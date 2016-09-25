Minik bir daire nasıl sevimli hale getirildi

Studio daireler küçük daireler oldukları için en uygun şekilde dekore edilmeli ve insani yaşamsal ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap vermesi sağlanmalıdır. Bu gün homify studio daire dekorasyonlarından biri olan ve Almanya'da yer alan bir studio dairenin öncesi ve dekorasyon sonrasını incelemek için bu eve misafir oluyoruz. Arjantinli tasarımcı Estudio Nicolas Pierry tarafından tasarlanan ve hayata geçirilen bu daire, her santimetre akıllıca tasarlanmış ve uygulanmış bir daire olarak göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip. Öncesi kullanışsız ve kötü bir dekorasyona sahip olan ve yenilenmesinden sonra muhteşem bir güzelliğe sahip olan bu daireyi birlikte gezelim.