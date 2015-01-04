Huf Haus: Yenilikçi ahşap evler

Prefabrik evler birbirine benzeyen sıkıcı yapılardır diyebilirsiniz. Ama hiç de öyle değil. Huf Haus'taki uzmanlarımız müşterileri için nerdeyse kişiye özel denebilecek ölçüde kişisel zevkleri yansıtan harika ahşap iskeletli evler yarattılar. Şirket ahşap iskeletli evler konusunda dünya çapında piyasa lideri durumunda ve yılda yüzde 40 Çin ve A.B.D'nin de içinde bulunduğu ülkelere ihraç edilen 100'den fazla projeye imza atıyor. Bu evlerin özellikleri arasında iskeletlerinin ahşap olması dışında, yenilikçi bir çizgiye sahip olmaları, bolca cam kullanılmış olması ve modern iç dekorasyona sahip olmaları yer alıyor. Ayrıca tasarımlar sürekli yenilenmekte. Bu yüzden talep giderek artıyor. Üstelik ahşap evlere enerji verimliliği özelliği de ekleniyor. Son dönemlerde önem kazanan enerji verimliliği gereği daha az enerji kullanan evler yaratan Huf Haus tasarımcıları doğanın dengesine de katkıda bulunuyorlar.