ilgisini şarkılarını yazarken akıllarında buna benzer bir spa vardı. Bu spanın her tarafını saran sauna ahşap döşemeleri spayı konforlu ve davetkar hale getiriyor. Kusursuz bir atmosferde, spa köpüklerinin ve ahşabın kokusunu ciğerlerinize çekerek dinlenmenin keyfini yaşayabilirsiniz.