현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Mutfağınız için 10 pratik fikir

Homify Homify
Showroom, Danby Interiors Danby Interiors MutfakElektronik Ürünler
Loading admin actions …

Mutfakları sadece yemek yapmak için kullanıyor olsak bile yine de evin en çok kullanılan alanlarından biri olacaktır. Bu nedenle ev dekorasyonunun üzerine en çok düşünülmesi gereken alanlarından biri mutfaklardır. Hem planlanması gereken çok fazla detayı olduğundan hem ustalık gerektirecek ayrıntılar barındırdığından, dekorasyonuna son derece önem vermek gerekir. Yeni ev dekorasyonuna başlayanlar genelde hazır tasarım mutfaklar seçerek bu zorlu işi biraz olsun hafifletiyorlar ancak mutfağının her detayını tek tek özenle planlayanlar da yok değil. Eğer siz de mutfak dekorasyonunu kalem kalem planlayanlardansanız bu yazımıza kulak verin. Homify ekibi olarak sizlere birbirinden güzel mutfak çözümleri bulabileceğiniz dekorasyonlar derledik. Bu fikirleri dikkate alarak siz de dekorasyonunuzdaki eksikleri giderebilirsiniz. Daha fazla örnek mutfak tasarımı görmek isterseniz Kopya çekebileceğiniz 10 şahane country mutfak başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Bölmeli çekmeceler

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Kırsal Mutfak
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

Kullanışlı bir mutfak tasarımı oluşturmak için öncelikle dolap, çekmece ve tezgah gibi mutfak parçalarının kaliteli ve fonksiyonel seçilmiş olması gerekir. Kullanım alışkanlıklarınıza uygun ve ergonomik tasarıma sahip bir mutfak dekorasyonunu bir ömür rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak yeterince depolama alanı olmayan, çabuk kırılan parçalara sahip, takılan, gıcırdayan, tutukluk yapan ürünler işinizi zorlaştırdığı kadar masraf da çıkarabilir. Bu nedenle ilk olarak mutfağınızda yeterli sayıda ve kaliteli malzemeden üretilmiş dolap ve çekmece olmasına önem verin. Bu konuda mutfak planlayıcıları size en doğru yolu gösterecektir.  

Tabak rafları

Richmond - A Kitchen in Three Movements , Johnny Grey Johnny Grey MutfakLavabo & Armatürler
Johnny Grey

Richmond – A Kitchen in Three Movements

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

Tabak ve bardak gibi cam eşyaları genelde dolaplarda üst üste istifleyerek muhafa ederiz ancak bu yöntem çoğu zaman kullanışsız olabiliyor. Bu nedenle tabaklara ve bardaklara özel olarak tasarlanmış muhafaza alanları kullanmak işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin bu tezgah üstü tabak rafları hem şık bir görüntü hem de daha işlevsel bir depolama sağlayabilir. 

Pratik duvar rafları

Vintage Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design MutfakDolap & Raflar
Pons Home Design

Vintage Mutfak Rafı

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

Hemen her yerde bulabileceğiniz şık duvar rafları da mutfak dekorasyonu için son derece kullanışlıdır. Hem fazladan depolama alanı ve vitrin görevi görür hem de mutfağınıza şık bir köşe kazandırır. Bu ahşap duvar raflarını dilerseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Pratik ve ekonomik bir çözüm.

Yaratıcı tezgah düzenlemeleri

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Mutfak tezgahınız ne kadar sağlam ve işlevsel olursa mutfağınızı o kadar büyük bir keyifle kullanabilirsiniz. Bu nedenle tezgahınızda işinizi kolaylaştıracak ünitelerin bulunması işinize yarayabilir. Bulaşıklık, kaşıklık gibi eşyaların tezgaha entegre halde bulunması, mutfakta çalışırken elinizin altında durması gereken ürünler için iyi bir çözümdür.  

Görev aydınlatmaları

Showroom, Danby Interiors Danby Interiors MutfakElektronik Ürünler
Danby Interiors

Showroom

Danby Interiors
Danby Interiors
Danby Interiors

Mutfak aydınlatmasını tavan lambası ile sınırlı tutmak yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Başarılı bir mutfak dekorasyonunda tavan lambasına ek olarak, dolap spotları ve tezgah üstü görev aydınlatmaları da bulunması gerekir. Mutfakta çalışırken ihtiyaç duyacağınız ışığı dekorasyon sırasında planlamalısınız. 

Telli dolaplar

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon MutfakDepo & Kiler
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Mutfak tasarımında bulunan boy dolaplarının içlerinin raflı ve çekmeceli olmasına mutlaka dikkat edin. Geniş hacimli ve tek parça dolaplar yerine hacmi her zerresine kadar kullanılabilen telli dolapları tercih edin. Böylece dolaplarınızı daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.  

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Hasır sepetler

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Raf ve çekmeceleri bölmelere ayırmanın en şık yolu hasır sepetlerdir. Eğer mutfağınızda yüksek raflarınız ve geniş çekmeceleriniz varsa onları dilediğiniz büyüklüklerde hasır sepetler ile bölmelere ayırabilir ve daha fonksiyonel bir hale getirebilirsiniz. Üstelik bu sepetleri yerinden çıkarıp kullanmanız da mümkün. 

Aromatik saksı bitkileri

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design MutfakMutfak Malzemeleri
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

Mutfağınızda küçük saksılara yer verirseniz içlerinde birkaç çeşit aromatik bitki yetiştirme şansınız olur. Biberiye, nane, fesleğen ve maydanoz gibi yemeklerde sık kullanılan aromatik bitkilerin elinizin altında taze taze bulunmasını istemez miydiniz. Hem mutfağınızı güzelleştirecek hem de yemeklerinize lezzet katacak bu çözümü mutlaka uygulamalısınız.  

Atık ayrıştırma kutuları

Pull out waste bins Urban Myth MutfakDepo & Kiler
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm konusunda toplumlar, eskiye göre daha bilinçli. Bu nedenle atık ayrıştırma kutularını hemen her yerde bulmak mümkün. Böyle bir imkan kapılarınıza kadar gelebiliyorken siz de atıklarınızı ayrıştırarak toplayabilir böylece hem doğaya katkı sağlayıp hem de geri dönüşümün yolunu açabilirsiniz.  

Esnek lavabo bataryaları

Kitchen Temza design and build MutfakLavabo & Armatürler
Temza design and build

Kitchen

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

Lavaboda iş yaparken bataryanın şeklini onlarca kez değiştirmeye çalıştığınız oluyordur. İşinizi kolaylaştırmak için siz de bu esnek lavabo bataryalarından edinebilirsiniz. Hem sizi uğraştan kurtarır hem de daha fonksiyonel bir mutfak dekorasyonu kazanmanızı sağlar. 

70 metrekarelik kusursuz bir daire
Bu mutfak fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler