Benzersiz bir ev dekorasyonu için 10 antre ve koridor fikri

Kusursuz bir ev dekorasyonu oluşturmak için yalnızca odalar üzerinde çalışma yapmak yeterli değildir. Evin ana kullanım alanları dışında kalan, koridor, antre ve kiler gibi alanları da şık dizaynlarla güzelleştirilebilir böylece ev dekorasyonunuza bir bütünlük kazandırmış olursunuz. Koridor ve antre dekorasyonu, genelde diğer oda ve kullanım alanlarına göre üzerinde daha az düşünülen, ancak gerek aynı tarzda döşenmiş odalar arasında tamamlayıcı, gerekse farklı tarzda döşenmiş odalar arasında geçiş özelliği taşıdığından ev dekorasyonunun önemli parçalarından biridir. Antre ve koridorlar evin girişi ve aynı zamanda bütün odaların bağlantı noktasıdır dolayısıyla tamamen kendine özgü bir tema ve stilde döşenebileceği gibi evin diğer alanlarının stiline uygun şekilde de döşenebilir. Yine uygulayacağınız temaya göre koridorlarınızda gömme dolap, raf, koltuk, sofa, sandalye, bank, dev saksılar, askılık ve daha onlarca farklı ürünü değerlendirmek sizin elinizde. Koridor ve antre dekorasyonuna hak ettiği önemi veren birbirinden şık tasarımlarla ev dekorasyonunuzu mükemmelleştirmek istiyorsanız; sizin için birbirinden yaratıcı ve özgün koridor dekorasyon örnekleri derledik. Bu şahane koridorlardan siz de ilham alabilirsiniz.