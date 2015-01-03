Kış için lüks spalar

Evin içinde 7/24 ulaşılabilecek bir spanız olmasından daha lüks ne olabilir? Hele kış gelip hava eksilere düşünce ev içi spalarının kıymeti bir kat daha artar. Şu manzarayı hayal etsenize: Hava serin, gökyüzü gri, yerde belki biraz kar var, ama siz elinizde bir kadeh şampanyayla köpük köpük sıcacık bir küvetin içindesiniz ve tedavi edici suyun keyfini çıkarıyorsunuz. Sizce de güzel olmaz mıydı? Evde spa sahibi olmak önceleri bir hayaldi belki ama bugünlerde bu pek de öyle değil. Hem de bunun için bir servet harcamaya gerek yok. Bütçenizi sarsmadan bu hayali gerçeğe çevirebilirsiniz.

Gelin aşağıdaki olağanüstü ev tipi spalara göz gezdirelim ve eviniz için en uygununu seçmenize yardımcı olalım. Sanırız bu yazıyı okuduktan sonra siz de evinize bir spa kurmayı düşünmeye başlayacaksınız. Spa sahibi olduğunuza inanın pişman olmayacaksınız.