Seçkin zevkler için yatak odası duvar kağıdı modelleri

Kapıdan girer girmez artık size ait mekanda olduğunuzu hissettiren yatak odası, dizaynı açısından da oldukça önem teşkil eder. Elbette sizi karşılayan atmosfer, daha önce tasarladığınız ve dekore ettiğiniz mobilyalar, duvar dekorları ve aksesuarlardan oluşur. Dinlenme ve keyif ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bireysel alanları dekore etmek eğlenceli ve uğraştırıcı bir iştir. Size ait bir alanın hangi stil ve tarzda dekore edileceği, tercihleriniz dışında çok iyi yansıtılamaz. Kendinize en iyi hitap eden yatak odası dekorunu içinde yaşayacak kişi olarak en iyi siz belirleyebilirsiniz. Yatak odası duvar kağıtları, karakteristik bireysel alanlar oluşturmada en işe yarar seçeneklerden. Zengin içerik ve desenleriyle farklı zevklerin, beğenilen renk ve desenlerin konuşulduğu büyük bir dünya. Size hitap eden yatak odası duvar kağıdı modelleri için geniş yelpazede birçok renk ve desen seçeneği bulacaksınız. Eskiye nazaran günümüzde yatak odası duvar kağıdı modelleri ile ilgili alternatiflerin oldukça fazla sayıda olduğunu belirtmeliyiz. 3 boyutlu duvar kağıtları modellerinden, strafor duvar kağıtlarına birçok yerli ve ithal duvar kağıdı modelini değerlendirebilir, zevkinize göre yatak odanızı döşeyebilirsiniz. İlgilenirseniz daha önce hazırladığımız Fark yaratan dekorlarla duvar kağıtları yazımızda da size hitap edecek modelleri bulabileceğiniz umuyoruz. Dilerseniz sizler için derlediğimiz en güzel yatak odası duvar kağıdı modellerini incelemeye başlayabiliriz.
Ferah bir yatak odası dizaynı için açık renk tonlarının tercih edildiği yatak odası dekorasyonunda, doğal dokular kullanılarak sıcak bir atmosfer oluşturulmuş. Yer döşemesi zemini ve tavanda kullanılan ahşap malzeme, mobilya takımlarında da kullanılmış. Kahverengi ve beyazın ışıltısı ve uyumuyla dizayn edilen odada, tek duvara benzer renklerde çiçekli kahverengi – beyaz yatak odası duvar kağıdı modeli tercih edilmiş. Gömme dolapların ahşap dokusu ile duvar panelinin çiçek dokusu ve duvar kağıdı kaplaması göz alıcı bir şekilde uyum ve ahenk sağlıyor. Modern stil öğelerin de bulunduğu yatak odası dekorasyonu Imativa Arquitectos imzası taşıyor.
İskandinav stil dizayn edilmiş yatak odası dekorasyonunda tek duvar, ağaç gövdelerinin bulunduğu ithal duvar kağıdı ile kaplanmış. Göz alıcı güzelliğiyle küçük mekanlarda çok fazla aksesuarla yer zeminini kaplamadan, duvar dekoruna yönelmenizi tavsiye ederiz. Dolayısıyla yer döşemesi seviyesinde fazla eşya ile göz yormayacaksınız. İlginizi çekecek yatak odası ithal duvar kağıtlarından faydalanabileceğinizi umuyoruz. Tek duvar dekoru olarak göze hitap eden ve doğadan sıcak dokular barındıran enfes bir yatak odası dekorasyon çalışması. Gördüğünüz İskandinav stil yatak odası tasarımı, Polonya'da bulunan Artenova Design imzası taşıyor.
Gözünüzü okşayan pastel renklerin ahengi yatak odası dekorasyonu için dingin ve yatıştırıcı bir seçim olacaktır. Dolayısıyla doğru tercih yapıldığını söyleyebiliriz. Pastel renklerin göz yormayan akışı sizi uykuya ve dinlenmeye hazırlayacaktır. Öte yandan yatak takımı, nevresim ve yastıklarda da göze hitap eden renk geçişini gözlemleyebilirsiniz. Duvar dekoru olarak yatak takımı ile uyumlu ve tamamlayıcı renk ve tonlarda duvar kağıdı tercih edilmiş.
3 Boyutlu duvar kağıtları ile alternatif yeni modelleri değerlendirebileceğiniz geniş yatak odası duvar kağıdı yelpazesi mevcut. Özellikle yeni sistemlerle daha kolay ve pratik uygulanabilen 3 boyutlu duvar kağıtları artık günümüzde sıklıkla kullanılmakta. Hem de doğal görünümünden farksız bir duvar dekoru oluşturuyor. Doğal dokulardan taş duvar ya da tuğla duvar dekorları oluşturmaktan zevk alanlara alternatif modeller bulunacaktır. Yine yatak odası dekorasyonu ile uyumlu yatak takımı ve halı ile şık bir uyum söz konusu. Doğal taş dokusu hissini yaratan duvar dekoru önünde şık ve ayrıcalık sunan küvet keyfi ile benzersiz bir yatak odası dizaynı.
Tek duvarın yatak odası dekorasyonu ile ve yer döşemesi zemini ile sağladığı muazzam uyum gözü okşuyor. Dinlendirici ve yatıştırıcı bir atmosfer için birbirine yakın renklerde, göz yormayan kahverengi ve bej renk tonları tercih edilmiş. Doğru ışıklandırma detayları ile gözünüzü okşayan bir yatak odası atmosferi oluşturuluyor. Öte yandan yatak odası duvar kağıdı modellerini duvar dekorunda daha estetik görünüm ile sunmak isterseniz, ışıklandırma detaylarını ayrıca düşünmelisiniz.
Grilerle bezenen bir yatak odası dekorasyonu oluşturmak 2015 trend renklerinden grinin işlevselliği ile oldukça sık rastlanıyor. En beğenilen ev dekorasyonu renklerinden biri olarak gri ve nötr renklerin kullanılmasına ayrıca dikkat edilmelidir. Yatak odası dekorasyonunda grinin kattığı nötr etki sinik bir atmosfer oluştursun istemezsiniz. Dolayısıyla sıcak renkler ve sıcak dokular tamamlayıcı unsur olarak yakalanabilir. Ahşabın sıcak kahverengi dokusu ile muntazam uyum sağlayan griler asil bir hava oluşturuyor. Öte yandan bölgesel yatak odası duvar kağıdı ile mekanlarınızda istediğiniz alanlarda bambaşka bir etki yaratacaksınız.
Siyah ve beyazın uyumu ezelden bilinir. Yatak odası dekorasyonu için en çok tercih edilen renklerden ikisi olduğunu söylemeliyiz. Özellikle yatak odası duvar kağıdı olarak değerlendirilen renkler, mekana zıt renkler olması dolayısıyla canlılık ve enerji katacaktır. Soğuk renklerin etkisinden kurtulmak için, daha yatıştırıcı bir atmosfer olması bakımından her zaman ahşap dokusu, ahşap aksesuar ve mobilyalar tamamlayıcı birer unsur olacaktır. Siyah beyaz peteklerden oluşan yatak odası duvar kağıdı modeli ayrıca genç odası dekorasyonu için de alternatif olarak düşünülebilir.
Dilerseniz seçkin malzemelerden üretilen duvar kağıdı modelleri ile duvarlarınızı süsleyebilirsiniz. Yatak odası dekorasyonu ile fevkalade uyum sağlayan duvar kağıdı ipeksi dokusu ile dikkat çekiyor. Ham ipek gibi seçkin malzemelerin kullanımı ile gözü okşayan duvar kağıdı modelleri farklı ara renk paleti ile değerlendiriliyor. Bahsi geçen koleksiyon renk paletinde bej, kahverengi ve gri gibi ana renklerin yanında; soğuk mavi, açık küf yeşili ve metalik gri gibi ara renklere de yer verildiği belirtilmiş. Öte yandan ayrıcalıklı ve size özel duvar dekorları için enfes bir yatak odası dekorasyonu olduğunu belirtmeliyiz.
Zarafeti temsil eden duvar kağıtları modelleri ile bulunduğunuz mekanın atmosferini tamamen değiştirebilirsiniz. Eğer yatak odası dekorasyonu ile ilgili bir değişiklik yapmak istiyorsanız ve etkili bir biçimde bu farkı hissetmek istiyorsanız, görsel seçtiğimiz İtalyan duvar kağıtlarını düşünebilirsiniz. Hem zarafet katan hem de asil bir çizgi yakalayan model ve renkleri ile mekanlarınızı olduğundan daha da güzelleştirebilirsiniz. Uyumun ve ahengin şaşmaz adresi doğru ve seçkin duvar kağıtları modelleri ile sağlanan göz alıcı mekanlar olacaktır. Silinebilme ve yıkanabilme özelliği taşıyan gördüğünüz İtalyan duvar kağıtları belki de aradığınız duvar kağıdı modeli olabilir.
Kendinden yapışkanlı doğal ahşap duvar kaplama panelleri ile ister modern, ister klasik yatak odası dekorasyonunuzu kuvvetlendirebilirsiniz. Üstelik pratik ve kolay kullanımı ile odalarınızın duvarlarını tamamen değiştirebilirsiniz. Ahşap dokusu her zaman için mekana sıcak bir doğallık katacaktır. Öte yandan modern stile uygun tasarımlar uygulamak istiyorsanız, ağır ve kasvetli koyu ahşap renkleri yerine, renkli ve dekorasyona uyan modern alternatifleri değerlendirebilirsiniz.