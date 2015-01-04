Huf Haus: Yenilikçi ahşap evler

Prefabrik evler birbirine benzeyen sıkıcı yapılardır diyebilirsiniz. Ama hiç de öyle değil. Huf Haus'taki uzmanlarımız müşterileri için nerdeyse kişiye özel denebilecek ölçüde kişisel zevkleri yansıtan harika ahşap iskeletli evler yarattılar. Şirket ahşap iskeletli evler konusunda dünya çapında piyasa lideri durumunda ve yılda yüzde 40 Çin ve A.B.D'nin de içinde bulunduğu ülkelere ihraç edilen 100'den fazla projeye imza atıyor. Bu evlerin özellikleri arasında iskeletlerinin ahşap olması dışında, yenilikçi bir çizgiye sahip olmaları, bolca cam kullanılmış olması ve modern iç dekorasyona sahip olmaları yer alıyor. Ayrıca tasarımlar sürekli yenilenmekte. Bu yüzden talep giderek artıyor. Üstelik ahşap evlere enerji verimliliği özelliği de ekleniyor. Son dönemlerde önem kazanan enerji verimliliği gereği daha az enerji kullanan evler yaratan Huf Haus tasarımcıları doğanın dengesine de katkıda bulunuyorlar.
Huf Haus için şeffaflık çok önemli. Geniş cam ön cepheler evlere modern ve tarz sahibi bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda içinde yaşayanlara özel bir yaşam alanı sunuyor. Üstelik cam ön cephe sayesinde harika bir bahçe manzarasına da sahip oluyorsunuz. Siz de böyle bir manzara eşliğinde keyif yapmak istemez miydiniz?
Huf Haus'un prefabrik evleri aynı zamanda modern, aydınlık ve havadar. Bu evde kar beyazı renk tercih edilmiş ve evin ambiyansına çok şey katmış. Koyu gri zemin rengiyle kontrast oluşturan beyaz, evin açık planıyla birleşince modern ve heyecan verici bir etki yaratmış. Hem dış mekan hem de iç mekan evin oturacağı zemin ve bölgenin iklim koşullarına göre ayrı ayrı tasarlanıyor. Tabi bu yapılırken ev sahibinin bütçesi ve istekleri de göz ardı edilmiyor. Böylece kişiye özel evler ortaya çıkıyor.
Örneğin böyle düz bir çatı ahşap bir evde görmeye alışık olduğumuz bir özellik değil. Evlerin planı ve konsepti standart modüllerin üzerine oturtulabildiği gibi, kişisel istekler de bu planlara dahil ediliyor. Kişisel isteklere uygun bir evin, hem de ucuz maliyetle gerçekleştirilebilmesi mimari açısından büyük bir gelişme olarak değerlendirilmeli.
Huf Haus'a ait bu tasarımda ise koyu renkli iskelet evin ferah planı ve cam yüzeylerle bir kontrast oluşturuyor. Geniş ve minimalist bir anlayışla döşenmiş salonuyla bu ev bir ahşap evden çok havadar bir çatı katı dairesini andırıyor.
Doğanın içinde yaşayan biri evin dört duvarları içinde bile doğanın tadını çıkarmanın yolunu arar. Huf Haus da bunu gözeterek oluşturduğu geniş cam ön cepheli evleriyle, güzel manzaranın ve doğanın evin tüm odalarından görülebilmesini sağlıyor. Bu durum sağladığı konforun yanı sıra enerji verimliliğini de maksimuma çıkarıyor. Yenilenebilir enerjinin verimli kullanımına, çok iyi bir yalıtıma olanak sağlayan bu modern ev anlayışı, aynı zamanda az enerji kullanılmasına neden olacak kadar az ışıkla aydınlatma seçeneği de sunuyor. Bu evlerde kullanılan ahşap sürdürüelbilir ormanlardan elde ediliyor ve verimli bir ısı yalıtımı sağlıyor.
Evler çok lüks birer yaşam alanı da dönüşebiliyor. Kullanılan malzemeler tıpkı evlerin iç ve dış tasarımları gibi çeşitli ve özgün olma özelliğine sahip. Spa, kapalı havuz, ev sinema sistemi, yerden ısıtma, parke zemin, giyinme odası, mutfak adası, aydınlatma ve panjurlar için uzaktan kumanda, aydınlatma programlama özelliği… Aklınıza ne geliyorsa, Huf Haus evlerinde bulmanız mümkün.
Huf Haus iki kişilik ailelerden geniş ailelere kadar çok farklı büyüklüklerde aileleri düşünerek tasarımlar geliştiriyor. Prefabrik evlerde birden çok nesil rahatlıkla yaşayabilir. Bazı evlerin genişliği 400 metrekareye kadar ulaşıyor böylece geniş ailelerin her bireyinin kendi ait odası olması imkanını bile veriyor. Huf Haus'un prefabrik evleri modern yaşama kolaylıkla uyum sağlayabilen tasarımlarıyla herkesin hayalini süsleyen bir eve sahip olmaları için büyük bir şans.