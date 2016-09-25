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Minik bir daire nasıl sevimli hale getirildi

umit atdağ umit atdağ
Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
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Studio daireler küçük daireler oldukları için  en uygun şekilde dekore edilmeli ve insani yaşamsal ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap vermesi sağlanmalıdır. Bu gün homify studio daire dekorasyonlarından biri olan ve Almanya'da yer alan bir studio dairenin öncesi ve dekorasyon sonrasını incelemek için bu eve misafir oluyoruz. Arjantinli tasarımcı Estudio Nicolas Pierry tarafından tasarlanan ve hayata geçirilen bu daire, her santimetre akıllıca tasarlanmış ve uygulanmış bir daire olarak göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip. Öncesi kullanışsız ve kötü bir dekorasyona sahip olan ve yenilenmesinden sonra muhteşem bir güzelliğe sahip olan bu daireyi birlikte gezelim.

Öncesi: kötü dekorasyon

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Daire  tasarımı geniş bir alan içinde sade bir dekorasyon şeklinde düşünülmüş ancak karanlık ve işlevsel olmayan bir açık mutfak ile oturum alanı bir arada olacak şekilde uygulanmış. Geniş bir alan olmasına karşın oldukça kullanışsız bir şekilde dekore edilen bu daire farklı bir tasarım ile muhteşem bir daire haline getirilmelidir.

Öncesi: salon

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Mutfaktan geri kalan alan salon olarak düşünülmüş ve aydınlık olması için geniş pencereler ve cam paneller kullanılmış. Ancak daire tasarımı dikkatli bir şekilde yapılmadığı için ev kasvetli bir havaya sahip olup insana huzursuzluk veren bir yapıya bürünmüş.

Sonrası: muhteşem bir mutfak

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Mutfağın yeni hali gözünüzü kamaştıracak. Işıl ışıl ve aydınlık bir mutfak tasarımı ile insana huzur veren ve studıo dairenin en görsel bölümü olan mutfak  aynı zamanda mutfak barı ve bar tabureleri ile yemek masası görevini de görüyor. Özel bir aydınlatma tasarımı yapılmış,  şık bir aydınlatma aksesuarı da kullanılarak mutfağın görsel ve zarif bir mutfak olarak daireyi aydınlatması da sağlanmış.

Sonrası: salon

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Salonun son hali gözlerinizi kamaştıracak bir güzelliğe sahip olmuş. Pencere kenarına yerleştirilen oturma grubu, şık gömme tavan aydınlatmaları salona yapılan estetik bölümlendirme duvarı ile küçük ve şık bir salon ortaya çıkarılmış.  Beyaz duvarlar içinde oldukça zarif görünen bu salon insana huzur veren küçük ama huzur kaynağı bir salon olmuş.

Sonrası: yatak odası

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Dairenin yatak odası salonun geri kalan alanına dekore edilerek studio daire konseptine sadık kalınmış. Beyaz ve siyah renklerde dekore edilen ve daire içi ulaşımın oldukça kolay olarak sağlandığı bir tasarıma sahip bu yatak odası şık tasarımı ve modern dekorasyonu ile sizi mest edecek bir güzelliğe sahip olarak hayat geçirilmiş.

Sonrası : balkon

Remodelación Monoambiente, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Studio daire küçük olsa da balkona sahip olduğu için oldukça şirin bir daire olarak ev sahiplerine farklı bir yaşam alanı sunuyor. Balkon dekorasyonu çok şık ve çok zarif bir şekilde yapılarak insana huzur veren ve insanı mest eden bir güzellikte olması sağlanmış. Ahşap zemin döşemeler, canlı yeşil bitkiler  ve ahşap oturma masası  ile oldukça doğal bir şekilde dekore edilen balkon evin en doğal alanı olduğu gibi misafirinizi rahatça ağırlayacağınız bir yaşam alanı olmuş.

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