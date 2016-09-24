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Benzersiz bir ev dekorasyonu için 10 antre ve koridor fikri

Homify Homify
Beton udomowiony – czyli nowoczesne mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Kusursuz bir ev dekorasyonu oluşturmak için yalnızca odalar üzerinde çalışma yapmak yeterli değildir. Evin ana kullanım alanları dışında kalan, koridor, antre ve kiler gibi alanları da şık dizaynlarla güzelleştirilebilir böylece ev dekorasyonunuza bir bütünlük kazandırmış olursunuz. Koridor ve antre dekorasyonu, genelde diğer oda ve kullanım alanlarına göre üzerinde daha az düşünülen, ancak gerek aynı tarzda döşenmiş odalar arasında tamamlayıcı, gerekse farklı tarzda döşenmiş odalar arasında geçiş özelliği taşıdığından ev dekorasyonunun önemli parçalarından biridir. Antre ve koridorlar evin girişi ve aynı zamanda bütün odaların bağlantı noktasıdır dolayısıyla tamamen kendine özgü bir tema ve stilde döşenebileceği gibi evin diğer alanlarının stiline uygun şekilde de döşenebilir. Yine uygulayacağınız temaya göre koridorlarınızda gömme dolap, raf, koltuk, sofa, sandalye, bank, dev saksılar, askılık ve daha onlarca farklı ürünü değerlendirmek sizin elinizde. Koridor ve antre dekorasyonuna hak ettiği önemi veren birbirinden şık tasarımlarla ev dekorasyonunuzu mükemmelleştirmek istiyorsanız; sizin için birbirinden yaratıcı ve özgün koridor dekorasyon örnekleri derledik. Bu şahane koridorlardan siz de ilham alabilirsiniz.

1. Geniş ve kullanışlı dolaplar

Meble do stylowej willi w małopolsce, Zirador - Meble tworzone z pasją Zirador - Meble tworzone z pasją Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
Zirador – Meble tworzone z pasją

Zirador - Meble tworzone z pasją
Zirador – Meble tworzone z pasją
Zirador - Meble tworzone z pasją

Antre ve koridorlarınızın daha kullanışlı olmasını istiyorsanız mümkün olan her alanı depolama ögeleriyle dekore edebilirsiniz. Gömme dolaplar, raf amaçlı duvar nişleri ve sürgülü dolaplar kurtarıcınız olabilir. Özellikle antre dekorasyonunda kullanışlı vestiyer ve dolaplara mutlaka yer ayırmalısınız. Antre ve koridorlarınızda depolama amaçlı kullanabileceğiniz alanların olması hem işinizi kolaylaştırır hem de tasarımınızı güzelleştirir. Türkiye'den antre tasarımları bulabileceğiniz Türkiye'den rüya gibi 10 antre başlıklı yazımızdaki örneklere de bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

2. Yaratıcı endüstriyel tasarım

Mieszkanie w kamienicy, Mint&Brisk Mint&Brisk İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
Mint&amp;Brisk

Mint&Brisk
Mint&amp;Brisk
Mint&Brisk

Diğer odalarınızı hangi stil ve temada dizayn etmiş olursanız olun, farklı ögeleri ile dikkat çeken endüstriyel tasarım antre ve koridorlarınızı benzersiz bir güzelliğe kavuşturabilir. Tuğla ve beton gibi ham ögeler, açıkta bırakılan boru ve kablo gibi brütal özellikler size bambaşka bir tasarım sunabilir. Farklı stiller ve uygulama şekilleri hakkında fikir ve öneriler için dekoratörlere danışabilirsiniz. 

3. Segmentli zemin döşemesi

44m2 dla dwójki!, idea projekt idea projekt İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
idea projekt

idea projekt
idea projekt
idea projekt

Antre ve koridor dekorasyonunuzda farklı stil ya da temalar uygulayacaksanız ya da alanı olduğundan daha geniş göstermek istiyorsanız segmentli zemin döşemesi yaptırabilirsiniz. Giriş ile koridorları birbirinden ayıracak farklı zemin döşemeleri size daha detaylı ve şık bir dekorasyon kazandırabilir.  

4. Dresuar ile güzelleşen girişler

Mansarda, Tarna Design Studio Tarna Design Studio Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Tarna Design Studio

Tarna Design Studio
Tarna Design Studio
Tarna Design Studio

Antre dekorasyonunu güzelleştirmenin en etkili yöntemi şık dresuarlardır. Ayna veya şık bir tablo ile birlikte kullanabileceğiniz dresuarları rahat bir puf ile de set olarak kullanabilirsiniz. Özenle seçilmiş bir dresuar seti her stil ve modelde antre dekorasyonunu güzelleştirebilir. 

5. Ayna duvarlar

Beton udomowiony – czyli nowoczesne mieszkanie w Krakowie., ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ Modern Koridor, Hol & Merdivenler
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ
ARTEMA PRACOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Antre ve koridorlarınıza daha ferah ve şık bir görüntü kazandırmak istiyorsanız ayna duvarları deneyebilirsiniz. Mekanda bulunan kolon veya duvarlardan bir kaçını ya da bazı bölümlerini boydan ayna ile kaplatarak alana muhteşem bir ferahlık kazandırmak mümkün. 

6. Rahat bir puf

Mieszkanie w stylu klasycznym, Limonki Studio Wojciech Siudowski Limonki Studio Wojciech Siudowski Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Limonki Studio Wojciech Siudowski

Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski

Dekorunuzun stiline ve renk dengesine uygun bir puf da antrelerinizi güzelleştirmek için ideal fikir olabilir. Hem ayakkabınızı giyip çıkarırken ihtiyaç duyacağınız hem de dekorunuza sıcaklık kazandıracak bu ufak mobilyayı her yerde kolayca bulabilir hatta kendiniz dahi yapabilirsiniz.

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7. Parlak renkler ile gelen canlılık

miniszyk, unikat:lab unikat:lab Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

Kontrast renklerin alanları canlandırma ve daha modern göstermek gibi bir etkisini olduğunu biliyorsunuzdur. Peki renk kontrastını canlı ve parlak renklerle oluşturmayı hiç denediniz mi? Özellikle koridor ve antrelere uygulayabileceğiniz bu fikir evinize büyük farklılık kazandıracak. 

8. Desenli zemin döşemeleri

Территория комфорта, VVDesign VVDesign Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
VVDesign

VVDesign
VVDesign
VVDesign

Zemin döşemelerinde kullanılan desenler özellikle klasik ve rustik stillerde büyük bir öneme sahip. Eğer evinizde tercih ettiğini dekorasyon stili bunlardan biriyse siz de antre ve koridorlarınızda desenli döşemeler kullanabilirsiniz. Alanın büyüklüğüne göre farklı desenleri tercih ederek sanat eseri gibi zeminlere sahip olabilirsiniz. 

9. Taze çiçeklere yer açın

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Antre ve koridorlarınıza uyguladığınız stil ve tema ne olursa olsun canlı çiçekler ile dizaynınızı canlandırabilirsiniz. Hem renkleri hem kokusu hem de görüntüsüyle evinizi güzelleştirmenin en doğal ve kolay yolu olan çiçekleri odalarınızdan eksik etmeyin. 

10. Doğal ışık kaynağı yaratın

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska Rustik Koridor, Hol & Merdivenler
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

Antre ve koridorların en büyük dezavantajı genelde dışarı açılan pencereleri olmamasıdır. Bu nedenle gün ışığından faydalanamayan bu alanlar karanlık bir görüntüye sahip olabilir. Eğer evinizin mimari özellikleri uygunsa antre ve koridorlarınızı doğal ışıktan faydalandırmaya çalışın. 

Derli toplu bir ev için 10 pratik fikir
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