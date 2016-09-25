Mutfağınız için 10 pratik fikir

Mutfakları sadece yemek yapmak için kullanıyor olsak bile yine de evin en çok
kullanılan alanlarından biri olacaktır. Bu nedenle ev
dekorasyonunun üzerine en çok düşünülmesi gereken alanlarından
biri mutfaklardır. Hem planlanması gereken çok fazla detayı
olduğundan hem ustalık gerektirecek ayrıntılar barındırdığından,
dekorasyonuna son derece önem vermek gerekir. Yeni ev dekorasyonuna
başlayanlar genelde hazır tasarım mutfaklar seçerek bu zorlu işi
biraz olsun hafifletiyorlar ancak mutfağının her detayını tek
tek özenle planlayanlar da yok değil. Eğer siz de mutfak
dekorasyonunu kalem kalem planlayanlardansanız bu yazımıza kulak
verin. Homify ekibi olarak sizlere birbirinden güzel mutfak
çözümleri bulabileceğiniz dekorasyonlar derledik. Bu fikirleri
dikkate alarak siz de dekorasyonunuzdaki eksikleri giderebilirsiniz.
Daha fazla örnek mutfak tasarımı görmek isterseniz
Kopya çekebileceğiniz 10 şahane country mutfak başlıklı yazımıza da bir göz
atabilirsiniz.
Kullanışlı bir mutfak tasarımı oluşturmak için öncelikle dolap, çekmece ve tezgah gibi mutfak parçalarının kaliteli ve fonksiyonel seçilmiş olması gerekir. Kullanım alışkanlıklarınıza uygun ve ergonomik tasarıma sahip bir mutfak dekorasyonunu bir ömür rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak yeterince depolama alanı olmayan, çabuk kırılan parçalara sahip, takılan, gıcırdayan, tutukluk yapan ürünler işinizi zorlaştırdığı kadar masraf da çıkarabilir. Bu nedenle ilk olarak mutfağınızda yeterli sayıda ve kaliteli malzemeden üretilmiş dolap ve çekmece olmasına önem verin. Bu konuda mutfak planlayıcıları size en doğru yolu gösterecektir.
Tabak ve bardak gibi cam eşyaları genelde dolaplarda üst üste istifleyerek muhafa ederiz ancak bu yöntem çoğu zaman kullanışsız olabiliyor. Bu nedenle tabaklara ve bardaklara özel olarak tasarlanmış muhafaza alanları kullanmak işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin bu tezgah üstü tabak rafları hem şık bir görüntü hem de daha işlevsel bir depolama sağlayabilir.
Hemen her yerde bulabileceğiniz şık duvar rafları da mutfak dekorasyonu için son derece kullanışlıdır. Hem fazladan depolama alanı ve vitrin görevi görür hem de mutfağınıza şık bir köşe kazandırır. Bu ahşap duvar raflarını dilerseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Pratik ve ekonomik bir çözüm.
Mutfak tezgahınız ne kadar sağlam ve işlevsel olursa mutfağınızı o kadar büyük bir keyifle kullanabilirsiniz. Bu nedenle tezgahınızda işinizi kolaylaştıracak ünitelerin bulunması işinize yarayabilir. Bulaşıklık, kaşıklık gibi eşyaların tezgaha entegre halde bulunması, mutfakta çalışırken elinizin altında durması gereken ürünler için iyi bir çözümdür.
Mutfak aydınlatmasını tavan lambası ile sınırlı tutmak yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Başarılı bir mutfak dekorasyonunda tavan lambasına ek olarak, dolap spotları ve tezgah üstü görev aydınlatmaları da bulunması gerekir. Mutfakta çalışırken ihtiyaç duyacağınız ışığı dekorasyon sırasında planlamalısınız.
Mutfak tasarımında bulunan boy dolaplarının içlerinin raflı ve çekmeceli olmasına mutlaka dikkat edin. Geniş hacimli ve tek parça dolaplar yerine hacmi her zerresine kadar kullanılabilen telli dolapları tercih edin. Böylece dolaplarınızı daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.
Raf ve çekmeceleri bölmelere ayırmanın en şık yolu hasır sepetlerdir. Eğer mutfağınızda yüksek raflarınız ve geniş çekmeceleriniz varsa onları dilediğiniz büyüklüklerde hasır sepetler ile bölmelere ayırabilir ve daha fonksiyonel bir hale getirebilirsiniz. Üstelik bu sepetleri yerinden çıkarıp kullanmanız da mümkün.
Mutfağınızda küçük saksılara yer verirseniz içlerinde birkaç çeşit aromatik bitki yetiştirme şansınız olur. Biberiye, nane, fesleğen ve maydanoz gibi yemeklerde sık kullanılan aromatik bitkilerin elinizin altında taze taze bulunmasını istemez miydiniz. Hem mutfağınızı güzelleştirecek hem de yemeklerinize lezzet katacak bu çözümü mutlaka uygulamalısınız.
Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm konusunda toplumlar, eskiye göre daha bilinçli. Bu nedenle atık ayrıştırma kutularını hemen her yerde bulmak mümkün. Böyle bir imkan kapılarınıza kadar gelebiliyorken siz de atıklarınızı ayrıştırarak toplayabilir böylece hem doğaya katkı sağlayıp hem de geri dönüşümün yolunu açabilirsiniz.
Lavaboda iş yaparken bataryanın şeklini onlarca kez değiştirmeye çalıştığınız oluyordur. İşinizi kolaylaştırmak için siz de bu esnek lavabo bataryalarından edinebilirsiniz. Hem sizi uğraştan kurtarır hem de daha fonksiyonel bir mutfak dekorasyonu kazanmanızı sağlar.