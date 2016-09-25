Mutfağınız için 10 pratik fikir

Mutfakları sadece yemek yapmak için kullanıyor olsak bile yine de evin en çok kullanılan alanlarından biri olacaktır. Bu nedenle ev dekorasyonunun üzerine en çok düşünülmesi gereken alanlarından biri mutfaklardır. Hem planlanması gereken çok fazla detayı olduğundan hem ustalık gerektirecek ayrıntılar barındırdığından, dekorasyonuna son derece önem vermek gerekir. Yeni ev dekorasyonuna başlayanlar genelde hazır tasarım mutfaklar seçerek bu zorlu işi biraz olsun hafifletiyorlar ancak mutfağının her detayını tek tek özenle planlayanlar da yok değil. Eğer siz de mutfak dekorasyonunu kalem kalem planlayanlardansanız bu yazımıza kulak verin. Homify ekibi olarak sizlere birbirinden güzel mutfak çözümleri bulabileceğiniz dekorasyonlar derledik. Bu fikirleri dikkate alarak siz de dekorasyonunuzdaki eksikleri giderebilirsiniz. Daha fazla örnek mutfak tasarımı görmek isterseniz Kopya çekebileceğiniz 10 şahane country mutfak başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.